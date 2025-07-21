Поширені запитання про подію Kickstarter









Kickstarter – це подія, створена на етапі попереднього запуску проєкту, коли користувачі можуть голосувати на підтримку свого улюбленого проєкту на MEXC, який потім здійснить аірдроп своїх токенів всім користувачам, які проголосували за нього. Ця подія призначена для виявлення високоякісних проєктів та водночас для надання користувачам MEXC переваг від аірдропів.









Крок 1. Підтвердження права на участь

Для участі в події ваш акаунт повинен мати принаймні одну ф'ючерсну угоду з будь-якою торговою парою на будь-яку суму, а також утримувати мінімум 5 MX протягом 24 годин поспіль до 19:00/18:00 (літній/зимовий час, за Києвом) за день до дати початку події.





Крок 2. Розмістіть MX та розрахуйте дійсну розміщену кількіть

Після того, як ви відповідатимете встановленим вимогам, ви зможете розмістити MX протягом періоду проведення події. Розміщені MX будуть використані для розрахунку винагород і не будуть заморожені. Після завершення події ми розрахуємо вашу дійсну розміщену кількість, виходячи з вашої фактичної розміщеної кількості, та рівня, на який ви претендуєте. Що вища ваша дійсна розміщена кількість, то більше винагород ви отримаєте.





Крок 3. Запрошуйте дійсних користувачів, щоб підвищити коефіцієнт винагороди

Запрошуючи друзів зареєструватися, здійснити депозит і почати торгівлю ф'ючерсами, ви можете збільшити свій коефіцієнт винагороди. Дійсний запрошений визначається наступним чином:

Дійсний запрошений повинен зареєструватися на MEXC, використовуючи ваше реферальне посилання або код.

Дійсний запрошений протягом 7 днів після реєстрації, починаючи з моменту здійснення першого депозиту, повинен здійснити сукупний депозит на суму ≥ 100 USDT. (Внутрішні перекази не враховуються. Здійснення ончейн-депозитів, P2P або купівля за фіат вважаються дійсними депозитами).

Дійсний запрошений повинен здійснити принаймні одну ф'ючерсну угоду (без обмежень на суму).

Будь-яка торгівля ф'ючерсами не враховує копі-трейдинг.

*Примітка: завершення фʼючерсної угоди = виконання дій з відкриття та закриття позиції.





Збільшуючи кількість дійсних запрошених вами осіб, ваш коефіцієнт винагороди зростає, і ви можете претендувати на більшу частину загальної винагороди.

Правило винагороди: що більше MX ви розмістите і що більше дійсних запрошених ви запросите, то більшу винагороду ви отримаєте в результаті.





Рівень Вимоги Коефіцієнт V1 Утримувати 5 MX протягом 24 годин поспіль x1 V2 Запросити 1 дійсного користувача x1,5 V3 Запросити 2 дійсних користувачів x1,55 V4 Запросити 3 дійсних користувачів x1,6 V5 Запросити 4 дійсних користувачів x1,65 V6 Запросити 5 дійсних користувачів x1,7 V7 Запросити 6 дійсних користувачів x1,75





Дійсна кількість розміщених MX користувача = Фактична кількість розміщених MX користувача * Коефіцієнт розміщення





Для розрахунку винагороди користувача A:

Винагорода користувача A = (Дійсна кількість розміщених MX користувача А / Дійсна кількість розміщених MX всіх користувачів) * Загальний призовий пул





Що більше MX ви розмістите та що більше друзів ви запросите як дійсних користувачів, то більшою буде ваша частка винагороди!

Визначення дійсного користувача: Дійсний користувач = це користувач, який виконав свій перший депозит після реєстрації (внутрішні перекази не враховуються, але ончейн депозити, P2P або фіат є дійсними), накопичив депозити на суму ≥ 100 $ протягом 7 днів, і здійснив принаймні одну ф’ючерсну угоду. (Потрібно завершити закриття принаймні одного ордера.)





Примітка: Система зробить знімок кількості дійсних запрошених користувачів (дійсних протягом 30 днів), і рівень буде оновлено наступного дня. Користувачі можуть перевірити коефіцієнт рівня свого акаунту на сторінці події.





