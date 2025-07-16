Знайомство із зонами спотової торговлі на MEXC





Ви можете швидко знайти токени для спотової торгівлі, виконавши пошук за їх назвами. Спотовий ринок на MEXC поділений на кілька секцій, включаючи Головну зону, Зону інновацій, Зону оцінки, MEME, ZK і Arbitrum. Окрім перших трьох, всі інші секції названо за поточними подіями та типами токенів.





Отже, які відмінності між Головною зоною, Зоною інновацій та Зоною оцінки?









У Головній зоні розміщуються токени, які себе добре зарекомендували. В основному це популярні криптовалюти з більш зрілими проєктами, вищою ринковою капіталізацією та обсягами торгів. Деякі з найпоширеніших токенів, які знаходяться у Головній зоні, включають BTC, ETH і MX.













У Зоні інновацій насамперед представлені нові проєкти. Порівняно з ринком Головної зони, токени у Зоні інновацій часто демонструють більшу волатильність цін і вищий ризик. Ми рекомендуємо проявити обережність і провести ретельне дослідження перед торгівлею у Зоні інновацій. На зображенні нижче показано токени, які знаходяться у Зоні інновацій.













Зазвичай проєкти в Зоні оцінки не є первинними лістингами, включаючи проєкти на ранній стадії, які відповідають певному порогу бази користувачів і були рекомендовані для лістингу спільнотою. Певним проєктам на ранній стадії в Зоні оцінки все ще може знадобитися час та перевірка на ринку. Ціни на токени в цій зоні можуть бути досить волатильними, тому ми рекомендуємо користувачам бути обережними та пам’ятати про потенційні ризики делістингу, особлико при купівлі за високу ціну. На зображенні нижче показано токени, які знаходяться у Зоні оцінки.









Зверніть увагу, що токени в Зоні оцінки регулярно оцінюються. Після входу до Зони оцінки токени проходять 60-денний період оцінки. Якщо токени проходять цю оцінку, то їх буде переміщено до Інноваційної зони. І навпаки, якщо вони не пройдуть оцінку, токени будуть вилучені з лістингу.





