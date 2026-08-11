Сьогоднішня ціна 01

Поточна ціна 01 (01) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,48% за останні 24 години. Поточний курс конвертації 01 до USD становить $ 0 за 01.

01 наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 47 691, з циркуляційною пропозицією у 450,00M 01. Протягом останніх 24 годин 01 торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці 01 змінився на -- за останню годину та на +1,92% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 1,25.

Ринкова інформація щодо 01 (01)

Ринкова капіталізація $ 47,69K$ 47,69K $ 47,69K Обсяг (за 24 год) $ 1,25$ 1,25 $ 1,25 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 105,98K$ 105,98K $ 105,98K Циркуляційне постачання 450,00M 450,00M 450,00M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація 01 — $ 47,69K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 1,25. Циркуляційна пропозиція 01 — 450,00M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 105,98K.