Навчання/Посібник для початківців/Посібник для користувача/Як увімкнут... у браузері

Як увімкнути сповіщення MEXC у браузері

16 липня 2025MEXC
Якщо ви не увімкнули сповіщення в налаштуваннях вашої системи або браузера, ви не зможете позначити спосіб "Сповіщення у браузері", щоб отримувати сповіщення в налаштуваннях ринкових сповіщень на вебсайті MEXC, як показано на зображенні нижче.


1. Як увімкнути сповіщення у браузері


В налаштуваннях браузера ви можете ввімкнути функцію "Сповіщення у браузері", що дозволить вам отримувати сповіщення про зміни на ринку в браузері. Ми рекомендуємо використовувати Google Chrome або Edge, оскільки в інших браузерах можуть виникати затримки або пропускатися сповіщення.

1.1 Google Chrome


На сторінці торгівлі ф'ючерсами MEXC клацніть кнопку налаштувань поруч з полем введення URL-адреси, а потім клацніть [Налаштування сайтів].


На сторінці налаштувань сайтів знайдіть "Сповіщення" в розділі "Конфіденційність і безпека" і встановіть "Дозволити".


Поверніться на сторінку торгівлі ф'ючерсами MEXC. Після коригування налаштувань сповіщень у верхній частині сторінки торгівлі ф'ючерсами з'явиться відповідна інструкція. Клацніть [Перезавантажити].


Знову відкрийте сторінку "Налаштування ринкових сповіщень". Тепер ви зможете позначити спосіб "Сповіщення у браузері" у звичайному режимі.


1.2 Браузер Edge


На сторінці торгівлі ф'ючерсами MEXC клацніть кнопку налаштувань поруч з полем введення URL-адреси, а потім клацніть [Дозволи для цього сайту].


На сторінці параметрів вебсайту встановіть значення "Дозволити" для функції "Сповіщення".


Поверніться на сторінку торгівлі ф'ючерсами MEXC. Після коригування налаштувань сповіщень у верхній частині сторінки торгівлі ф'ючерсами з'явиться відповідна інструкція. Клацніть [Оновити].


Знову відкрийте сторінку "Налаштування ринкових сповіщень". Тепер ви зможете позначити спосіб "Сповіщення на робочому столі" у звичайному режимі.


2. Як увімкнути системні сповіщення


Скоригувавши налаштування системних сповіщень, ви можете отримувати спливні ринкові сповіщення про ціни у браузері, подібно до сповіщень на мобільному телефоні. Тут ми продемонструємо процес на прикладі операційної системи macOS.

Клацніть на позначку [] у верхньому лівому кутку і виберіть [Системні параметри].


У системних параметрах виберіть [Сповіщення], знайдіть "Google Chrome" або "Microsoft Edge", клацніть [>], а потім увімкніть перемикач "Дозволити сповіщення".


Процес налаштування для системи Windows подібний. Клацніть на позначку Windows у лівому нижньому кутку, клацніть [Пуск], перейдіть [Панель керування], щоб увійти на сторінку налаштувань, а потім клацніть [Система]. На сторінці системи виберіть [Сповіщення й дії], знайдіть "Google Chrome" або "Microsoft Edge" і увімкніть відповідний перемикач.

Відмова від відповідальності: ця інформація не є порадою щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських, консультаційних чи будь-яких інших пов'язаних з ними послуг, а також не є порадою щодо купівлі, продажу чи утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію лише для довідкових цілей і не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте пов'язані з цим ризики і проявляєте обережність при інвестуванні. Платформа не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.


