MEXC Позики вже доступні!

16 липня 2025MEXC
MEXC Позики — це криптовалютне рішення з кредитування, яке представила плаформа MEXC. За допомогою MEXC Позики користувачі можуть заставити один із своїх криптовалютних активів, щоб позичити інший, який вони потім можуть використати для спотової торгівлі, деривативів, високоприбуткових інвестицій або зняття коштів.

Продукт MEXC Позики офіційно запущено. Ви можете відвідати офіційний вебсайт MEXC, щоб скористатися цією послугою. Завдяки безпечним і зручним запозиченням продукт MEXC Позики дозволяє вам вільно розпоряджатися своїми криптовалютними активами, як для обороту коштів, так і для інвестицій. Рішення з кредитування MEXC задовольнить ваші потреби, завдяки гнучкому та індивідуальному підхіду до управління криптовалютою.

Як користуватися продуктом MEXC Позики


Наразі функція MEXC Позики доступна лише на вебсайті.


Вебсайт


Відкрийте офіційний вебсайт MEXC та увійдіть до системи. Потім перейдіть до розділу Продукти в нижній навігаційній панелі та виберіть MEXC Позики.


На сторінці MEXC Позики ви можете побачити підтримувані наразі валюти для стейкінгу і позик. Для демонстрації ми будемо стейкати токен TON, щоб позичити USDT. Щоб продовжити, клацніть [Позичити зараз].


Введіть бажану суму позики в USDT, і на сторінці відобразиться відповідна сума у TON, яку потрібно застейкати. Виберіть термін позики, поставте прапорець, щоб прийняти "Умови і положення щодо позики MEXC", і клацніть [Підтвердити позику].

Якщо кількість TON у сумі вашого стейкінгу недостатня для запозичення бажаної суми USDT, ви можете переказати додаткові TON зі своїх ф’ючерсного або фіатного рахунків.


Після успішного запозичення ви можете знайти цю непогашену позику у вкладці [Мої позики].

Якщо у вас є кілька ордерів із різними статусами, ви можете перевірити їх окремо у вкладках [Не погашено], [Погашено] та [Історія погашення].


Важливо зауважити, що ви повинні звернути увагу на термін позики та погасити її у межах терміну погашення після його закінчення, інакше буде нараховано пеню за прострочення. Наразі MEXC Позики не підтримує дострокове погашення.

Існує верхня межа загальної суми позик у пулі MEXC Позики. Коли баланс "Доступно для позики" в пулі досягає 0, користувачі не зможуть брати позики.

Застосунок


На головній сторінці застосунку MEXC торкніться [Ще] в області під рекламними банерами, а потім на вкладці [Earn] виберіть [MEXC Позики].

На сторінці MEXC Позики ви можете переглянути поточні підтримувані криптовалюти для стейкінгу і позик. Для демонстрації ми будемо стейкати токен TON, щоб позичити USDT. Щоб продовжити, клацніть [Позичити зараз].

Введіть бажану суму позики в USDT, і на сторінці відобразиться відповідна сума у TON, яку потрібно застейкати. Виберіть термін позики, поставте прапорець, щоб прийняти "Умови і положення щодо позики MEXC", і клацніть [Підтвердити позику].

Якщо кількість TON у сумі вашого стейкінгу недостатня для запозичення бажаної суми USDT, ви можете переказати додаткові TON зі своїх ф’ючерсного або фіатного рахунків.


Після успішного запозичення ви зможете знайти цей ордер MEXC Позики у розділі "Мої позики".

Якщо у вас є кілька ордерів з різними статусами, ви можете перевірити їх окремо у вкладках "Не погашено", "Погашено" та "Історія погашеня".



Важливо зауважити, що ви повинні звернути увагу на термін позики та погасити її у межах терміну погашення після його закінчення, інакше буде нарахована пеня за прострочення. Наразі MEXC Позики не підтримує дострокове погашення.

Існує верхня межа загальної суми позик у пулі MEXC Позики. Коли баланс "Доступно для позики" в пулі досягає 0, користувачі не зможуть брати позики.

TON (The Open Network) є стратегічним інвестиційним партнером MEXC, і разом із запуском MEXC Позики одночасно запускається програма Pledge TON to Borrow. Підтримка від MEXC Ventures підвищує безпеку та надійність плану застави TON. Інвестори можуть скористатися та насолодитися високоякісними послугами та гарантіями, які надає платформа MEXC.


Відмова від відповідальності: Ця стаття не надає порад щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських, консультаційних чи будь-яких інших пов’язаних послуг, а також не є рекомендацією купувати, продавати чи тримати будь-які активи. MEXC Навчання надає інформацію лише для довідки та не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви розумієте пов’язані з цим ризики та інвестуйте обережно. Платформа не несе відповідальності за інвестиційні дії користувача.

