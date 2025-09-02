Як завантажити застосунок MEXC













Знайдіть офіційний вебсайт MEXC та увійдіть у систему. Перемістіть курсор у верхній правий куток вебсайту, де з'явиться позначка «Відскануйте, щоб завантажити застосунок». Відскануйте відображений QR-код за допомогою телефону та виконайте кроки для завершення встановлення.









Якщо вам не вдалося успішно відсканувати QR-код, ви можете клацнути на Більше опцій під QR-кодом, щоб перейти на сторінку завантаження, де ви можете завантажити й встановити інсталяційний пакет застосунку MEXC для Android.









Під час встановлення на Android може з'явитися попередження безпеки. Якщо впевнені, що посилання для завантаження взято з офіційного вебсайту MEXC або отримано через службу підтримки клієнтів, клацніть Установити все одно, коли з'явиться попередження.













Відкрийте Google Play Store на своєму телефоні, знайдіть застосунок MEXC у рядку пошуку та торкніться Установити. Після завершення встановлення застосунок буде готовий до використання.

















Відкрийте Apple App Store на своєму телефоні, знайдіть застосунок MEXC у рядку пошуку та торкніться Установити. Після завершення встановлення застосунок буде готовий до використання.









У деяких регіонах застосунок MEXC може не відображатися в результатах пошуку Apple App Store. Якщо у вас виникла ця проблема, рекомендуємо перемкнутися на Apple ID, зареєстрований в іншому регіоні.

Ви також можете скористатися вебверсію MEXC через свій телефон або браузер комп'ютера. Посилання на офіційні вебсайти:





