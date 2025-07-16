Як налаштувати параметри користувача





Платформа MEXC надає користувачам стандартний і загальний торговий інтерфейс, а також більш-менш зручну систему сповіщень. Однак це все одно може не відповідати уподобанням усіх користувачів. Тому в налаштуваннях платформи MEXC користувачам доступні персоналізовані варіанти налаштувань.





На офіційному вебсайті MEXC клацніть на позначку користувача у верхньому правому куті і оберіть [Налаштування], щоб отримати доступ до сторінки персоналізованих налаштувань.













На відміну від традиційних фінансових ринків, де червоний колір означає зростання цін, а зелений - падіння, у світі криптовалют часто спостерігається протилежна ситуація, коли зелений колір означає зростання цін, а червоний - падіння. Якщо ви більше звикли до виразів, що використовуються в традиційних фінансових ринках, ви можете налаштувати це у вкладці "Торгівля", змінивши налаштування "Колір Росту/Падіння". Для користувачів з Японії та Південної Кореї ви можете вибрати червоний колір для підвищення цін, а синій - для їх зниження, відповідно до місцевих торгових традицій.









На торговій сторінці платформи MEXC зазвичай є чотири основні вкладки: графік K-лінії, книга ордерів, область розміщення ордерів і область пошуку токенів. За cтандартним налаштуванням платформа MEXC використовує звичайний інтерфейс. У вкладці "Торговий інтерфейс" ви можете вибрати один з трьох режимів вікна: Стандартний, Горизонтальний або Вертикальний, залежно від ваших уподобань щодо розташування.





За cтандартним налаштуванням у вкладці "Книга ордерів" відображаються три елементи: ціна, сума і всього. Однак у вкладці "Відображення книги ордерів" ви можете переключитися на відображення ціни, накопиченої кількості та суми.





Як показано на зображенні нижче, ліворуч зображено стандартне відображення для опції "Сума/Всього", тоді як праворуч зображено відображення для опції "Накопичена кількість/сума". Ці два різні режими відображення представляють поточні та історичні накопичені результати даних.













Щодо області пошуку токенів на торговій сторінці, ви можете налаштувати параметри у вкладці "Відображення інформації про список криптовалют", щоб вибрати між відображенням зміни ціни або обсягу торгівлі. У лівій частині зображення нижче відображаються дані про зміну ціни, а в правій - дані про обсяг торгівлі.













Ви часто можете бачити, що деякі криптовалюти, через їхню низьку ціну за одиницю, відображають свої ціни з багатьма 0. Щоб зробити дисплей більш зручним для користувачів, на MEXC пропонуються два формати відображення значень: стандартний і з відступом.









На прикладі FXDX на наступному зображенні показано формат з відступами на сторінці графіку K-лінії.









Крім того, ви можете встановити місцевий час і бажану валюту в залежності від вашого регіону для додаткової зручності у вашій щоденній торговій діяльності.









Ви також можете налаштувати параметри у своєму мобільному пристрої. Торкніться позначки користувача у верхньому лівому куті, і виберіть [Налаштування], щоб перейти на сторінку налаштувань. Ви можете налаштувати такі параметри, як колірні вподобання, валюта, час початку зміни ціни, ціна відкриття свічки та формат відображення значення.









Якщо ви зацікавлені в тому, щоб дізнатися більше про налаштування параметрів торгової сторінки, будь ласка, зверніться до статті під назвою " How to Customize Candlestick Chart Colors and Technical Indicators.









Ви можете налаштувати мову для SMS, електронних листів, push-сповіщень та сповіщень у застосунку, які ви будете отримувати, відповідно до ваших мовних уподобань.





Налаштування мови сповіщень не залежать від мовних налаштувань, які ви використовуєте для вебсайту або застосунку MEXC. Щоб переконатися, що сповіщення надходять до вас належним чином, у вас має бути стабільне інтернет–з'єднання, коли застосунок MEXC працює у фоновому режимі, щоб не пропустити важливу інформацію.





Для сповіщень про важливу інформацію або повідомлення платформа MEXC пропонує функцію сповіщень у застосунку. Якщо ви бажаєте скористатися цією функцією, ви можете торкнутися кнопки перемикача праворуч від "Сповіщення", щоб увімкнути її.





Сповіщення в застосунку надходять виключно в межах платформи MEXC і не включають зовнішні сповіщення, такі як спливаючі оголошення.





Наразі налаштування сповіщень можна налаштувати лише на вебсайті, у застосунку не можна.



