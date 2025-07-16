Як увімкнути сповіщення MEXC у браузері





Якщо ви не увімкнули сповіщення в налаштуваннях вашої системи або браузера, ви не зможете позначити спосіб "Сповіщення у браузері", щоб отримувати сповіщення в налаштуваннях ринкових сповіщень на вебсайті MEXC, як показано на зображенні нижче.













В налаштуваннях браузера ви можете ввімкнути функцію "Сповіщення у браузері", що дозволить вам отримувати сповіщення про зміни на ринку в браузері. Ми рекомендуємо використовувати Google Chrome або Edge, оскільки в інших браузерах можуть виникати затримки або пропускатися сповіщення.









На сторінці торгівлі ф'ючерсами MEXC клацніть кнопку налаштувань поруч з полем введення URL-адреси, а потім клацніть [Налаштування сайтів].









На сторінці налаштувань сайтів знайдіть "Сповіщення" в розділі "Конфіденційність і безпека" і встановіть "Дозволити".









Поверніться на сторінку торгівлі ф'ючерсами MEXC. Після коригування налаштувань сповіщень у верхній частині сторінки торгівлі ф'ючерсами з'явиться відповідна інструкція. Клацніть [Перезавантажити].









Знову відкрийте сторінку "Налаштування ринкових сповіщень". Тепер ви зможете позначити спосіб "Сповіщення у браузері" у звичайному режимі.













На сторінці торгівлі ф'ючерсами MEXC клацніть кнопку налаштувань поруч з полем введення URL-адреси, а потім клацніть [Дозволи для цього сайту].









На сторінці параметрів вебсайту встановіть значення "Дозволити" для функції "Сповіщення".









Поверніться на сторінку торгівлі ф'ючерсами MEXC. Після коригування налаштувань сповіщень у верхній частині сторінки торгівлі ф'ючерсами з'явиться відповідна інструкція. Клацніть [Оновити].









Знову відкрийте сторінку "Налаштування ринкових сповіщень". Тепер ви зможете позначити спосіб "Сповіщення на робочому столі" у звичайному режимі.













Скоригувавши налаштування системних сповіщень, ви можете отримувати спливні ринкові сповіщення про ціни у браузері, подібно до сповіщень на мобільному телефоні. Тут ми продемонструємо процес на прикладі операційної системи macOS.





Клацніть на позначку [] у верхньому лівому кутку і виберіть [Системні параметри].









У системних параметрах виберіть [Сповіщення], знайдіть "Google Chrome" або "Microsoft Edge", клацніть [>], а потім увімкніть перемикач "Дозволити сповіщення".









Процес налаштування для системи Windows подібний. Клацніть на позначку Windows у лівому нижньому кутку, клацніть [Пуск], перейдіть [Панель керування], щоб увійти на сторінку налаштувань, а потім клацніть [Система]. На сторінці системи виберіть [Сповіщення й дії], знайдіть "Google Chrome" або "Microsoft Edge" і увімкніть відповідний перемикач.



