ETH 2.0 – це оновлена версія Ethereum, заснована на початковій версії Ethereum, яка була представлена в 2015 році. Найбільш помітною відмінністю ETH 2.0 від його попередників є зміна алгоритму консенсETH 2.0 – це оновлена версія Ethereum, заснована на початковій версії Ethereum, яка була представлена в 2015 році. Найбільш помітною відмінністю ETH 2.0 від його попередників є зміна алгоритму консенс
Навчання/Енциклопедія блокчейну/Основні поняття/Що таке ETH 2.0

Що таке ETH 2.0

16 липня 2025MEXC
0m
Поділитися
#Базовий#Новачки#Ethereum#Базові концепції
Ethereum
ETH$3,744.26-6.49%
OP
OP$0.4564-31.56%
LINEA
LINEA$0.01754-23.30%
ERA
ERA$0.3657-23.31%

ETH 2.0 – це оновлена версія Ethereum, заснована на початковій версії Ethereum, яка була представлена в 2015 році.

Найбільш помітною відмінністю ETH 2.0 від його попередників є зміна алгоритму консенсусу. Ethereum перейшов від початкового механізму Proof of Work (PoW) до поточного механізму Proof of Stake (PoS).

15 вересня 2022 року було завершено оновлення Ethereum Merge, що ознаменувало офіційний перехід в еру PoS.


Чому варто обрати Proof of Stake (PoS)


1. PoS пропонує підвищену безпеку за ту ж саму ціну.

2. Завдяки механізму консенсусу PoS легше відновлюватись після атак. Proof of Stake має вбудований механізм "slashing", за допомогою якого більшість коштів зловмисника (за винятком коштів інших) буде автоматично знищено.

3. У порівнянні з ASIC, PoS може похвалитися більшою децентралізацією, а нижчий вхідний бар'єр PoS полегшує залучення значної кількості користувачів для участі.

"Merge" і Beacon Chain


"Merge" — це злиття мережі Ethereum і Beacon Chain. Результатом цієї консолідації є перехід від початкового механізму консенсусу PoW до поточного PoS у блокчейні Ethereum.

Beacon Chain – це спеціальний блокчейн, створений виключно для управління блокчейном з механізмом консенсусу PoS. Цей блокчейн, який не містить жодних застосунків або токенів, був запущений ще 1 грудня 2020 року.

Тому при злитті Beacon Chain та основної мережі Ethereum, окрім зміни механізмів консенсусу, ніяких інших змін не відбулося.

Наслідки "Merge"


Значне скорочення споживання енергії: дані і розрахунки показують, що енергія, необхідна для підтримки роботи Ethereum після "Merge", еквівалентна базовому використанню комп'ютера, що призвело до скорочення використання енергії приблизно на 99,95% в порівнянні з попереднім періодом, позиціонуючи Ethereum як найбільш екологічно чисту фінансову систему в світі.

Зменшення емісії ETH: згідно з даними Ethereum Foundation, початковий блокчейн PoW нараховував майнерам приблизно 16 000 ETH на день. Однак після "Merge" для компенсації нодам підтвердження потрібно лише близько 1600 ETH на день, що значно зменшило емісію Ethereum.

Створення протоколу EIP-1559 і механізму спалювання: з впровадженням протоколу EIP-1559 і додаванням механізму спалювання середньодобове спалення ETH коливається в діапазоні 6000 ETH, що призводить до загальної дефляційної тенденції для ETH.

Чому комісії за gas залишаються високими після "Merge"


Подія "Merge" ніяк не вплинула на комісії за gas.

Після "Merge" початковий план команди Ethereum полягав у впровадженні шардингу – рішення, яке б знизило комісію за gas в мережі Ethereum. Однак Ethereum відмовився від плану шардингу і зосередився на технологіях рівня 2, таких як ролап (rollup) і данкшардинг (danksharding).

Наразі існує декілька мереж рівня 2, включаючи Arbitrum One, OP Mainnet, Linea, zkSync Era, Polygon zkEVM та інші. Комісія за gas в цих мережах рівня 2 значно нижча, ніж в мережі Ethereum, що призводить до зниження витрат для користувачів. Таке рішення Ethereum спрямоване на міграцію користувачів до мереж рівня 2 для більш ефективного та економічно вигідного проведення транзакцій.

Стейкінг


Стейкінг – це депозит у 32 ETH для активації програмного забезпечення валідатора. В обов'язки валідатора входить зберігання даних, обробка транзакцій і додавання нових блоків до блокчейну. Це гарантує безпеку Ethereum і дозволяє заробляти нові ETH в процесі.

