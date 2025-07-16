Ви можете швидко знайти токени для спотової торгівлі, виконавши пошук за їх назвами. Спотовий ринок на MEXC поділений на кілька секцій, включаючи Головну зону, Зону інновацій, Зону оцінки, MEME, ZK і Ви можете швидко знайти токени для спотової торгівлі, виконавши пошук за їх назвами. Спотовий ринок на MEXC поділений на кілька секцій, включаючи Головну зону, Зону інновацій, Зону оцінки, MEME, ZK і
Знайомство із зонами спотової торговлі на MEXC

16 липня 2025MEXC
Ви можете швидко знайти токени для спотової торгівлі, виконавши пошук за їх назвами. Спотовий ринок на MEXC поділений на кілька секцій, включаючи Головну зону, Зону інновацій, Зону оцінки, MEME, ZK і Arbitrum. Окрім перших трьох, всі інші секції названо за поточними подіями та типами токенів.

Отже, які відмінності між Головною зоною, Зоною інновацій та Зоною оцінки?

1. Головна зона


У Головній зоні розміщуються токени, які себе добре зарекомендували. В основному це популярні криптовалюти з більш зрілими проєктами, вищою ринковою капіталізацією та обсягами торгів. Деякі з найпоширеніших токенів, які знаходяться у Головній зоні, включають BTC, ETH і MX.



2. Зона інновацій


У Зоні інновацій насамперед представлені нові проєкти. Порівняно з ринком Головної зони, токени у Зоні інновацій часто демонструють більшу волатильність цін і вищий ризик. Ми рекомендуємо проявити обережність і провести ретельне дослідження перед торгівлею у Зоні інновацій. На зображенні нижче показано токени, які знаходяться у Зоні інновацій.


3. Зона оцінки


Зазвичай проєкти в Зоні оцінки не є первинними лістингами, включаючи проєкти на ранній стадії, які відповідають певному порогу бази користувачів і були рекомендовані для лістингу спільнотою. Певним проєктам на ранній стадії в Зоні оцінки все ще може знадобитися час та перевірка на ринку. Ціни на токени в цій зоні можуть бути досить волатильними, тому ми рекомендуємо користувачам бути обережними та пам’ятати про потенційні ризики делістингу, особлико при купівлі за високу ціну. На зображенні нижче показано токени, які знаходяться у Зоні оцінки.


Зверніть увагу, що токени в Зоні оцінки регулярно оцінюються. Після входу до Зони оцінки токени проходять 60-денний період оцінки. Якщо токени проходять цю оцінку, то їх буде переміщено до Інноваційної зони. І навпаки, якщо вони не пройдуть оцінку, токени будуть вилучені з лістингу.

Примітка:


  • Якщо до закінчення періоду оцінки проєкт загалом показує гарні результати, то MEXC видалить його із Зони оцінки та перемістить до Зони інновацій після завершення оцінювання.
  • Якщо проєкт не продемонструє ефективного покращення до закінчення періоду оцінки, MEXC додасть попереджувальний тег "ST" до відповідних торгових пар і розпочне процес делістингу. Для отримання додаткової інформації зверніться до Правил попередження ST.
  • Якщо під час періоду оцінювання проєкт підпадає під Правила попередження ST, оцінювання буде припинено передчасно. Після цього MEXC додасть попереджувальний ярлик "ST" до відповідних торгових пар і розпочне процес делістингу.
  • Період оцінки для проєктів, які було переміщено до Зони оцінки, становить 30 днів, а період оцінки для проєктів, які від початку знаходилися в Зоні оцінки — 60 днів.


Відмова від відповідальності: Ця стаття не є інвестиційною, податковою, юридичною, фінансовою, бухгалтерською порадою і не спонукає користуватися будь-яким іншим пов'язаним з ними послугам, а також не є порадою з купівлі, продажу чи утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію виключно з довідковою метою і не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте всі пов'язані з цим ризики та виявляєте обачність під час інвестування. Платформа не несе відповідальності за інвестиційну діяльність користувачів.


