Сьогоднішня ціна 2016

Поточна ціна 2016 (2016) сьогодні становить $ 0, зі зміною 2,19% за останні 24 години. Поточний курс конвертації 2016 до USD становить $ 0 за 2016.

2016 наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 12 113,27, з циркуляційною пропозицією у 999,10M 2016. Протягом останніх 24 годин 2016 торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00457346, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці 2016 змінився на +0,06% за останню годину та на +0,11% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо 2016 (2016)

Ринкова капіталізація $ 12,11K$ 12,11K $ 12,11K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 12,11K$ 12,11K $ 12,11K Циркуляційне постачання 999,10M 999,10M 999,10M Загальна пропозиція 999 099 106,092257 999 099 106,092257 999 099 106,092257

Поточна ринкова капіталізація 2016 — $ 12,11K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція 2016 — 999,10M, зі загальною пропозицією 999099106.092257. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 12,11K.