Як надіслати запит щодо позабіржової торгівлі





OTC-торгівля криптовалютою, також відома як позабіржова торгівля, означає обмін криптовалютами та фіатними валютами між покупцями та продавцями. Коли ви використовуєте фіатну валюту для купівлі криптовалют або маєте намір продати криптовалюту за фіатну валюту, вам потрібно використовувати позабіржову торгівлю.





Якщо ви зіткнулися з будь-якими проблемами під час використання позабіржової торгівлі на платформі MEXC, ви можете перейти на сторінку надсилання запиту, щоб заповнити та надіслати відповідну інформацію. Команда служби підтримки клієнтів MEXC із позабіржової торгівлі надасть вам відповідь електронною поштою вам протягом 24 годин.









Відкрийте головну сторінку офіційного сайту MEXC й увійдіть у свій акаунт. Прокрутіть вниз до нижньої частини сторінки та клацніть на [Надіслати запит] у вкладці «Підтримка користувачів», щоб перейти на відповідну сторінку.









Клацніть на [Консультація щодо OTC], щоб перейти на сторінку подання запиту щодо позабіржової торгівлі. Заповніть категорію питання, назву запиту, детальний опис, адресу електронної пошти та завантажте додатки (необов'язково), а потім клацніть на кнопку [Підтвердити].





Наразі опції категорії питання включають «P2P-ордери», «Міжнародні банківські перекази», «Купівля криптовалюти за допомогою кредитної картки», «Купівля криптовалюти за допомогою сторонніх платежів», «Картка MEXC», «Питання безпеки позабіржової торгівлі» та «Інші».





У полі «Детальний опис» надайте детальну інформацію про проблеми, з якими ви зіткнулися під час позабіржової торгівлі. Команда служби підтримки клієнтів MEXC із позабіржової торгівлі надасть вам відповідь електронною поштою вам протягом 24 годин.













Відкрийте застосунок MEXC й увійдіть у систему. На головній сторінці торкніться [Ще] та виберіть [Подати запит] у вкладці «Підтримка».





На сторінці надсилання запиту торкніться [Консультація щодо OTC], щоб перейти на сторінку надсилання запиту щодо OTC. Заповніть категорію питання, назву запиту, детальний опис, адресу електронної пошти та завантажте додатки (необов'язково), а потім торкніться [Підтвердити].





Наразі опції категорії питання включають «P2P-ордери», «Міжнародні банківські перекази», «Купівля криптовалюти за допомогою кредитної картки», «Купівля криптовалюти за допомогою сторонніх платежів», «Картка MEXC», «Питання безпеки позабіржової торгівлі» та «Інші».





У полі «Детальний опис» надайте детальну інформацію про проблеми, з якими ви зіткнулися під час позабіржової торгівлі. Команда служби підтримки клієнтів MEXC із позабіржової торгівлі надасть вам відповідь електронною поштою протягом 24 годин.









Відмова від відповідальності: стаття не надає порад щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських чи будь-яких інших пов’язаних послуг, а також не надає порад щодо купівлі, продажу чи утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію лише для довідкових цілей і не є інвестиційною порадою. Переконайтеся, що ви повністю розумієте усі ризики та будьте обачні під час інвестування. Платформа не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.