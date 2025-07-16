Що таке децентралізовані фінанси (DeFi)





У 2020 році DeFi почав процвітати, а в 2021 році DeFi Summer "запалив" ринок. У 2022 році загальна заблокована вартість досягла історичного максимуму - 219,47 млрд $. Отже, що ж таке децентралізовані фінанси?









DeFi, скорочено від Decentralized Finance, — це фінансова екосистема, побудована на мережах блокчейн за допомогою смартконтрактів. Проблеми, які покликані вирішити DeFi, включають децентралізацію, усунення посередників, які шукають прибутку, та вдосконалення поточної фінансової системи з низькими бар'єрами та високою ефективністю.





Наприклад, розглянемо транскордонні платежі в традиційних фінансах. Коли комусь потрібно відправити гроші в іншу країну, як правило, звертаються до фінансової установи і проходять процес реєстрації та верифікації, який передбачає залучення сторонніх посередників, що стягують комісії. Крім того, на завершення транзакції може знадобитися кілька робочих днів.





У DeFi, однак, користувачам потрібно лише відправити свої активи зі своїх гаманців безпосередньо одержувачу, без необхідності залучення сторонніх посередників. Транзакції зазвичай завершуються протягом 1 години і не обмежуються робочим часом людини.













У порівнянні з традиційними централізованими фінансами, DeFi пропонує наступні переваги:





Децентралізація: DeFi дозволяє напряму обходити посередників та арбітражні організації. Коди можуть забезпечити рішення для різних потенційних суперечок, а користувачі мають повний контроль над своїми активами за допомогою приватних ключів. Такий підхід знижує вартість використання продуктів і сприяє створенню більш гармонійної фінансової екосистеми.





Низькі бар'єри: будь-хто може отримати доступ до фінансових послуг DeFi і користуватися ними без бар'єрів, пов'язаних з ідентифікацією чи доходом. Це може охопити ті групи людей, які не мають доступу до фінансових послуг у реальному світі.





Відкритий код і відкритий доступ: усі протоколи мають відкритий вихідний код, що дозволяє будь-кому створювати нові фінансові продукти та послуги на основі цих протоколів. Це один з головних чинників швидкого розвитку цієї галузі.









Оскільки існує безліч децентралізованих застосунків, існує також безліч варіантів використання децентралізованих фінансів (DeFi). До них відносяться децентралізовані біржі, кредитування, платежі, управління капіталом, страхування, фінансування активів і більш спеціалізовані сфери.





Платежі: подібно до Bitcoin, всі платформи смартконтрактів можуть переказувати кошти по всьому світу, що робить це так само просто і швидко, як надсилання електронного листа.





Децентралізовані біржі (DEX): користувачі можуть самостійно керувати своїми активами за допомогою приватних ключів на платформах DEX. Не потрібна реєстрація або верифікація, і користувачі можуть зручно обмінювати будь-які токени, які їм потрібні.





Децентралізоване кредитування: будь-хто, хто може надати забезпечення, також можна безпосередньо оформити позику, не розкриваючи інформацію третім особам. Позичальники отримують позики, надаючи як забезпечення свої криптоактиви і сплачуючи відсотки, а кредитори заробляють відсотки, депонуючи активи на платформу.





Стейблкоїни: це цифрові токени, прив'язані до певних активів, багато з яких прив'язані до загальноприйнятих валют, таких як долар США. Для багатьох фінансових продуктів і товарів широкого вжитку складно впоратися з високою волатильністю криптовалют. Поява стейблкоїнів вирішує цю проблему. Ринок стейблкоїнів, що зростає, забезпечує потужну підтримку DeFi.





Децентралізоване страхування: децентралізоване страхування має на меті зробити страхування дешевшим, швидшим і прозорішим. Зі збільшенням автоматизації страхування стає доступнішим.













Uniswap — це децентралізований торговий протокол, побудований на Ethereum, що дозволяє швидко і зручно здійснювати операції з обміну між ETH і всіма токенами ERC20. Він став першопрохідцем у використанні моделі автоматизованого маркетмейкера (AMM), що допомогло DEX успішно вийти на основний ринок.





Наразі Uniswap є найбільшим DEX в індустрії блокчейну, що підтримує 7 публічних мереж, включаючи ETH, Polygon, Arbitrum, Optimism, BNB Chain, Avalanche та Celo. Uniswap також підтримує торгівлю NFT, агрегуючи ордери з таких торгових ринків, як OpenSea, X2Y2, SudoSwap, LooksRare NFT, що робить її комплексною децентралізованою торговою платформою.









Aave — це децентралізована система кредитування на основі Ethereum, що дозволяє користувачам запозичувати, надавати позики і заробляти відсотки на різних криптоактивах без посередників.









Платформа для стейкінгу ліквідності, що забезпечує децентралізоване рішення стейкінгу для proof-of-stake (POS). Lido наразі є найбільшим протоколом децентралізованого стейкінгу для ETH 2.0, що пропонує ліквідність для активів у стейкінгу.









MakerDAO — найбільший та перший децентралізований стейблкоїн-проєкт.









DeFi має на меті подолати фінансову нерівність і створити більш справедливу та відкриту фінансову систему. Незважаючи на значний прогрес і розвиток протягом попереднього бичачого ринкового циклу, порівняно з традиційними фінансами, DeFi все ще перебуває на початковій стадії. База користувачів відносно невелика, і більша увага приділяється спекулятивним та арбітражним операціям. До того, як він зможе дійсно допомогти ширшим верствам населення отримати доступ до фінансових послуг, ще далеко.



