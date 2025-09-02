1. Як завантажити застосунок MEXC на Android 1.1 Завантажити через QR-код на офіційному вебсайті Знайдіть офіційний вебсайт MEXC та увійдіть у систему. Перемістіть курсор у верхній правий куток вебсай1. Як завантажити застосунок MEXC на Android 1.1 Завантажити через QR-код на офіційному вебсайті Знайдіть офіційний вебсайт MEXC та увійдіть у систему. Перемістіть курсор у верхній правий куток вебсай
1. Як завантажити застосунок MEXC на Android


1.1 Завантажити через QR-код на офіційному вебсайті


Знайдіть офіційний вебсайт MEXC та увійдіть у систему. Перемістіть курсор у верхній правий куток вебсайту, де з'явиться позначка «Відскануйте, щоб завантажити застосунок». Відскануйте відображений QR-код за допомогою телефону та виконайте кроки для завершення встановлення.


Якщо вам не вдалося успішно відсканувати QR-код, ви можете клацнути на Більше опцій під QR-кодом, щоб перейти на сторінку завантаження, де ви можете завантажити й встановити інсталяційний пакет застосунку MEXC для Android.


Під час встановлення на Android може з'явитися попередження безпеки. Якщо впевнені, що посилання для завантаження взято з офіційного вебсайту MEXC або отримано через службу підтримки клієнтів, клацніть Установити все одно, коли з'явиться попередження.


1.2 Завантаження з Google Play Store


Відкрийте Google Play Store на своєму телефоні, знайдіть застосунок MEXC у рядку пошуку та торкніться Установити. Після завершення встановлення застосунок буде готовий до використання.


2. Як завантажити застосунок MEXC на iOS


2.1 Завантаження з Apple App Store


Відкрийте Apple App Store на своєму телефоні, знайдіть застосунок MEXC у рядку пошуку та торкніться Установити. Після завершення встановлення застосунок буде готовий до використання.


У деяких регіонах застосунок MEXC може не відображатися в результатах пошуку Apple App Store. Якщо у вас виникла ця проблема, рекомендуємо перемкнутися на Apple ID, зареєстрований в іншому регіоні.
Ви також можете скористатися вебверсію MEXC через свій телефон або браузер комп'ютера. Посилання на офіційні вебсайти:

Якщо у вас виникли проблеми під час завантаження, зверніться до статті «Поширені запитання щодо завантаження застосунку MEXC». Якщо ваша проблема залишається невирішеною, зверніться до нашої служби підтримки клієнтів для отримання додаткової допомоги.

Ви також можете прочитати статтю «Як зареєструвати акаунт на MEXC» і з легкістю розпочати свою торгову подорож.

Відмова від відповідальності: ця інформація не містить порад щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських, консультаційних або будь-яких інших пов'язаних з ними послуг, а також не є порадою щодо купівлі, продажу або утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію лише для довідкових цілей і не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте пов'язані з цим ризики і проявляєте обережність при інвестуванні. MEXC не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.


