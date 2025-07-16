Як увійти до свого акаунту MEXC на декількох пристроях





Щоб захистити свої активи, вам треба не тільки мінімізувати ризик використання вашого гаманця іншими особами, але й керувати своїми акаунтами та входами. Ви можете увійти до свого акаунту MEXC з декількох пристроїв, деякі з яких можуть вам не належати, ви можете позичити або використовувати чужий пристрій для входу до свого акаунту.





Щоб захистити ваш акаунт MEXC і безпеку активів, MEXC запровадив функцію управління входом з декількох пристроїв.













Увійдіть на офіційний сайт MEXC і клацніть на позначку користувача у верхньому правому куті. Потім оберіть [Безпека].









Прокрутіть вниз до кінця, щоб керувати пристроями, яким дозволено входити у ваш акаунт, у вкладці "Пристрої та дії".









Клацніть [Переглянути] поряд із "Дії в акаунті", щоб переглянути інформацію про ваш акаунт, наприклад, які пристрої та IP-адреси використовувалися для входу в систему протягом останніх 30 днів.









Якщо ви виявили пристрої та адреси, які вам не належать, вам необхідно потурбуватися про безпеку свого акаунту.





Поверніться на попередню сторінку, клацніть [Налаштувати] поряд з "Управління пристроями". Тут ви можете [Видалити] ті пристрої, які увійшли до вашого акаунту і не належать вам.





Якщо ви нещодавно змінили телефон, ми також рекомендуємо видалити старий телефон, яким ви більше не користуєтеся, щоб запобігти можливому витоку інформації з вашого акаунту.













На головній сторінці застосунку торкніться позначки користувача у верхньому лівому куті та виберіть [Безпека]. Потім торкніться [Управління пристроями].





На сторінці "Управління пристроями" ви можете обрати [Видалити] ті пристрої, які увійшли до вашого акаунту і не належать вам.













Окрім надання користувачам можливості керувати входами до акаунтів на різних пристроях, на MEXC також є відповідні механізми безпеки для подальшого захисту безпеки акаунтів користувачів.





Сесія вашого акаунту залишатиметься активною на сайті протягом 24 годин. Після закінчення цього періоду часу вам потрібно буде знову увійти в систему, щоб отримати доступ до інформації вашого акаунту. Це робиться для того, щоб запобігти ситуаціям, коли ви ввійшли у свій акаунт на неособистому або спільному комп'ютері і забули вийти з нього, зменшуючи ризик викриття акаунту.





У мобільному застосунку в будь-який момент часу до вашого акаунту можна увійти лише на одному мобільному пристрої. Якщо інший мобільний пристрій увійде у ваш акаунт, поточний сеанс буде зміщено.









Якщо ваш акаунт було викрадено, ми рекомендуємо вам перейти на сторінку [Безпека] і змінити прив'язані електронну пошту та номер мобільного телефону, а також оновити пароль для входу. Google Authenticator також можна видалити та переприв'язати





Ви також можете заморозити свій акаунт і звернутися до служби підтримки клієнтів MEXC по допомогу.



