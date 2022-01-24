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KYC Doğrulaması Nasıl Tamamlanır?

2022.01.24 MEXC
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KYC nedir?

KYC, yani Müşterinizi Tanıyın, hesap sahiplerinin yoğun bir incelemesidir ve yolsuzluğu önlemek için kara para aklamayla mücadelenin kurumsal temelidir.

 

Neden KYC yapmanız gerekiyor?

KYC politikası, finansal kurumların hesabın gerçek denetleyicisini ve işlemin gerçek lehtarını anlamak için gerçek isimli bir hesap sistemi uygulamasını gerektirir. KYC sertifikası, fonlarınızın güvenliğini artırır ve farklı seviyelerde KYC sertifikası açmak, ilgili ticaret haklarının kilidini açar. Satın aldığınız/çektiğiniz tek kripto para birimi miktarını artırabilecek gelişmiş doğrulama sertifikasını tamamlamanızı öneririz. MEXC'deki bazı kazanç etkinlikleri genellikle kullanıcının önce KYC'yi tamamlamasını gerektirir.

 

KYC nasıl tamamlanır?

1. Adım:

MEXC web sitesinde oturum açın, hesabınızda oturum açın, "Kimliğinizi doğrulayın"ı ve ardından "Authentication"ı tıklayın.

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2. Adım: "Doğrula" yı tıklayın

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3. Adım: Lütfen kişisel bilgilerinizi ilgili gereksinimlere göre doldurun

İlgili kimliğinizi yüklemek için lütfen resim gereksinimlerini sağlayın ve Gönder'i tıklayın.

Not: Yalnızca resimler desteklenir ve resimlerin net olmasını sağlamak için boyutu 5M'yi geçmemelidir.

 

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4. Adım: İnceleme sonuçlarını bekleyin

E-posta ile kaydolursanız, sonuçları e-posta ile alırsınız.

Telefonunuzla kayıt olduysanız, sonuçları SMS ile alırsınız.

Verilerinizi yaklaşık 15 dakika inceleyeceğiz, hatırlatma için resmi müşteri hizmetleri ile iletişime geçebilirsiniz.

Birincil KYC'yi geçtikten sonra, günlük para çekme miktarını artırmak için Gelişmiş KYC'yi de tamamlayabilirsiniz.


Kapanış Düşünceleri

KYC aracılığıyla fonlarınızın güvenliğini artırabilir ve MEXC'de alım satım yapabilir, etkinliklere katılabilir ve para çekebilirsiniz.

 

Sorumluluk Reddi: Kripto ticareti önemli riskler içerir ve yatırılan sermayenizin kaybıyla sonuçlanabilir. Materyaller yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe, danışmanlık veya diğer ilgili hizmetlerle ilgili tavsiye sağlanmasıyla ilgili değildir ve herhangi bir varlığın satın alınması, satılması veya elde tutulması için tavsiyeler değildir. MEXC Learn yalnızca bilgi sağlar, finansal tavsiye sağlamaz. Yatırım yapmadan önce ilgili riski tam olarak anladığınızdan emin olmalısınız.

 

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