Що таке ERC-20?





Після багатьох років розвитку Ethereum (ETH) сформував цілісну екосистему, яка дозволяє розробникам впроваджувати інновації та створювати складні DAPP (децентралізовані застосунки) на основі Ethereum. ERC-20 - це ключ до створення інновацій для всіх користувачів Ethereum. Отже, що ж таке ERC-20?









ERC розшифровується як Ethereum Request for Comment (Прим. "Запит на коментар Ethereum") - це пропозиція щодо покращення токенів та екосистеми Ethereum. Після подання пропозиції ERC, спільнота Ethereum обговорює та вирішує, приймати її чи ні.





ERC-20 був запропонований співзасновником Ethereum Фабіаном Фогельстеллером в листопаді 2015 року. Це стандарт інтерфейсу прикладного програмування (API) для токенів в смартконтрактах, що дозволяє розробникам створювати криптовалюти, які відповідають смартконтрактам, та інтегрувати їх в сторонні застосунки.





Конкретні функціональні можливості ERC-20 включають ① створення токенів, ② контроль загальної пропозиції токенів, ③ дозвіл на перекази токенів, ④ отримання поточного балансу токенів на рахунку та ⑤ дозвіл на використання певної кількості токенів з одного рахунку на рахунок третьої сторони. Завдяки практичності та простоті стандарту токенів ERC-20, він швидко отримав широке визнання в індустрії, що зробило можливим процвітання екосистеми Ethereum.













① Легке створення токенів





ERC-20 надає стандартизований шаблон для створення токенів, що дозволяє розробникам швидко створювати власні токени. Виконавши лише кілька простих кроків, розробники можуть без зусиль створити та запустити новий токен, заощадивши значний час та зусилля.





② Відмінна сумісність





Стандартизований підхід ERC-20 дозволяє легко переказувати та обмінюватися токенами. Це сприяє співпраці між різними проєктами та спільнотами, а користувачі можуть безперешкодно обмінюватися токенами.





③ Безпека





Створення токенів ERC-20 вимагає дотримання смартконтрактів, які мають функцію автоматичного виконання, що робить транзакції більш безпечними і забезпечує безризиковий обмін.









① Ризик шахрайства





Випуск токенів на основі ERC-20 відносно простий і сприяє інноваціям. Однак технологія не може гарантувати, що всі розробники мають добрі наміри, це призводить до появи невеликої кількості шахрайських проєктів. Інвесторам потрібно бути обережними і проводити дослідження, перш ніж вкладати кошти.





② Неможливість передавати додаткову інформацію





Крім реквізитів переказу, токени ERC-20 не можуть нести додаткову інформацію, що збільшує витрати на комунікацію. Наприклад, при використанні токенів ERC-20 для купівлі товарів, специфічна інформація про товар не може бути передана, що збільшує витрати на офлайн-комунікації.





③ Додаткове перевантаження транзакцій





Оскільки існує велика кількість токенів, випущених на основі ERC-20, високочастотна торгівля токенами ERC-20 може потенційно спричинити перевантаження мережі блокчейну Ethereum через обмеження її продуктивності.













Криптовалюти часто зазнають надзвичайної волатильності, що робить активи, які пропонують стабільність, дуже цінними. Стейблкоїни - це тип криптовалюти, що має стабільну ціну, зазвичай прив'язану до відносно стабільних активів, таких як долар США або золото. Стейблкоїни діють як міст між традиційними фінансовими ринками та ринком криптовалют, забезпечуючи вищу ліквідність криптопростору. Володіння стейблкоїнами може частково пом'якшити волатильність активів і підвищити довіру до ринку криптовалют.





Залежно від різних активів і способів закріплення, стейблкоіни можна класифікувати на такі категорії ① забезпечені фіатом стейблкоїни, такі як USDT (Tether) і USDC (USD Coin), ② алгоритмічні стейблкоїни, такі як CrvUSD і FEI, і ③ забезпечені криптовалютою стейблкоїни, такі як DAI.







