Токеноміка Botto (BOTTO) Дізнайтеся ключову інформацію про Botto (BOTTO), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Botto (BOTTO) Botto is a generative artist governed by the community. Botto creates 350 art pieces a week and presents them to the community. These art pieces are considered a 'round', whereby individual art pieces are denoted as 'fragments'. The community votes on these art fragments. Votes represent individual preferences on what a participant considers to be aesthetically pleasing art. Collectively, votes are used as feedback for Botto's generative algorithm - dictating what direction Botto should take its next round of art pieces. Over time, Botto shall create art guided and governed by the community. Офіційний вебсайт: https://www.botto.com Whitepaper: https://docs.botto.com/ Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0x9dfad1b7102d46b1b197b90095b5c4e9f5845bba Купити BOTTO зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Botto (BOTTO) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Botto (BOTTO), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 10,07M $ 10,07M $ 10,07M Загальна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Циркуляційна пропозиція: $ 46,98M $ 46,98M $ 46,98M FDV (повністю розведена вартість): $ 21,43M $ 21,43M $ 21,43M Історичний максимум: $ 1,8945 $ 1,8945 $ 1,8945 Історичний мінімум: $ 0,029699974363140962 $ 0,029699974363140962 $ 0,029699974363140962 Поточна ціна: $ 0,2143 $ 0,2143 $ 0,2143 Дізнайтеся більше про ціну Botto (BOTTO)

Токеноміка Botto (BOTTO): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Botto (BOTTO) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BOTTO, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BOTTO, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BOTTO, досліджуйте ціну токена BOTTO в реальному часі!

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