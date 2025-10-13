На MEXC користувачі можуть не лише купувати криптовалюту за допомогою спотової торгівлі, але й потенційно отримувати вищі прибутки за допомогою торгівлі ф’ючерсами з кредитним плечем до 500х. Отже, у На MEXC користувачі можуть не лише купувати криптовалюту за допомогою спотової торгівлі, але й потенційно отримувати вищі прибутки за допомогою торгівлі ф’ючерсами з кредитним плечем до 500х. Отже, у
Навчання/Посібник для початківців/Ф'ючерси/Спотова і ф...на торгівля

Спотова і ф'ючерсна торгівля

13 жовтня 2025MEXC
0m
#Базовий#Спот#Ф'ючерси#Новачки
Bitcoin
BTC$91,366.18+0.89%
Ethereum
ETH$3,006.41+0.13%
MX Token
MX$2.2615+1.38%

На MEXC користувачі можуть не лише купувати криптовалюту за допомогою спотової торгівлі, але й потенційно отримувати вищі прибутки за допомогою торгівлі ф’ючерсами з кредитним плечем до 500х. Отже, у чому різниця між спотовою та ф'ючерсною торгівлею? Трейдери отримують різний прибуток від кожного типу торгівлі, але що ще відрізняє ці два типи? Прочитавши цю статтю, ви зможете зрозуміти основи як спотової, так і ф'ючерсної торгівлі.

1. Різні інвестиційні цілі


  • При спотовій торгівлі на MEXC користувачі можуть купувати та продавати криптовалюти, наприклад, 1 BTC або 1 ETH. Після купівлі криптовалюти за допомогою спотової торгівлі користувачі MEXC володіють цими активами і можуть вільно переказувати їх різними мережами блокчейну.

  • Однак, при торгівлі ф'ючерсами користувачі MEXC купують і продають безстрокові контракти. Наприклад, при купівлі 1000 контрактів BTC/USDT, ця частина ваших активів не може і не буде переказуватися через будь-яку мережу блокчейнів.

2. Торговельна різноманітність


Взагалі, лише пари для спотової торгівлі, які пройшли лістинг на MEXC, мають відповідні торгові пари для ф'ючерсів. Проте не всі пари для спотовой торгівлі мають відповідні пари для торгівлі ф'ючерсами. Крім того, не всі пари для торгівлі ф'ючерсами підтримують кредитне плече 500x, як токен MX.

2.1 Способи заробітку


У MEXC механізм отримання прибутку для спотової торгівлі є односторонній ринок T+0, тобто трейдери можуть відкривати тільки лонг позиції і не можуть відкривати шорт позиції. Ордери можуть бути продані відразу після їхнього розміщення. З іншого боку, механізм заробітку у торгівлі ф'ючерсами є двостороннім ринком T+0, тобто трейдерам утримують як лонг, так і шорт позиції. Ордери можуть бути продані відразу після їхнього розміщення.

2.2 Кредитне плече


Спотова торгівля не вимагає та не підтримує кредитне плече. Кредитне плече у торгівлі ф'ючерсами відбивається початковою маржою. При торгівлі ф'ючерсами трейдери можуть утримувати велику вартість позиції з невеликою початковою маржею, тим самим збільшуючи потенційний прибуток від інвестицій.

3. Різні способи торгівлі


Через різні інвестиційні цілі спотової та ф'ючерсної торгівлі користувачі MEXC зіткнуться з абсолютно різними сценаріями торгівлі під час заробітку з використанням будь-якого з цих способів торгівлі. Хоча можуть бути деякі сценарії, в яких спотова та ф'ючерсна торгівля мають схожі механізми, але відмінності між ними здебільшого залишаються значними. Щоб зрозуміти ці відмінності у способах торгівлі, давайте розглянемо їх окремо від найпростіших до найскладніших.

3.1 Відмінності торгових сценаріїв перед утриманням позицій


3.1.1 Способи розміщення ордера


Під час спотової торгівлі ви можете вибрати один із чотирьох типів ордерів: ліміт, маркет, стоп-ліміт або OCO (один скасовує інший).


В інтерфейсі торгівлі ф'ючерсами ви побачите різноманітні варіанти розміщення ордерів. Ви можете вибрати один із п'яти типів ордерів: лімітний ордер, маркет ордер, тригерний ордер, трейлінг стоп-ордер та ордер "Тільки розміщення".


Примітка

Якщо ви хочете дізнатися більше про конкретні типи ордерів для спотової та ф'ючерсної торгівлі, перегляньте вкладку [Навчання].

3.1.2 Ціна розрахунку


  • Спотова торгівля відповідає угодам з негайною поставкою, тому остання ціна є ціною розрахунку для спотової торгівлі.

  • Ціна розрахунку для ф'ючерсів відрізняється від спотової торгівлі: MEXC використовує унікальну систему маркування справедливої ціни, щоб уникнути непотрібних ліквідацій продуктів з високим кредитним плечем.

3.1.3 Режими позицій


На MEXC спотова торгівля не має певних параметрів режиму позиції. Однак торгівля ф'ючерсами пропонує більше режимів позиції, включаючи режим хеджування та односторонній режим.


