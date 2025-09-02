Правила стягнення комісії за спотову торгівлю полягають у тому, що на ринку торгується певна валюта, то така валюта списується як комісія. А комісія за торгівлю розраховується шляхом множення обсягу тПравила стягнення комісії за спотову торгівлю полягають у тому, що на ринку торгується певна валюта, то така валюта списується як комісія. А комісія за торгівлю розраховується шляхом множення обсягу т
Навчання/Посібник для початківців/Спот/Розрахунок ...ій торгівлі

Розрахунок комісії на спотовій торгівлі

2 вересня 2025MEXC
0m
#Базовий#Спот#Новачки
MX Token
MX$2.2141+1.29%


Правила стягнення комісії за спотову торгівлю полягають у тому, що на ринку торгується певна валюта, то така валюта списується як комісія. А комісія за торгівлю розраховується шляхом множення обсягу транзакції на відповідну ставку комісії.

Ставки комісії за спотову торгівлю на платформі MEXC: для мейкерів — 0%, для тейкерів — 0,05%.


Мейкер — це ордер, який не має відповідного ордера на ринку, і йому необхідно дочекатися його виконання.
Тейкер — це ордер, який зіставляється з відкритим ордером на ринку і може бути виконаний негайно.

За невиконані та скасовані ордери комісія за торгівлю не стягується.

Приклади


1. Для торгової пари MX/USDT, припускаючи, що користувач є мейкером і купує 1 MX за ціною 5 USDT:


Торгова комісія користувача становить 0%*5 = 0 USDT, тобто користувач використовував 5 USDT для купівлі 1 MX.

2. Для торгової пари MX/USDT, припускаючи, що користувач є тейкером і продає 1 MX, щоб отримати 5 USDT:

Комісія за торгівлю користувача складає 0,05%*5 = 0,0025 USDT, тобто користувач продав 1 MX і отримав 4,9975 USDT.

Відмова від відповідальності: ця стаття не є інвестиційною, податковою, юридичною, фінансовою, бухгалтерською порадою і не спонукає користуватися будь-яким іншим пов'язаним з ними послугам, а також не є порадою з купівлі, продажу чи утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію виключно з довідковою метою і не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте всі пов'язані з цим ризики та виявляєте обачність під час інвестування. Платформа не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.


Популярні статті

Як відправити біткоїн? Повний покроковий посібник

Як відправити біткоїн? Повний покроковий посібник

Відправлення біткоїна спочатку може здатися складним, але насправді це досить просто, як тільки ви зрозумієте основи. Цей посібник проведе вас через все, що потрібно знати про безпечну та ефективну ві

Біткоїн проти золота: який актив виграє як засіб збереження вартості?

Біткоїн проти золота: який актив виграє як засіб збереження вартості?

Дебати між біткоїном та золотом загострилися, оскільки обидва активи досягли історичних оцінок у 2025 році. Золото значно зросло, перевищивши $3,000 за унцію, тоді як біткоїн торгується вище $100,000,

Чому біткоїн цінний? 5 ключових причин його ціни

Чому біткоїн цінний? 5 ключових причин його ціни

Біткоїн виріс з центів до десятків тисяч доларів, але багато хто досі дивується, як цифрова валюта без фізичного забезпечення може мати цінність. Ця стаття пояснює основні фактори, які роблять біткоїн

Чи можна все ще майнити Bitcoin з прибутком? Що вам потрібно знати

Чи можна все ще майнити Bitcoin з прибутком? Що вам потрібно знати

Майнінг Bitcoin перетворився з домашнього хобі на індустрію вартістю мільярди доларів з 2009 року. Багато новачків цікавляться, чи можуть звичайні люди ще брати участь у майнінгу, чи це стало ексклюзи

Вас також може зацікавити

Що таке премаркет торгівля

Що таке премаркет торгівля

1. Що таке премаркет торгівляПремаркет торгівля — це позабіржова (OTC) послуга, яку надає MEXC і яка дозволяє трейдерам купувати та продавати нові токени до того, як вони офіційно пройдуть лістинг на

MEXC Позики: як позичати та погашати

MEXC Позики: як позичати та погашати

MEXC Позики — це криптовалютне рішення з кредитування, яке представила платформа MEXC. За допомогою MEXC Позики користувачі можуть використати один із своїх криптовалютних активів як забезпечення, щоб

Спотова і ф'ючерсна торгівля

Спотова і ф'ючерсна торгівля

На MEXC користувачі можуть не лише купувати криптовалюту за допомогою спотової торгівлі, але й потенційно отримувати вищі прибутки за допомогою торгівлі ф’ючерсами з кредитним плечем до 500х. Отже, у

Ваш посібник з правил торгівлі на MEXC для ефективної спотової торгівлі

Ваш посібник з правил торгівлі на MEXC для ефективної спотової торгівлі

У спотовій торгівлі криптовалютою, крім аналізу цін і вибору стратегії, не менш важливим є розуміння і дотримання ринкових правил торгової платформи. Для користувачів MEXC кожна торгова пара має не ті

Зареєструйтесь на MEXC
Зареєструйтесь та отримайте бонус до 10000 USDT