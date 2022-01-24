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Cüzdan ile Nasıl Kripto Varlık Yatırılır?

2022.01.24 MEXC
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Adım 1: www.mexc.com adresinde MEXC hesabına giriş yapın, [Cüzdan] - [Cüzdan Özeti]'ne tıklayın1.png

Adım 2: Lütfen [Yatırma] düğmesine tıklayın; yatırılacak tokeni seçin.

 

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Aşağıda ilgili adımları açıklamak için Tether(USDT) örnek alınmıştır.

Adım 3: USDT jetonunu seçtikten sonra, [Ağ] sütununda 'USDT Kullanılabilir Yatırma Ağı' gösterilecektir.

Lütfen doğru ağın seçildiğinden emin olun. Yanlış ağ üzerinden aktarım, muhtemelen geri dönüşü olmayan fon kaybına neden olacaktır. Blockchain ağıyla ilgili herhangi bir karışıklık için lütfen MEXC'nin resmi çevrimiçi müşteri hizmetleri ekibine danışın,3.png

 

Daha önce hiç para yatırma adresi almadığınızı varsayalım, ağ altında bir adres ve seçtiğiniz jeton almak için lütfen 'adresi oluşturmak için tıklayın' seçeneğine tıklayın.

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Adım 4: Para yatırma ağınız olarak 'USDT' jetonunu ve 'TRC-20'yi seçtiğinizi varsayalım, gelen QR kodu ve harf dizisi MEXC hesabınız altında USDT-TRC20 adresine karşılık gelir. USDT-TRC20 para yatırma adresini panoya kopyalamak için lütfen kopyala düğmesine tıklayın, böylece tokeninizi gönderdiğiniz para çekme adres çubuğuna yapıştırabilirsiniz.

mceclip6.png

*Ayrıca çekim yaptığınız yerde QR kodunu okutarak MEXC'e para yatırabilirsiniz.

Adım 5: EOS gibi bazı belirteçler ve ağlar, kullanıcıların aynı anda hem Adres hem de Not etiketini doldurmasını gerektirir. İstemi gördüğünüzde: Lütfen hem adresi hem de yatırılacak Memo'yu girin, lütfen Memo'yu doldurduğunuzdan emin olun, aksi takdirde "Token" kaybolacaktır!

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Bu para yatırma arayüzünün alt kısmındaki "Yatırma İşlemleri" bölümünden geçmiş para yatırma kayıtlarını görüntüleyebilir ve mevcut para yatırma ilerlemesini kontrol edebilirsiniz.

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Para yatırma işlemi için ağ onayları gerekir. Depozito, onayın yerine getirilmesinden sonra hesabınıza yatırılacaktır. Lütfen "Spot Hesabınızda" kontrol edin.

 

Not:
1.Lütfen belirtilen adrese doğru kripto türünün aktarıldığından emin olun. Yanlış türde kriptonun aktarılması, geri dönüşü olmayan fon kaybına neden olur.
2. Lütfen minimum bir depozito tutarı olduğunu unutmayın. Asgari tutarın altındaki mevduatlar tahsil edilmez ve geri alınamaz.
3. Lütfen her para yatırma işleminizde para yatırma adresini ve ağı onayladığınızdan emin olun. Bazen mevduat adresleri, tokenlerin yeniden adlandırma veya güncelleme sürecinden geçerken değiştirilebilir.
4. Para yatırma işlemini başlattıktan sonra, blok onayından geçmesi gerekir. ERC20 adresini seçerseniz, 12 ağ onayının gerekli olduğu sorulacaktır. Onay tamamlanana kadar token kredilendirilmeyecektir. Para yatırma işleminden sonra jetonu almazsanız, bunun nedeni işlemin blok ağı tarafından onaylanmaması ve blok işleminin ağ onay süresinin belirsiz olması olabilir, lütfen sabırla bekleyin. Para yatırma geçmişinizde işlem durumunu kontrol etmekte özgürsünüz.

 

Sorumluluk Reddi: Kripto ticareti önemli riskler içerir ve yatırılan sermayenizin kaybıyla sonuçlanabilir. Materyaller yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe, danışmanlık veya diğer ilgili hizmetlerle ilgili tavsiye sağlanmasıyla ilgili değildir ve herhangi bir varlığın satın alınması, satılması veya elde tutulması için tavsiyeler değildir. MEXC Learn yalnızca bilgi sağlar, finansal tavsiye sağlamaz. Yatırım yapmadan önce ilgili riski tam olarak anladığınızdan emin olmalısınız.

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