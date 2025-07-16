Як перевірити зміни ринку на MEXC





Ситуація на крипторинку постійно змінюється, іноді лише одна новина може викликати значні коливання. MEXC надає інформацію про зміни на ринку, щоб допомогти користувачам бути в курсі великих угод, коливань та інших змін на ринку, шляхом надання інформаційних довідок для індивідуальних інвестиційних рішень.









Відкрийте та увійдіть на офіційний вебсайт MEXC і клацніть [Ринки] на верхній панелі навігації.









На сторінці "Ринки" клацніть [Маркет].









Ви можете відфільтрувати потрібну інформацію про зміну токенів на ринку за такими параметрами, як час або умови тригера на спотовому або ф’ючерсному ринку. Ви також можете скористатися вікном пошуку в правій частині вкладки "Ринок", щоб знайти токен і переглянути відповідну інформацію про зміну на ринку.





Виберіть [Ф’ючерсний ринок] або [Спотовий ринок], щоб відобразити всю інформацію про зміни ф’ючерсного або спотового ринку на поточному ринку.





Вибравши початкову та кінцеву дати, ви можете знайти інформацію про зміни ф’ючерсного і спотового ринку протягом певного періоду.





Ініціаційні умови включають "Зміни на ринку", "Прорив", "Історична ціна" та "Велика купівля та продаж". Ви можете вибрати різні умови для перегляду відповідної інформації про зміни ф’ючерсного і спотового ринку.









Якщо ви хочете переглянути лише певну інформацію про зміни ринку токенів, ви можете спочатку додати токени до свого списку "Обрані". Потім клацніть [Обрані] поруч із [Всі], і ви зможете побачити інформацію про зміни ринку для цих конкретних токенів.









На вебсайті в області відображення токенів праворуч на сторінці спотової торгівлі або в спадному меню токенів ліворуч на сторінці торгівлі ф’ючерсами знайдіть токен, який потрібно додати, і клацніть [☆] щоб додати його до обраних.









У застосунку торкніться [Ринки], а потім виберіть [Обрані]. У вкладках "Спот" і "Ф’ючерси" торкніться [Додати в обрані] відповідно. Знайдіть потрібний токен і торкніться символу [☆], щоб додати його до обраних.









Підтримується пошук інформації про ринкові зміни з кількома параментрами одночасно. Як показано на малюнку нижче, з 1 до 18 жовтня серед спотових токенів зі списку "Обрані", які зазнають змін через великі ордери на купівлю/продаж, це ETH, MX і DOGE . Також відображається конкретна інформація про купівлю та продаж.









Якщо ви хочете торгувати токеном, який ви бачите під час ринкових змін, торкніться позначки [Торгівля] праворуч, і вас буде перенаправлено на відповідну торгову сторінку, де ви зможете безпосередньо розмістити свої ордери.





MEXC надає дані про ринкові зміни, щоб допомогти вам швидко зрозуміти поточну торгову поведінку на ринку та забезпечити певну підтримку даних для прийняття кращих інвестиційних рішень.



