Як переглянути активи та відкриті позиції на ф'ючерсному рахунку МЕХС для покращення торгівлі





Ф'ючерсна торгівля криптовалютами стала популярною серед інвесторів завдяки своїй гнучкості та великому вибору торгових пар. Особливо MEXC Ф'ючерси користуються визнанням користувачів за наявність понад 1300 торгових пар та наднизькі комісії (з комісією для мейкерів від 0% та для тейкерів від 0,02%).





Разом із тим, важливо пам'ятати, що ф'ючерсна торгівля пов'язана з певними ризиками. Під час торгівлі на MEXC необхідно мати надійну стратегію управління ризиками. Один із ключових способів підвищити ефективність торгівлі та контролювати потенційні ризики — це відстежувати активи рахунку та відкриті позиції в режимі реального часу.













Користувачі можуть переглядати активи, доступні для торгівлі, у інтерфейсі ф'ючерсної торгівлі в розділі Доступно.









Користувачі також можуть переглядати активи у розділі Гаманець → Ф'ючерси.













Користувачі можуть переглядати свої поточні відкриті позиції в нижній частині інтерфейсу ф'ючерсної торгівлі. Тут відображаються такі дані, як розмір позиції, орієнтовна ціна ліквідації та нереалізований PNL. Також у цьому розділі користувачі можуть додавати маржу до своїх позицій, щоб зменшити ризик ліквідації.





















Користувачі можуть переглядати всі відкриті позиції за всіма торговими парами тут

















Безстрокові ф'ючерси: безстрокові ф'ючерси, також відомі як контракти на безстрокові ф'ючерси, походять від традиційних фінансових ф'ючерсних контрактів. Головна відмінність полягає в тому, що безстрокові ф'ючерси не мають дати розрахунку. Це означає, що поки позиція не буде закрита через примусову ліквідацію, вона залишатиметься відкритою необмежений час.





Індексна ціна: комплексний індекс ціни, який формується на основі цін на провідних біржах і обчислюється як зважене середнє їхніх цін. Індексна ціна, що відображається на поточній сторінці, — це індексна ціна BTC. Індексна ціна BTC формується з урахуванням цін на біржах Bybit, HTX та MEXC.





Справедлива ціна: ф'ючерсна ф'ючерсна справедлива ціна в режимі реального часу, яка розраховується на основі індексної ціни та ринкової ціни. Вона використовується для обчислення плаваючого PNL позицій та визначення ліквідації позицій. Справедлива ціна може відрізнятися від останньої ф'ючерсної ціни, щоб уникнути маніпуляцій з ціною.





Розмір (1 конт.): це значення одного ф'ючерсного контракту. Для ф'ючерсів USDT-M кожен контракт вимірюється кількістю токенів. Для ф'ючерсів Coin-M кожен контракт вимірюється в доларах США. Наприклад, розмір ф'ючерсу для BTC становить 1 конт. = 0,0001 BTC.





Мінімальна зміна ціни: мінімальне коливання ціни за один ф'ючерсний контракт. Наприклад, мінімальна зміна ціни BTC становить 0,1.





Мінімальна кількість ордера: мінімальна кількість для одного ордера на ф'ючерси. Наприклад, мінімальна кількість для торгівлі BTC становить 0,0001 BTC.





Макс./Мін. ціна лімітного ордера: ціна лімітного ордера на купівлю повинна бути меншою або дорівнювати (1 + макс. ціна) × індексна ціна. Ціна лімітного ордера на продаж повинна бути більшою або дорівнювати (1 - мін. ціна) × індексна ціна.





Максимальна кількість відкритих ордерів: максимальна кількість відкритих лімітних ордерів для кожної торгової пари.





Ціновий захист: після увімкнення функції цінового захисту, якщо ордер TP/SL (тригерний ордер) досягає тригерної ціни, і якщо різниця між останньою ціною та справедливою ф'ючерсною ціною перевищує встановлений поріг для цих ф'ючерсів, після увімкнення функції цінового захисту, якщо ордер TP/SL (тригерний ордер) досягає тригерної ціни, і якщо різниця між останньою ціною та справедливою ф'ючерсною ціною перевищує встановлений поріг для цих ф'ючерсів, TP/SL (тригерний ордер) буде відхилено. Зверніть увагу, що ціновий захист набирає чинності лише після його увімкнення і не застосовується до історичних ордерів, розміщених до активації функції.