На відміну від PoW-майнінгу, де стейкінг 32 ETH робить вас нодом валідатора з можливістю ведення акаунту і голосування. Що більше ETH і довше стейкаєте, то більші винагороди можете отримати в результаті цього.

ETH 2.0 призвів до появи нових сервісів зі стейкінгу. Вартість у 32 ETH тепер становить значну суму, яка може бути недоступною для багатьох користувачів. Якщо ви бажаєте взяти участь, ви можете приєднатися до позабіржових пулів стейкінгу, щоб отримати частину винагороди. Lido, наприклад, є одним з найбільших постачальників послуг зі стейкінгу в Ethereum.

Переваги стейкінгу


Винагороди: за дії, які сприяють досягненню консенсусу в мережі, отримують винагороду. Запускаючи програмне забезпечення, яке правильно "упаковує" транзакції в нові блоки і перевіряє роботу інших валідаторів, ви можете отримувати винагороди, оскільки це допомагає підтримувати безпеку блокчейну.

Підвищена безпека: зі збільшенням кількості ETH у стейкінгу міцність мережі зростає, що вимагає значної кількості ETH для контролю над більшою частиною мережі. Для здійснення атаки на мережу потрібен контроль над більшістю валідаторів, що, в свою чергу, означає контроль над значною кількістю ETH в системі, що є майже неможливим.

Стабільність: валідаторам не потрібно виконувати енергоємні обчислення PoW, щоб брати участь у гарантуванні безпеки мережі. Це означає, що ноди стейкінгу можуть працювати на відносно простому обладнанні з мінімальним споживанням енергії.

Популярні статті

Чи Можна Майнити Solana? Правда Про Майнінг SOL

Чи Можна Майнити Solana? Правда Про Майнінг SOL

Ви, ймовірно, чули про неймовірну швидкість Solana та низькі комісії, і тепер цікавитеся, як майнити Solana, щоб отримати токени SOL. Можливо, ви вже шукали програмне забезпечення для майнінгу або поч

Як Створити Мем-Коїн на Solana? Повний Посібник для Початківців

Як Створити Мем-Коїн на Solana? Повний Посібник для Початківців

Світ криптовалют став свідком вибухового зростання мем-коїнів, перетворюючи інтернет-жарти на легітимні цифрові активи вартістю в мільйони доларів. Якщо ви цікавитеся як створити мем-коїн на Solana, в

Як працює стейкінг Solana? Повний посібник зі стейкінгу SOL

Як працює стейкінг Solana? Повний посібник зі стейкінгу SOL

Стейкінг Solana пропонує власникам криптовалюти простий спосіб отримувати пасивний дохід, водночас підтримуючи один з найшвидших блокчейнів у галузі. Цей вичерпний посібник проведе вас через все, що в

Різниця між одностороннім режимом та режимом хеджування

Різниця між одностороннім режимом та режимом хеджування

Під час торгівлі ф'ючерсами на MEXC одним з важливих параметрів, який часто не беруть до уваги, є режим позиції. Він визначає, чи можете ви одночасно утримувати лонг і шорт позиції за однією і тією са

Вас також може зацікавити

Що таке смартконтракти

Що таке смартконтракти

Концепція смартконтрактів спочатку виникла не в контексті блокчейну, а була визначена комп'ютерним науковцем і професійним криптографом Ніком Сабо в 1994 році як ряд зобов'язань в цифровій формі, вклю

Що таке комісія майнера та комісія за газ

Що таке комісія майнера та комісія за газ

1. Що таке комісія майнера та комісія за газ (gas)Газ – це одиниця виміру в протоколі Ethereum. Вона кількісно вимірює ресурси обчислення і зберігання, необхідні для виконання певних операцій в блокче

Що таке децентралізовані фінанси (DeFi)

Що таке децентралізовані фінанси (DeFi)

У 2020 році DeFi почав процвітати, а в 2021 році DeFi Summer &#34;запалив&#34; ринок. У 2022 році загальна заблокована вартість досягла історичного максимуму - 219,47 млрд $. Отже, що ж таке децентрал

Що таке децентралізоване кредитування

Що таке децентралізоване кредитування

Подібно до DEX, децентралізоване кредитування також є одним з ключових компонентів DeFi. Якщо літо DeFi 2020 року було спровоковане конкуренцією між різними DEX, що спричинило гонку ліквідності, тоді

Зареєструйтесь на MEXC
Зареєструйтесь та отримайте бонус до 10000 USDT