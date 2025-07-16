Ситуація на крипторинку постійно змінюється, іноді лише одна новина може викликати значні коливання. MEXC надає інформацію про зміни на ринку, щоб допомогти користувачам бути в курсі великих угод, колСитуація на крипторинку постійно змінюється, іноді лише одна новина може викликати значні коливання. MEXC надає інформацію про зміни на ринку, щоб допомогти користувачам бути в курсі великих угод, кол
Навчання/Посібник для початківців/Посібник для користувача/Як перевіри...нку на MEXC

Як перевірити зміни ринку на MEXC

16 липня 2025MEXC
Ситуація на крипторинку постійно змінюється, іноді лише одна новина може викликати значні коливання. MEXC надає інформацію про зміни на ринку, щоб допомогти користувачам бути в курсі великих угод, коливань та інших змін на ринку, шляхом надання інформаційних довідок для індивідуальних інвестиційних рішень.

Як перевірити ринкові зміни на MEXC


Відкрийте та увійдіть на офіційний вебсайт MEXC і клацніть [Ринки] на верхній панелі навігації.


На сторінці "Ринки" клацніть [Маркет].


Ви можете відфільтрувати потрібну інформацію про зміну токенів на ринку за такими параметрами, як час або умови тригера на спотовому або ф’ючерсному ринку. Ви також можете скористатися вікном пошуку в правій частині вкладки "Ринок", щоб знайти токен і переглянути відповідну інформацію про зміну на ринку.

Виберіть [Ф’ючерсний ринок] або [Спотовий ринок], щоб відобразити всю інформацію про зміни ф’ючерсного або спотового ринку на поточному ринку.

Вибравши початкову та кінцеву дати, ви можете знайти інформацію про зміни ф’ючерсного і спотового ринку протягом певного періоду.

Ініціаційні умови включають "Зміни на ринку", "Прорив", "Історична ціна" та "Велика купівля та продаж". Ви можете вибрати різні умови для перегляду відповідної інформації про зміни ф’ючерсного і спотового ринку.


Якщо ви хочете переглянути лише певну інформацію про зміни ринку токенів, ви можете спочатку додати токени до свого списку "Обрані". Потім клацніть [Обрані] поруч із [Всі], і ви зможете побачити інформацію про зміни ринку для цих конкретних токенів.

Як додати токени до обраних


На вебсайті в області відображення токенів праворуч на сторінці спотової торгівлі або в спадному меню токенів ліворуч на сторінці торгівлі ф’ючерсами знайдіть токен, який потрібно додати, і клацніть [☆] щоб додати його до обраних.


У застосунку торкніться [Ринки], а потім виберіть [Обрані]. У вкладках "Спот" і "Ф’ючерси" торкніться [Додати в обрані] відповідно. Знайдіть потрібний токен і торкніться символу [☆], щоб додати його до обраних.


Підтримується пошук інформації про ринкові зміни з кількома параментрами одночасно. Як показано на малюнку нижче, з 1 до 18 жовтня серед спотових токенів зі списку "Обрані", які зазнають змін через великі ордери на купівлю/продаж, це ETH, MX і DOGE. Також відображається конкретна інформація про купівлю та продаж.


Якщо ви хочете торгувати токеном, який ви бачите під час ринкових змін, торкніться позначки [Торгівля] праворуч, і вас буде перенаправлено на відповідну торгову сторінку, де ви зможете безпосередньо розмістити свої ордери.


MEXC надає дані про ринкові зміни, щоб допомогти вам швидко зрозуміти поточну торгову поведінку на ринку та забезпечити певну підтримку даних для прийняття кращих інвестиційних рішень.


Відмова від відповідальності: ця стаття не є інвестиційною, податковою, юридичною, фінансовою, бухгалтерською порадою і не спонукає користуватися будь-яким іншим пов'язаним з ними послугам, а також не є порадою з купівлі, продажу чи утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію виключно з довідковою метою і не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте всі пов'язані з цим ризики та виявляєте обачність під час інвестування. Платформа не несе відповідальності за інвестиційну діяльність користувачів.


Чи Можна Майнити Solana? Правда Про Майнінг SOL

Як Створити Мем-Коїн на Solana? Повний Посібник для Початківців

Як працює стейкінг Solana? Повний посібник зі стейкінгу SOL

Різниця між одностороннім режимом та режимом хеджування

Різниця між одностороннім режимом та режимом хеджування

Демо-трейдинг ф'ючерсами на MEXC: вдосконалюйте навички торгівлі без ризику

Повний посібник з ордерів тейк-профіт і стоп-лос на ф'ючерсах: основні принципи управління ризиками та практичні поради для початківців

Максимізація прибутку чи ризик ліквідації? Опануйте основні механізми ф'ючерсного кредитного плеча для максимальної ефективності капіталу