Крок 4. Розподіл винагород

Винагороди будуть розподілені на ваш спотовий рахунок відповідно до правил події.









Мінімальна кількість MX на знімку серед усіх відображених значень за 24 години, буде використовуватися для розрахунку утримання MX.





1）Знімок балансу спотового рахунку: робляться знімки найменшої кількості MX за день (три випадкові знімки MX протягом дня).

Наприклад:

Кількість MX у трьох випадкових знімках за день становить 100 MX, 200 MX, 300 MX, мінімальна кількість, яку зафіксували на знімках, за день становить 100 MX.





2）Знімки закінчуються за день до початку події. Дані збираються на основі часового поясу UTC+8.









Мінімальна кількість, яку ви можете розмістити – 5 MX. Максимальна кількість, яку ви можете розмістити – 100 000.





1）Якщо мінімальна кількість MX, відображена на вашому спотовому рахунку протягом 24 годин поспіль, опуститься нижче 5 MX, то кількість MX, яку ви можете розмістити, буде дорівнювати 0. Ви не будете кваліфіковані для участі у події Kickstarter.





2）Якщо мінімальна кількість MX на вашому спотовому рахунку протягом 24 годин поспіль знаходиться в діапазоні від 5 MX до 100 000 MX, то кількість MX, яку ви можете розмістити, буде дорівнювати найменшій кількості MX, відображеній на вашому спотовому рахунку протягом 24 годин.





3）Якщо мінімальна кількість MX на вашому спотовому рахунку протягом 24 годин поспіль перевищує 100 000 MX, то кількість MX, яку ви можете розмістити, становить 100 000 MX.





Нагадування: якщо один користувач розміщує загалом понад 100 000 MX у кількох акаунтах, пов'язані акаунти можуть спричинити спрацювання заходів контролю ризиків платформи. Будь ласка, дійте з обережністю.









Сума аірдропу від Kickstarter залежить не лише від вашої кількості утримуваних MX, а й від таких факторів:





1）Загальна дійсна розміщена кількість MX усіх користувачів: якщо загальна розміщена кількість значно збільшиться, ваша пропорційна частка може зменшитися.





2） Поточний розмір призового пулу: коли загальний пул зменшується, індивідуальні розподіли зменшуються відповідно.





3）Дійсний коефіцієнт рефералів: менше успішних рефералів зменшить ваш множник винагороди.





Підсумок: якщо ваша кількість утримуваних MX і коефіцієнт рефералів залишаються незмінними, зменшення аірдропів зазвичай означає або збільшення загальної розміщеної кількості, або менший призовий пул.









Основні фактори впливу:





Особисті фактори:

Кількість утримуваних MX: що більше у вас є MX, то вищий ваш базовий відсоток розподілу.

Дійсний коефіцієнт рефералів: успішне запрошення активних користувачів збільшує частку вашої винагороди.





Ринкові фактори:

Загальна дійсна розміщена кількість MX усіх користувачів: більша загальна розміщена кількість може зменшити вашу індивідуальну частку.

Поточний розмір призового пулу: зміни в загальному пулі безпосередньо впливають на розподіл між користувачами.









Після завершення події MEXC опублікує дані про загальну дійсну розміщену кількість всіх учасників в офіційному оголошенні. Перегляньте сторінку оголошень





Ваші токени MX мають бути лише на вашому спотовому рахунку для здійснення відповідного знімка. MX на інших рахунках/гаманцях не буде зафіксована знімком.









1）Ви можете знайти суму розміщених MX та дійсну суму розміщення на сторінці події; 2）Історію розміщення можна знайти у вкладці «Деталі проведення події — Історія винагород ».









1）Ви можете перевірити орієнтовні та фактичні винагороди на сторінці події залежно від вашої суми розміщених токенів MX.

2）Щоб перевірити деталі про фактичні винагороди, які ви отримали за цю подію, ви можете переглянути їх у вкладці «Деталі проведення події — Історія винагород ».



