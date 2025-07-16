Як покращити свій досвід на Kickstarter за допомогою MX





Kickstarter — це ексклюзивна подія з аірдропами для власників MX на платформі MEXC. Володіючи певною кількістю MX, користувачі можуть безплатно брати участь у події та отримувати аірдропи токенів від нових проєктів.





Згідно з останніми даними платформи, з січня по жовтень 2024 року на MEXC було проведено 2030 подій з аірдропами нових токенів із загальним призовим пулом у 116 мільйонів $. Щоб дізнатися більше про те, як брати участь у подіях Kickstarter, ознайомтеся з посібником: " Як брати участь у події Kickstarter?









Критерії участі: утримуйте ≥ 5 MX протягом 24 годин поспіль, щоб отримати право на участь.





Підвищення рівня: що більше дійсних користувачів ви запросите, то вищим буде ваш рівень. Вищий рівень збільшує ваш коефіцієнт розміщення, що веде до більшої винагороди.





Дійсними користувачами вважаються ті, хто після реєстрації здійснить перший депозит на суму ≥ 100 USDT протягом 7 днів. Депозити через перекази ончейн, P2P-транзакції або купівлю фіатної валюти враховуються, в той час як внутрішні перекази ні. Крім того, дійсні користувачі повинні здійснити принаймні одну ф'ючерсну угоду на будь-яку суму.









Ваша орієнтовна винагорода з аірдропу = (Ваша дійсна сума розміщення / Дійсна сума розміщення всіх користувачів) × Загальний призовий пул

Дійсна сума розміщення = Сума розміщення * Коефіцієнт розміщення





У таблиці нижче показано рівні та коефіцієнти розміщення, що відповідають різній кількості дійсних запрошених користувачів або власників MX:

Рівень Вимоги Коефіцієнт розміщення V1 Утримувати ≥ 5 MX протягом 24 годин поспіль x1 V2 Запросити 1 дійсного користувача x1,5 V3 Запросити 2 дійсних користувачів x1,55 V4 Запросити 3 дійсних користувачів x1,6 V5 Запросити 4 дійсних користувачів x1,65 V6 Запросити 5 дійсних користувачів x1,7 V7 Запросити 6 дійсних користувачів x1,75









Як згадувалося вище, що більше дійсних користувачів ви запросите до участі в події Kickstarter, то вищим буде ваш коефіцієнт розміщення, що призведе до більшої винагороди. Розглянемо це на простому прикладі:





Припустимо, що є два користувачі, A і B, кожен з яких утримує по 1000 MX протягом 24 годин і бере участь у події Kickstarter. Користувач A не запросив жодного дійсного користувача, тому його коефіцієнт дорівнює 1. Користувач B запросив одного дійсного користувача, що дає йому коефіцієнт 1,5. Винагороди будуть розраховані наступним чином:

Винагорода користувача А = 1000 * 1 /( 1000 * 1 + 1000 * 1,5 ) = 0,4

Винагорода користувача B = 1000 * 1,5 /( 1000 * 1 + 1000 * 1,5 ) = 0,6









1) Система зробить знімки кількості запрошених вами дійсних користувачів (дійсні протягом 30 днів) і оновить ваш рівень наступного дня. Користувачі можуть перевірити свій коефіцієнт розміщення на сторінці події

2) Користувачі можуть розмістити до максимально допустимої кількості токенів. Після розміщення токени використовуються тільки для розрахунку винагороди і не будуть заморожені. Після завершення події винагорода буде розподілена у вигляді аірдропу на спотовий рахунок користувача.









Окрім участі у подіях з безплатними аірдропами на платформі, власники MX мають знижки на комісію за торгівлю та реферальні комісійні. Утримуючи ≥ 500 MX на своєму спотовому рахунку протягом останніх 24 годин, ви можете отримати знижку 50% на комісію за торгівлю (за винятком торгових пар BTC). Крім того, запрошуючи користувачів приєднатися до MEXC, ви можете заробляти 40% комісійних (50% у певних регіонах) від їхніх комісій за спотову та ф'ючерсну торгівлю. Якщо ви станете партнером, ви зможете заробляти до 70% комісійних.





MEXC постійно розширює екосистему MX, пропонуючи новим та вже існуючим користувачам більш ексклюзивні переваги для покращення користувацького досвіду та збільшення вартості токена. В майбутньому MX буде інтегровано в додаткові інноваційні застосунки, що сприятиме подальшому зростанню екосистеми та створенню більших можливостей отримання прибутку для користувачів.





Відмова від відповідальності: ця інформація не є порадою щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських, консультаційних або будь-яких інших пов'язаних послуг, а також не є порадою щодо купівлі, продажу або утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію лише для довідкових цілей і не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте пов'язані з цим ризики і проявляєте обережність при інвестуванні. Платформа не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.