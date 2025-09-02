Розрахунок комісії на спотовій торгівлі





Правила стягнення комісії за спотову торгівлю полягають у тому, що на ринку торгується певна валюта, то така валюта списується як комісія. А комісія за торгівлю розраховується шляхом множення обсягу транзакції на відповідну ставку комісії.





Ставки комісії за спотову торгівлю на платформі MEXC: для мейкерів — 0%, для тейкерів — 0,05%.





Мейкер — це ордер, який не має відповідного ордера на ринку, і йому необхідно дочекатися його виконання.

Тейкер — це ордер, який зіставляється з відкритим ордером на ринку і може бути виконаний негайно.





За невиконані та скасовані ордери комісія за торгівлю не стягується.









1. Для торгової пари MX/USDT, припускаючи, що користувач є мейкером і купує 1 MX за ціною 5 USDT:





Торгова комісія користувача становить 0%*5 = 0 USDT, тобто користувач використовував 5 USDT для купівлі 1 MX.





2. Для торгової пари MX/USDT, припускаючи, що користувач є тейкером і продає 1 MX, щоб отримати 5 USDT:





Комісія за торгівлю користувача складає 0,05%*5 = 0,0025 USDT, тобто користувач продав 1 MX і отримав 4,9975 USDT.





Відмова від відповідальності: ця стаття не є інвестиційною, податковою, юридичною, фінансовою, бухгалтерською порадою і не спонукає користуватися будь-яким іншим пов'язаним з ними послугам, а також не є порадою з купівлі, продажу чи утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію виключно з довідковою метою і не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте всі пов'язані з цим ризики та виявляєте обачність під час інвестування. Платформа не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.



