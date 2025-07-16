Знову насувається хвиля шалених прибутків: чи настав час Base?

Всього за кілька місяців Base швидко стала лідером серед мереж в екосистемі Ethereum, а її TVL (загальна заблокована вартість) перевищила 4,8 млрд $, випередивши Arbitrum і Optimism, що зробило її найконкурентнішим новим гігантом на ринку рівнів 2. Таке видатне досягнення не тільки підкреслює неперевершеність технічної сили Base та визнання на ринку, але й робить цей блокчейн одним із найбільш привабливих шляхів багатства у сфері блокчейну.









Запущений відомою біржею криптовалют Coinbase у третьому кварталі 2023 року, Base є рівнем 2 на Ethereum, побудованим на Optimism Stack. Попри те, що Base є новачком серед рівнів 2, завдяки своїй неймовірній швидкості розробки та чудовій технічній потужності мережа швидко закріпилася на ринку.









Ситуація з ліквідністю екосистеми Base привертає багато уваги. З моменту заснування, екосистема Base зазнала значних змін, починаючи з квітня 2024 року, загальна заблокована вартість (TVL) Base демонструє потужну тенденцію до зростання. Станом на початок грудня загальна заблокована вартість Base перевищила 4,8 млрд $, значно перевершивши свого найбільшого конкурента Arbitrum.













Зростання капіталу Base не сталося зненацька, а було тісно пов’язане зі зростанням обсягу торгівлі на платформі. Останнім часом обсяг торгівлі у мережі Base привертає все більше уваги. Особливо 26 листопада 2024 року, коли обсяг торгівлі мережі Base за один день досяг приголомшливого рекорду в 11,44 мільйона транзакцій.









Водночас обсяг ончейн транзакцій Base також неймовірно зріс. 13 листопада 2024 року обсяг торгівлі у мережі Base за один день перевищив 2,16 млрд $ одним махом, встановивши новий історичний рекорд платформи. Варто зазначити, що згідно з даними Artemis, чистий приплив капіталу Base перевищив приплив капіталу Solana в листопаді 2024 року, причому місячний приплив також продовжує зростати.













Екосистема Base не обмежується сферою DeFi: 66% її активних ончейн застосунків не належать до категорії DeFi. У таких сферах, як NFT, соціальні мережі та штучний інтелект, мережа Base також демонструє значні результати. Така диверсифікована екосистема живить розвиток Base.









AIXBT і Останнім часом ШІ-токени в екосистемі Base продемонстрували загальне зростання, а їхній потенціал прибутковості є особливо помітним. Під час цієї хвилі зростання, токени Base, як-от VIRTUAL LUNA , значно укріпилися в ціні, що знаменувало впевнене відновлення та зростання вартості ШІ-токенів в екосистемі Base.













Як рішення рівня 2, створене Coinbase, Base має унікальні переваги на ринку. Як провідна глобальна біржа криптовалют, Coinbase не тільки має велику базу користувачів і глибокий вплив як відомий бренд, але й надає Base потужну маркетингову та фінансову підтримку. Це дозволило Base швидко закріпитися на висококонкурентному ринку блокчейнів і продовжувати розвиватися.









Ще однією важливою особливістю екосистеми Base є низка інноваційних проєктів, які з’явилися на платформі, особливо проривними є проєкти в області мемкоїнів та ШІ. З бурхливим розвитком екосистеми Base швидко зросли нові проєкти, такі як Virtuals Protocol і Clanker, які не тільки розширили застосування мемкоїнів, але й одночасно сприяли швидкому зростанню трафіку. Водночас додавання нової версії ШІ-агента також привернуло вибухову увагу до екосистеми Base.









Як ролап на основі Optimism, Base повністю використовує технічні переваги Optimism, щоб забезпечити ефективні можливості розрахунків за транзакціями та низькі комісії за торгівлю. Крім того, структура екосистеми Base також надала їй унікальну конкурентну перевагу. Залучивши не тільки традиційні сфери криптографії, такі як DeFi та NFT, але й успішно отримавши прихильність нових проєктів, як-от мемкоїни та ШІ. Низький поріг, висока ефективність та інноваційний механізм Base забезпечують ідеальну платформу для запуску цих нових проєктів, сприяючи безперервному розширенню та зростанню екосистеми.









Вибуховий розвиток мережі Base справді заслуговує на увагу. Це не лише знаменує технологічний прорив, але й відображає високий попит ринку на інновації. Від припливу капіталу до різкого збільшення обсягу торгівлі — зростання Base, безсумнівно, принесло нову життєву силу та необмежені можливості в блокчейн-індустрію. MEXC як провідна платформа для торгівлі блокчейн-активами, відіграла ключову роль у цій хвилі інновацій і застосування технології блокчейн. MEXC, відома своїм надшвидким лістингом криптовалют, активно співпрацює з екосистемою Base, демонструючи своє глибоке розуміння та перспективність нових популярних активів.





Тепер платформа MEXC також надає найнижчі комісії за торгівлю в галузі, що значно знизило поріг для користувачів, які можуть брати участь у торгівлі передовими блокчейн-проєктами, як-от Base, спростивши залучення для більшої кількості інвесторів. Вибираючи MEXC, ви вибираєте можливість йти в ногу з ринковою динамікою, насолоджуватися максимальною ефективністю торгівлі та безпекою найвищого рівня, а також прокладати більш плавний і ефективний шлях для своїх інвестицій у криптовалюту.



