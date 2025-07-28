Що таке Sapien: децентралізований центр обробки даних епохи ШІ

Sapien — це децентралізований центр обробки даних, який використовує технологію блокчейну, участь глобальної спільноти й економічні стимули для надання масштабних, спеціалізованих і високоякісних навчальних даних для моделей ШІ. На відміну від традиційних компаній, що займаються маркуванням даних, Sapien гейміфікує завдання з обробки даних та винагороджує учасників по всьому світу, прагнучи зламати стару парадигму централізованого контролю даних.









Оскільки генеративний ШІ та великі мовні моделі (LLM) розвиваються вибуховими темпами, попит на якісні навчальні дані зростає в геометричній прогресії. Але традиційні системи виробництва даних стикаються з глибокими структурними проблемами: дані вищого рівня монополізовані кількома технологічними гігантами, що робить їх дорогими й недоступними; краудсорсинговим платформам часто не вистачає надійних механізмів довіри, що призводить до непослідовної якості даних і поганих результатів навчання моделей; і, що особливо важливо, наявні набори даних значною мірою сформовані англо-американським культурним контекстом, що вносить географічні та культурні упередження, які обмежують глобальну застосовність ШІ.





Тому Sapien позиціонує себе як децентралізований центр обробки даних, пропонуючи потрійне рішення: децентралізація, економічні стимули та система репутації. Поєднуючи блокчейн-інфраструктуру, співпрацю з глобальною спільнотою й економічну винагороду, Sapien будує відкриту, надійну, якісну мережу виробництва даних, покликану замінити централізований контроль і забезпечити фундаментальну інфраструктуру для ери ШІ.

















Sapien побудували справді глобальну спільноту з понад 110 країн, створивши розподілену мережу "ШІ-працівників", відому як Sapiens (з англ. сапієнс або людина розумна). Учасники отримують завдання через платформу, виконують маркування даних і отримують винагороду за свій внесок. Ця спільнота виконує понад мільйон завдань на день, а сукупний результат — 80 мільйонів маркованих об'єктів, що охоплюють текст, зображення, аудіо, відео та складні модальності 3D/4D. Мережа також демонструє сильні мережеві ефекти: на кожні додаткові 10 000 користувачів ефективність виконання завдань підвищується на 8%, створюючи самовідтворювану систему виробництва даних → зворотний зв'язок щодо якості → оптимізація моделей.













Система завдань Sapien розроблена з ігровою механікою, що перетворює маркування даних на захопливий, конкурентний і кумулятивний досвід цифрової роботи. Система використовує чотири виміри стимулів: рівні, бали досвіду, репутація і челенджи.





Користувачі можуть брати участь через:





Розблокування завдань: виконуючи базові завдання, щоб заробляти бали досвіду і розблоковувати більш цінні пакети завдань (наприклад, маркування медичних зображень).

Змагання: змагаючись на "Арені маркування", на якій користувачі змагаються за точність. Найкращі учасники отримують додаткові винагороди у токенах.

Система віртуальної ідентифікації: майбутні плани охоплюють NFT-позначки й ончейн сертифікати досягнень, створюючи метавсесвіт, подібний до StepN.













Ринок, на якому ШІ-працівники можуть знайти завдання на вимогу, такі як очищення тексту, маркування зображень або транскрипція мовлення. Винагороди та бали залежать від складності завдання.









Система подвійної верифікації: після надсилання виконаного завдання робота перепризначається QA-користувачам для верифікації, що забезпечує точність і враховується в балах репутації користувачів.









Підприємства можуть підключатися до платформи Sapien через SDK або API, щоб запускати власні запити на збір даних і отримувати верифіковані, структуровані дані для використання в LLM, автономному керуванні машинами, охороні здоров'я, фінансах та інших галузях.













Назва токена: SAPIEN









Бали: зароблені під час виконання завдань, які в майбутньому можна конвертувати в токени SAPIEN.

Стейкінг: користувачі з високою репутацією можуть здійснювати стейкінг SAPIEN, щоб отримати пріоритетний доступ до завдань і кращі множники винагороди.

Голосування з управління: власники токенів SAPIEN можуть голосувати за параметри платформи, такі як ставки винагород і типи завдань.

Розподіл доходів: частина майбутніх доходів підприємства буде розподілятися між довгостроковими власниками токенів.









Sapien планує розподіляти токени серед перших учасників і тих, хто найкраще виконує завдання.





Згідно з офіційними критеріями, пріоритет отримають: дуже активні користувачі, точні маркувальники, користувачі, які виконують спеціальні завдання, користувачі Web3, пов'язані з відомими гільдіями, а також активні ончейн гаманці або давні користувачі мережі Base. Очікується, що розподіл токенів буде здійснюватися через знімки балів перед запуском токена.









Sapien — це не просто платформа для маркування даних. Вона спрямована на створення найбільшого в світі рівня даних, який слугуватиме фундаментальною інфраструктурою для ери ШІ: системи виробництва даних, керованої консенсусом.





1) Запуск токена і системи стейкінгу SAPIEN

2) Розширення мультичейн-підтримки за межі Base , додаючи Solana , Polygon та інші

3) Запуск управління через DAO, що дозволяє спільноті спільно розробляти завдання і моделі доходу

4) Глибока інтеграція з проєктами у сфері ШІ



