Що таке ETH 2.0





ETH 2.0 – це оновлена версія Ethereum, заснована на початковій версії Ethereum, яка була представлена в 2015 році.





Найбільш помітною відмінністю ETH 2.0 від його попередників є зміна алгоритму консенсусу. Ethereum перейшов від початкового механізму Proof of Work (PoW) до поточного механізму Proof of Stake (PoS).





15 вересня 2022 року було завершено оновлення Ethereum Merge, що ознаменувало офіційний перехід в еру PoS.













1. PoS пропонує підвищену безпеку за ту ж саму ціну.





2. Завдяки механізму консенсусу PoS легше відновлюватись після атак. Proof of Stake має вбудований механізм "slashing", за допомогою якого більшість коштів зловмисника (за винятком коштів інших) буде автоматично знищено.





3. У порівнянні з ASIC, PoS може похвалитися більшою децентралізацією, а нижчий вхідний бар'єр PoS полегшує залучення значної кількості користувачів для участі.









"Merge" — це злиття мережі Ethereum і Beacon Chain. Результатом цієї консолідації є перехід від початкового механізму консенсусу PoW до поточного PoS у блокчейні Ethereum.





Beacon Chain – це спеціальний блокчейн, створений виключно для управління блокчейном з механізмом консенсусу PoS. Цей блокчейн, який не містить жодних застосунків або токенів, був запущений ще 1 грудня 2020 року.





Тому при злитті Beacon Chain та основної мережі Ethereum, окрім зміни механізмів консенсусу, ніяких інших змін не відбулося.









Значне скорочення споживання енергії: дані і розрахунки показують, що енергія, необхідна для підтримки роботи Ethereum після "Merge", еквівалентна базовому використанню комп'ютера, що призвело до скорочення використання енергії приблизно на 99,95% в порівнянні з попереднім періодом, позиціонуючи Ethereum як найбільш екологічно чисту фінансову систему в світі.





Зменшення емісії ETH: згідно з даними Ethereum Foundation, початковий блокчейн PoW нараховував майнерам приблизно 16 000 ETH на день. Однак після "Merge" для компенсації нодам підтвердження потрібно лише близько 1600 ETH на день, що значно зменшило емісію Ethereum.





Створення протоколу EIP-1559 і механізму спалювання: з впровадженням протоколу EIP-1559 і додаванням механізму спалювання середньодобове спалення ETH коливається в діапазоні 6000 ETH, що призводить до загальної дефляційної тенденції для ETH.









Подія "Merge" ніяк не вплинула на комісії за gas.





Після "Merge" початковий план команди Ethereum полягав у впровадженні шардингу – рішення, яке б знизило комісію за gas в мережі Ethereum. Однак Ethereum відмовився від плану шардингу і зосередився на технологіях рівня 2, таких як ролап (rollup) і данкшардинг (danksharding).





Наразі існує декілька мереж рівня 2, включаючи Arbitrum One, OP Mainnet, Linea, zkSync Era, Polygon zkEVM та інші. Комісія за gas в цих мережах рівня 2 значно нижча, ніж в мережі Ethereum, що призводить до зниження витрат для користувачів. Таке рішення Ethereum спрямоване на міграцію користувачів до мереж рівня 2 для більш ефективного та економічно вигідного проведення транзакцій.









Стейкінг – це депозит у 32 ETH для активації програмного забезпечення валідатора. В обов'язки валідатора входить зберігання даних, обробка транзакцій і додавання нових блоків до блокчейну. Це гарантує безпеку Ethereum і дозволяє заробляти нові ETH в процесі.





На відміну від PoW-майнінгу, де стейкінг 32 ETH робить вас нодом валідатора з можливістю ведення акаунту і голосування. Що більше ETH і довше стейкаєте, то більші винагороди можете отримати в результаті цього.





ETH 2.0 призвів до появи нових сервісів зі стейкінгу. Вартість у 32 ETH тепер становить значну суму, яка може бути недоступною для багатьох користувачів. Якщо ви бажаєте взяти участь, ви можете приєднатися до позабіржових пулів стейкінгу, щоб отримати частину винагороди. Lido, наприклад, є одним з найбільших постачальників послуг зі стейкінгу в Ethereum.









Винагороди: за дії, які сприяють досягненню консенсусу в мережі, отримують винагороду. Запускаючи програмне забезпечення, яке правильно "упаковує" транзакції в нові блоки і перевіряє роботу інших валідаторів, ви можете отримувати винагороди, оскільки це допомагає підтримувати безпеку блокчейну.





Підвищена безпека: зі збільшенням кількості ETH у стейкінгу міцність мережі зростає, що вимагає значної кількості ETH для контролю над більшою частиною мережі. Для здійснення атаки на мережу потрібен контроль над більшістю валідаторів, що, в свою чергу, означає контроль над значною кількістю ETH в системі, що є майже неможливим.





Стабільність: валідаторам не потрібно виконувати енергоємні обчислення PoW, щоб брати участь у гарантуванні безпеки мережі. Це означає, що ноди стейкінгу можуть працювати на відносно простому обладнанні з мінімальним споживанням енергії.