Як увійти на MEXC за допомогою стороннього акаунту

16 липня 2025MEXC
У цьому посібнику ми продемонструємо, як увійти на MEXC за допомогою стороннього акаунту на вебсайті. Кроки для мобільного застосунку є аналогічними.

1. Вхід на MEXC за допомогою стороннього акаунту


Відвідайте офіційний вебсайт MEXC та клацніть на кнопку Увійти на головній сторінці.


Щоб увійти на MEXC, виберіть один із підтримуваних сторонніх методів входу. Платформа наразі пропонує такі варіанти, як Google, Apple, MetaMask та Telegram. У цьому посібнику ми продемонструємо процес входу за допомогою акаунту Google.


Клацніть на позначку Google, щоб відкрити спливне вікно для входу в Google. Виберіть свій акаунт Google, щоб продовжити вхід на MEXC.


Перегляньте Політику конфіденційності, а потім клацніть на Продовжити, щоб продовжити.


2. Прив'язка стороннього акаунту до MEXC


Після входу за допомогою стороннього акаунту (наприклад, Google) вас буде перенаправлено на сторінку прив'язки акаунту. Клацніть на Прив'язати до поточного акаунту MEXC.

Примітка: кожен сторонній акаунт може бути прив'язаний лише до одного акаунту MEXC.


Введіть електронну адресу та пароль акаунту MEXC, який ви хочете прив'язати, а потім клацніть на Увійти.


Пройдіть перевірку безпеки.


Після введення коду підтвердження електронної пошти клацніть на Підтвердити . Після успішного входу вас буде перенаправлено на головну сторінку MEXC.


Клацніть на Безпека під позначкою вашого профілю, у розділі Вхід за допомогою стороннього акаунту ви побачите, що ваш акаунт MEXC успішно прив'язано до стороннього акаунту.


3. Прив'язка стороннього акаунту після входу на MEXC


Якщо ви вже ввійшли у свій акаунт MEXC і хочете прив'язати сторонній акаунт, виконайте такі дії:

1) Клацніть на позначку свого профілю у верхньому правому кутку та перейдіть до розділу Безпека.
2) У розділі Вхід за допомогою стороннього акаунту перегляньте підтримувані сторонні платформи.
3) Клацніть на Прив'язати поруч із вибраною платформою та дотримуйтесь інструкцій на екрані, щоб завершити процес.


4. Відв'язування стороннього акаунту від MEXC


У розділі Безпека перейдіть до розділу Вхід за допомогою стороннього акаунту. Знайдіть сторонній акаунт, який ви вже прив'язали, і клацніть на Відв'язати, щоб видалити з'єднання.


З'явиться спливне вікно підтвердження. Клацніть на Підтвердити, щоб завершити процес від'єднання.


Відмова від відповідальності: інформація, надана в цьому матеріалі, не є порадою щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських або будь-яких інших пов'язаних послуг, а також не є рекомендацією щодо купівлі, продажу або утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає цю інформацію виключно для довідкових цілей і не надає інвестиційних порад. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте ризики, пов'язані з інвестиціями, і будьте обережні при інвестуванні. Усі інвестиційні рішення та результати є виключною відповідальністю користувачів.