3.1.4 Режими кредитного плеча


Так само спотова торгівля не пропонує торгівлю з кредитним плечем. Однак використання кредитного плеча у торгівлі ф'ючерсами є звичайною практикою. Тут MEXC спеціально надає користувачам два налаштування режиму кредитного плеча: простий і просунутий режим. Як і у режимах позиції, користувачам MEXC необхідно налаштувати ці параметри перед відкриттям позиції.


3.2 Різні торгові сценарії під час утримання позицій


3.2.1 Різні способи розміщення ордерів


Під час спотової торгівлі ви можете вибрати один із чотирьох типів ордерів: ліміт, маркет, стоп-ліміт або OCO (один скасовує інший).


В інтерфейсі торгівлі ф'ючерсами ви можете знайти різноманітні варіанти розміщення ордерів. Ви можете вибрати один із п'яти типів ордерів: лімітний ордер, маркет ордер, тригерний ордер, трейдінг стоп-ордер та ордер "Тільки на розміщення". На додаток до цього ви також можете використовувати такі функції, як додавання TP/SL (як [Позиції TP/SL], так і [Частковий TP/SL]), [Швидке закриття] та [Закрити шорт]/[Реверсивний].


4. Висновок


Найважливіше, що слід враховувати при виборі способу торгівлі — переконатися, що він відповідає вашим інвестиційним цілям:

  • Якщо користувачі MEXC уникають ризиків, виходячи зі своїх позицій щодо капіталу та ризику, то спотова торгівля підходить для їхніх потреб. Спотова торгівля не несе ризику ліквідації. Крім того, на спотовому ринку делістінг чи обвал цін на токени трапляються рідко.

  • Якщо деякі користувачі MEXC вважають, що вартість інвестицій у певні криптовалюти (наприклад, BTC) надто висока, і їм важко досягти високої прибутковості без тривалого одностороннього висхідного тренду після інвестування, то торгівля ф'ючерсами може задовольнити вимоги вищої прибутковості інвестицій та коротші відновлювальні періоди. Тим не менш, вкрай важливо бути обережним, оскільки невірні міркування та помилки користувачів у майбутній торгівлі можуть бути ризикованими, іноді призводячи до ліквідації.

Нагадування про ризики:

Торгівля пов'язана з ризиком. Слід інвестувати обережно. Зміст цієї статті не несе в собі ніякої інвестиційної рекомендації. Будь ласка, приймайте інвестиційні рішення на основі ваших індивідуальних цілей, фінансового стану та толерантності до ризику.


Популярні статті

Поширені запитання щодо акаунту

Поширені запитання щодо акаунту

1. Вхід1.1 Як увійти в акаунт, якщо мій номер мобільного телефону або електронна пошта недоступні?Якщо ви пам'ятаєте пароль до свого акаунту:Вебсайт: на офіційній сторінці введіть пароль для входу в а

Як відправити біткоїн? Повний покроковий посібник

Як відправити біткоїн? Повний покроковий посібник

Відправлення біткоїна спочатку може здатися складним, але насправді це досить просто, як тільки ви зрозумієте основи. Цей посібник проведе вас через все, що потрібно знати про безпечну та ефективну ві

Біткоїн проти золота: який актив виграє як засіб збереження вартості?

Біткоїн проти золота: який актив виграє як засіб збереження вартості?

Дебати між біткоїном та золотом загострилися, оскільки обидва активи досягли історичних оцінок у 2025 році. Золото значно зросло, перевищивши $3,000 за унцію, тоді як біткоїн торгується вище $100,000,

Чому біткоїн цінний? 5 ключових причин його ціни

Чому біткоїн цінний? 5 ключових причин його ціни

Біткоїн виріс з центів до десятків тисяч доларів, але багато хто досі дивується, як цифрова валюта без фізичного забезпечення може мати цінність. Ця стаття пояснює основні фактори, які роблять біткоїн

Вас також може зацікавити

Що таке премаркет торгівля

Що таке премаркет торгівля

1. Що таке премаркет торгівляПремаркет торгівля — це позабіржова (OTC) послуга, яку надає MEXC і яка дозволяє трейдерам купувати та продавати нові токени до того, як вони офіційно пройдуть лістинг на

Що таке примусова ліквідація?

Що таке примусова ліквідація?

1. Що таке примусова ліквідаціяПримусова ліквідація відбувається, коли ваша маржа досягає рівня підтримуючої маржі, що призводить до необхідності ліквідації вашої позиції і втрати всієї підтримуючої м

MEXC Позики: як позичати та погашати

MEXC Позики: як позичати та погашати

MEXC Позики — це криптовалютне рішення з кредитування, яке представила платформа MEXC. За допомогою MEXC Позики користувачі можуть використати один із своїх криптовалютних активів як забезпечення, щоб

Що таке прогнозовані ф'ючерси: простий і доступний спосіб торгівлі ф'ючерсами

Що таке прогнозовані ф'ючерси: простий і доступний спосіб торгівлі ф'ючерсами

Торгівля криптовалютними ф'ючерсами приваблює безліч інвесторів завдяки високому кредитному плечу та можливості отримувати прибуток як на зростанні, так і на падінні ринку. Однак складні механізми, як

Зареєструйтесь на MEXC
Зареєструйтесь та отримайте бонус до 10000 USDT