Початкова маржа: мінімальна необхідна сума маржі для відкриття позиції.





Ставка початкової маржі: вартість позиції на момент її відкриття, поділена на маржу позиції. Ставка початкової маржі відповідає вашому множнику кредитного плеча





Підтримуюча маржа: мінімальна необхідна маржа для підтримки позиції. Коли баланс маржі позиції опускається нижче рівня підтримуючої маржі, позицію буде ліквідовано або скорочено. Підтримуюча маржа = номінальна вартість позиції × ставка підтримуючої маржі.





Ліміт ризику: MEXC впроваджує механізм ліміту ризику для всіх торгових акаунтів, використовуючи багаторівневу модель маржі для управління ризиками. Множник кредитного плеча визначається залежно від розміру позиції: для більших позицій доступні нижчі множники кредитного плеча. Користувачі можуть самостійно коригувати множник кредитного плеча, а ставка початкової маржі розраховується на основі обраного користувачем множника кредитного плеча.





Ставка фінансування: на основі різниці між ринковою ціною безстрокових ф'ючерсів та ціною на спотовому ринку періодично відбувається обмін комісіями за фінансування між трейдерами, які займають лонг та шорт позиції. Коли ринок бичачий, ставка фінансування додатна, і трейдери з лонг позиціями у торгівлі безстроковими ф'ючерсами сплачують комісії за фінансування трейдерам з шорт позиціями. Навпаки, коли ринок ведмежий, ставка фінансування від'ємна, і трейдери з шорт позиціями сплачують комісії за фінансування трейдерам з лонг позиціями.





Нереалізований PNL: PNL лонг/шорт позиції, що відображається перед закриттям позиції.

Лонг: кількість (конт.) x розмір ф'ючерсів (конт.) x (справедлива ціна - середня ціна входу).

Шорт: кількість (конт.) x розмір ф'ючерсів (конт.) x (середня ціна входу - справедлива ціна).





PNL: PNL лонг/шорт позиції, що відображається після закриття позиції.

Лонг: кількість (конт.) x розмір ф'ючерсів (конт.) x (середня ціна закриття - середня ціна входу).

Шорт: кількість (кон.) x розмір ф'ючерсів (конт.) x (середня ціна входу - середня ціна закриття).





Сума та Сума виконання: «Сума» означає бажаний обсяг угоди, який користувач встановлює перед розміщенням ордера. Якщо користувач розміщує великий ордер, він зазвичай розбивається на кілька менших і виконується поступово. Виконана кількість — це фактичний обсяг, який уже було виконано. Коли значення суми дорівнює сумі виконання, ордер вважається повністю виконаним.





Ціна ордера та Ціна виконання: «Ціна ордера» означає бажану ціну угоди, яку користувач встановлює під час розміщення ордера. Якщо користувач обирає лімітний ордер, ціна ордера — це ціна, зазначена користувачем. Якщо користувач обирає маркет ордер, ціна ордера визначається за фактичними результатами торгівлі. Коли користувач розміщує великий ордер, він зазвичай розбивається на кілька менших і виконується поступово. Через коливання ринку фактична ціна кожного ордера може відрізнятися. «Ціна виконання» означає фактичну ціну, за якою ордер було виконано.





Сер. ціна входу: середня вартість відкриття позиції.





Сер. ціна закриття: середня ціна всіх закритих позицій.





Реалізований PNL: усі зафіксовані прибутки та збитки позиції, включно з комісіями за торгівлю, витратами на фінансування та прибутком/збитком при закритті позиції (не враховуючи частини комісій, компенсовані ваучерами та MX).





Загальний капітал: баланс гаманця + нереалізований PNL.





Баланс гаманця: загальна сума вхідних переказів – загальна сума вихідних переказів + реалізований PNL.









