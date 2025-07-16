Щоб захистити свої активи, вам треба не тільки мінімізувати ризик використання вашого гаманця іншими особами, але й керувати своїми акаунтами та входами. Ви можете увійти до свого акаунту MEXC з декілЩоб захистити свої активи, вам треба не тільки мінімізувати ризик використання вашого гаманця іншими особами, але й керувати своїми акаунтами та входами. Ви можете увійти до свого акаунту MEXC з декіл
Посібник для користувача

Як увійти до свого акаунту MEXC на декількох пристроях

16 липня 2025MEXC
Щоб захистити свої активи, вам треба не тільки мінімізувати ризик використання вашого гаманця іншими особами, але й керувати своїми акаунтами та входами. Ви можете увійти до свого акаунту MEXC з декількох пристроїв, деякі з яких можуть вам не належати, ви можете позичити або використовувати чужий пристрій для входу до свого акаунту.

Щоб захистити ваш акаунт MEXC і безпеку активів, MEXC запровадив функцію управління входом з декількох пристроїв.

1. Як керувати своїми входами в акаунт


1.1 Вебсайт


Увійдіть на офіційний сайт MEXC і клацніть на позначку користувача у верхньому правому куті. Потім оберіть [Безпека].


Прокрутіть вниз до кінця, щоб керувати пристроями, яким дозволено входити у ваш акаунт, у вкладці "Пристрої та дії".


Клацніть [Переглянути] поряд із "Дії в акаунті", щоб переглянути інформацію про ваш акаунт, наприклад, які пристрої та IP-адреси використовувалися для входу в систему протягом останніх 30 днів.


Якщо ви виявили пристрої та адреси, які вам не належать, вам необхідно потурбуватися про безпеку свого акаунту.

Поверніться на попередню сторінку, клацніть [Налаштувати] поряд з "Управління пристроями". Тут ви можете [Видалити] ті пристрої, які увійшли до вашого акаунту і не належать вам.

Якщо ви нещодавно змінили телефон, ми також рекомендуємо видалити старий телефон, яким ви більше не користуєтеся, щоб запобігти можливому витоку інформації з вашого акаунту.


1.2 Застосунок


На головній сторінці застосунку торкніться позначки користувача у верхньому лівому куті та виберіть [Безпека]. Потім торкніться [Управління пристроями].

На сторінці "Управління пристроями" ви можете обрати [Видалити] ті пристрої, які увійшли до вашого акаунту і не належать вам.


2. Щодо обмежень на вхід до акаунту


Окрім надання користувачам можливості керувати входами до акаунтів на різних пристроях, на MEXC також є відповідні механізми безпеки для подальшого захисту безпеки акаунтів користувачів.

Сесія вашого акаунту залишатиметься активною на сайті протягом 24 годин. Після закінчення цього періоду часу вам потрібно буде знову увійти в систему, щоб отримати доступ до інформації вашого акаунту. Це робиться для того, щоб запобігти ситуаціям, коли ви ввійшли у свій акаунт на неособистому або спільному комп'ютері і забули вийти з нього, зменшуючи ризик викриття акаунту.

У мобільному застосунку в будь-який момент часу до вашого акаунту можна увійти лише на одному мобільному пристрої. Якщо інший мобільний пристрій увійде у ваш акаунт, поточний сеанс буде зміщено.

3. Що робити у випадку злому акаунту


Якщо ваш акаунт було викрадено, ми рекомендуємо вам перейти на сторінку [Безпека] і змінити прив'язані електронну пошту та номер мобільного телефону, а також оновити пароль для входу. Google Authenticator також можна видалити та переприв'язати.

Ви також можете заморозити свій акаунт і звернутися до служби підтримки клієнтів MEXC по допомогу.


Захист вашого особистого акаунту також захищає ваші активи. MEXC реалізує різні заходи безпеки, щоб гарантувати безпеку акаунту. Дуже важливо відповідально захищати свій акаунт під час щоденного використання. Щоб ефективно захистити свої активи, не повідомляйте свій пароль і не надавайте свій акаунт в користування іншим особам.


