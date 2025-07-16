Як перевірити деталі транзакції за допомогою оглядача блокчейну





У процесі щоденних транзакцій і переказів, особливо під час перевантаження мережі, часто виникають такі проблеми, як збої транзакцій і затримки зарахування коштів. Коли транзакція проходить не так як очікувалося, користувачі можуть бути занепокоєні тим, чи не втрачено їхні активи. За допомогою оглядача блокчейну ми можемо перевірити стан блокчейну у будь-який час.





Для популярних токенів, з якими часто проводяться транзакції, ми можемо знайти відповідні записи про транзакції за допомогою оглядача блокчейну.









Загалом, процес використання оглядачів блокчейнів для пошуку записів про транзакції однаковий. Проте важливо зазначити, що різні токени і мережі зняття коштів можуть вимагати використання специфічних оглядачів блокчейну. Вибравши відповідний оглядач блокчейну, ми можемо знайти відповідні записи про транзакції.





1. Підтвердьте мережу, яку використовуєте для зняття, переказу або інших операцій з токенами.





2. Залежно від мережі, оберіть відповідний оглядач блокчейну.





3. Знайдіть відповідний запис про транзакцію, використовуючи хеш транзакції або адресу гаманця.









https://www.blockchain.com/explorer . BTC, як основоположник блокчейну, безсумнівно, є першим за впливом та ринковою вартістю. Для перевірки записів про транзакції в блокчейні часто використовують оглядачі блокчейнів. Важливо зазначити, що ці оглядачі не є офіційними продуктами, а розроблені третіми сторонами. Один з таких оглядачів можна знайти за адресою:





Токени BRC-20, такі як ORDI, PEPE, PIZA тощо, які набули значної популярності цього року, є токенами, створеними на блокчейні Bitcoin. Подібно до інших токенів, ми також можемо використовувати оглядач блокчейну для пошуку записів про їхні транзакцій, просто ввівши хеш, адресу або блок транзакції.













Записи про ончейн транзакції токенів ERC-20, представлених ETH, можна знайти за допомогою оглядача блокчейну Etherscan. До поширених токенів ERC-20 відносяться Uni, Shib, Link, MX та інші.

https://etherscan.io . Вебсайт оглядача блокчейну Etherscan:









Помітною подією, пов'язаною з перевантаженням мережі Ethereum і високими комісіями за gas, стала поява мереж Ethereum рівня 2. Токени в мережах рівня 2 також належать до серії ERC-20, але вони мають власні оглядачі блокчейнів. Тому, щоб знайти транзакції токенів в цих мережах нам потрібно переглянути відповідні оглядачі, такі як Polygon та Arbitrum.









Polygon широко використовується багатьма через низькі ціни за gas, що робить його кращим вибором для проєктів NFT і Gamefi, які будуються на ньому. Його нативний токен - MATIC. Polygonscan зазвичай використовується для пошуку даних про транзакції в мережі Polygon.





https://polygonscan.com/ Вебсайт оглядача блокчейну Polygonscan:





Ще одним поширеним токеном, транзакції якого часто шукають через Polygonscan, є QUICK. Хоча в мережі Polygon не так багато нативних токенів, які широко використовуються, його часто вибирають для зняття активів з гаманців на біржі через високу швидкість транзакцій і низьку комісію за gas.













Видатний проєкт рівня 2 Arbitrum привернув значну увагу користувачів, а ефективність аірдропів токенів ARB під час запуску основної мережі в цьому році ще більше підвищила його популярність, залучивши велику кількість користувачів до використання мережі Arbitrum. Для пошуку записів транзакцій ARB ми можемо використовувати оглядач блокчейну Arbiscan.





https://arbiscan.io/ Вебсайт оглядача блокчейну Arbiscan:





Ще одним поширеним токеном, записи транзакцій якого часто шукають за допомогою Arbiscan, є AIDOGE. Після появи AIDOGE в мережі Arbitrum було створено багато інших токенів на тему тварин, і Arbiscan можна використовувати для пошуку записів їхніх транзакцій.













Токени BEP-20, представлені BNB, вимагають використання оглядача блокчейну BscScan для пошуку записів транзакцій. До поширених токенів BEP-20 відносяться CAKE, DOGE та інші. Багато популярних токенів на тему тварин, які набули популярності в 2021 році, також є токенами BEP-20.





https://bscscan.com/ . Вебсайт оглядача блокчейну BscScan:













У зв'язку з майбутнім халвінгом Litecoin наступного місяця, останнім часом зросла кількість обговорень та інтерес до Litecoin. Для пошуку записів про транзакції Litecoin ми можемо використовувати оглядач блокчейну Blockchair, просто ввівши хеш транзакції або адресу гаманця.





https://blockchair.com/zh/litecoin Вебсайт оглядача блокчейну Blockchair:













Ще до появи BNB Chain і Polygon, блокчейн TRON був кращим вибором для багатьох користувачів, коли мова йшла про перекази, завдяки низькій комісії за gas. TRX представляє серію токенів TRC-20 в блокчейні TRON, а записи транзакцій можна переглянути за допомогою оглядача блокчейну TRONSCAN.





Вебсайт оглядача блокчейну TRONSCAN: https://tronscan.org/#/





Насправді пошук записів транзакцій є лише однією з функцій оглядача блокчейну. Ви також можете використовувати його для перевірки даних, наприклад загальної активності всього блокчейну. Більшість статистичних даних на сторонніх вебсайтах покладається на офіційні дані оглядача блокчейну. Вміння користуватися оглядачем блокчейну є життєво важливим для вашої щоденної торгівлі та аналізу.