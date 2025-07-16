Чому я не можу отримувати сповіщення на електронну пошту від MEXC?





Інформація від платформи MEXC, така як верифікаційні коди, інформація про зміну цін та сповіщення про зміну позицій, буде повідомлятися користувачам електронною поштою, SMS, повідомленнями в застосунку тощо, що дозволить користувачам оперативно отримувати відповідну інформацію.





Якщо ви успішно прив'язали свою електронну пошту, але не отримуєте сповіщення від MEXC, ви можете спробувати наступні методи, наведені в цій статті.









1.1 Перевірте коректність адреси електронної пошти, введеної під час реєстрації





Відкрийте офіційний вебсайт MEXC та увійдіть до системи. Клацніть на іконку користувача у верхній навігаційній панелі і виберіть [Безпека] у спадному списку. На сторінці "Безпека" ви побачите, чи ви успішно прив'язали свою електронну пошту для підтвердження електронною поштою.





Перевірте, чи це та сама електронна адреса, на яку ви отримуєте коди підтвердження. Якщо ні, клацніть на кнопку [Змінити] праворуч, щоб змінити адресу. Ви можете дізнатися, як внести зміни, у статті " Як змінити адресу електронної пошти, прив'язану до акаунту MEXC ".









1.2 Перевірте папку "Спам" або інші папки у вашій поштовій скринці





Будь ласка, перевірте папку "Спам" або інші папки у вашій прив'язаній поштовій скринці, щоб перевірити, чи поштовий клієнт не розмістив листи від MEXC в інших папках, окрім папки "Вхідні".





Якщо листи від MEXC потрапили до папки "Спам" або інших папок, ви можете додати листи від MEXC до білого списку в налаштуваннях, щоб майбутні листи від MEXC з'являлися в папці "Вхідні". У наступних розділах детально описано, як вручну додати домени MEXC до білого списку, тому, будь ласка, продовжуйте читати далі.





1.3 Перевірте, чи працює поштовий клієнт належним чином





Якщо ви використовуєте поштовий клієнт, перевірте, чи працює він належним чином: чи є безперебійне з'єднання з мережею, чи не застаріла версія поштового клієнта, чи не використовуються сторонні клієнти та чи немає проблем з вашим антивірусним програмним забезпеченням.





Якщо ви не можете перевірити всі перелічені параметри або маєте сумніви, ви можете спробувати скористатися веб-версією електронної пошти. Будь ласка, обов'язково використовуйте посилання на офіційний сайт.





1.4 Перевірте, чи не переповнена ваша поштова скринька





Якщо ліміт ємності вашої поштової скриньки вичерпано, ви не зможете надсилати або отримувати електронні листи. Ви можете видалити застарілі, неважливі та рекламні листи, щоб звільнити місце для отримання електронних листів MEXC.





1.5 Обирайте популярні поштові клієнти, такі як Gmail та Outlook





Намагайтеся обирати популярні поштові клієнти, такі як Gmail, Outlook, Hotmail, Yahoo, iCloud тощо, для прив'язки та отримання сповіщень на електронну пошту. Оскільки деякі компанії автоматично блокують зовнішні електронні листи, для реєстрації не рекомендується використовувати робочу електронну пошту вашої компанії.





1.6 Можуть бути затримки в мережі, тому рекомендуємо перевірити поштову скриньку пізніше. Код підтвердження дійсний протягом 15 хвилин





Через затримки в мережі, затримки в механізмах обробки серверів-відправників і серверів-одержувачів, налаштуваннях клієнтів-одержувачів тощо, сповіщення можуть надходити із запізненням. Тому ви можете перевірити свою поштову скриньку через деякий час, щоб дізнатися, чи були доставлені повідомлення.





1.7 Якщо ви все ще не можете отримувати листи, можливо, їх перехоплюють. Вам потрібно вручну додати поштовий домен MEXC до білого списку, а потім спробувати отримати листа ще раз





Інструкції про те, як вручну додати поштовий домен MEXC до білого списку, ви знайдете нижче.









Ми розглянемо це на прикладі Gmail та Outlook.









Увійдіть до свого акаунту Gmail за адресою https://accounts.google.com









На сторінці поштової скриньки клацніть на іконку налаштувань [⚙️] у верхньому правому кутку і виберіть [Переглянути всі налаштування].









Клацніть на [Фільтри й заблоковані адреси], щоб побачити, чи заблоковані адреси MEXC. Якщо є налаштування, що блокують домен або сповіщення MEXC, видаліть домен MEXC.









На сторінці "Фільтри та заблоковані адреси" клацніть на [Створити новий фільтр]. Введіть доменну адресу або адресу електронної пошти MEXC у полі "Від", наприклад mexc.com , і клацніть на [Створити фільтр].









Виберіть "Ніколи не надсилати до спаму" і клацніть [Створити фільтр].









На сторінці "Фільтри й заблоковані адреси" ви можете побачити налаштування білого списку, які ви щойно завершили.









Примітка: після успішного налаштування білого списку деяким клієнтам електронної пошти може знадобитися деякий час для того, щоб він набув чинності. Рекомендується зачекати 10 хвилин, перш ніж повторно спробувати отримати код підтвердження електронної пошти.









Увійдіть до свого акаунта пошти Outlook за адресою https://outlook.office365.com/









На сторінці поштової скриньки клацніть на іконку налаштувань [⚙️] у верхньому правому куті і виберіть [Небажана пошта] в розділі "Пошта".





На сторінці "Спам" ви можете перевірити, чи заблоковані листи MEXC у розділі "Заблоковані відправники й домени". Якщо домен або поштому адрему MEXC заблоковано, видаліть домен MEXC.





У розділі "Надійні відправники й домени" клацніть на [+ Додати] і введіть адресу домену MEXC або адресу електронної пошти, наприклад, mexc.com , а потім клацніть на [Додати]. Клацніть на [Зберегти], щоб завершити налаштування білого списку.









Примітка: після успішного налаштування білого списку деяким клієнтам електронної пошти може знадобитися деякий час для того, щоб він набув чинності. Рекомендується зачекати 10 хвилин, перш ніж повторно намагатися отримати код підтвердження електронної пошти.









Білий список доменів:





Білий список адрес електронної пошти

mexc@email.mexc.link

mexc@email.mexc.ci

mexc@email.mexc.cg

mexc_official@email.mexc.link

do_not_reply@mailer.mexc.sg

mexc@notice.mexc.link

mexc@notice.mexc.cg

mexc@notice.mexc.ci

mexc@info.mexc.link

mexc@info.mexc.cg

mexc@info.mexc.ci

dontreply@notification.mexc.link

dontreply@notification.mexc.cg

dontreply@notification.mexc.ci





Відмова від відповідальності: ця інформація не надає консультацій щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських або будь-яких інших пов'язаних з ними послуг, а також не є порадою щодо купівлі, продажу або утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію лише для довідкових цілей і не є інвестиційною порадою. Переконайтеся, що ви повністю розумієте пов'язані з цим ризики і проявляєте обережність при інвестуванні. Платформа не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.