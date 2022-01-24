Cüzdan ile Nasıl Kripto Varlık Yatırılır?

Aşağıda ilgili adımları açıklamak için Tether(USDT) örnek alınmıştır.

Lütfen doğru ağın seçildiğinden emin olun. Yanlış ağ üzerinden aktarım, muhtemelen geri dönüşü olmayan fon kaybına neden olacaktır. Blockchain ağıyla ilgili herhangi bir karışıklık için lütfen MEXC'nin resmi çevrimiçi müşteri hizmetleri ekibine danışın,

Daha önce hiç para yatırma adresi almadığınızı varsayalım, ağ altında bir adres ve seçtiğiniz jeton almak için lütfen 'adresi oluşturmak için tıklayın' seçeneğine tıklayın.

*Ayrıca çekim yaptığınız yerde QR kodunu okutarak MEXC'e para yatırabilirsiniz.

Bu para yatırma arayüzünün alt kısmındaki "Yatırma İşlemleri" bölümünden geçmiş para yatırma kayıtlarını görüntüleyebilir ve mevcut para yatırma ilerlemesini kontrol edebilirsiniz.

Para yatırma işlemi için ağ onayları gerekir. Depozito, onayın yerine getirilmesinden sonra hesabınıza yatırılacaktır. Lütfen "Spot Hesabınızda" kontrol edin.

Sorumluluk Reddi: Kripto ticareti önemli riskler içerir ve yatırılan sermayenizin kaybıyla sonuçlanabilir. Materyaller yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe, danışmanlık veya diğer ilgili hizmetlerle ilgili tavsiye sağlanmasıyla ilgili değildir ve herhangi bir varlığın satın alınması, satılması veya elde tutulması için tavsiyeler değildir. MEXC Learn yalnızca bilgi sağlar, finansal tavsiye sağlamaz. Yatırım yapmadan önce ilgili riski tam olarak anladığınızdan emin olmalısınız.