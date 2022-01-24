Google Authenticator Nasıl Bağlanır?

Google Authenticator, bağlamadan sonra her 30 saniyede bir dinamik kimlik doğrulama kodu oluşturan SMS Dinamik Kimlik Doğrulama gibi çalışan dinamik bir şifre aracıdır. Cep telefonu çevrimdışıyken de kullanılabilir.Neden bağlamak gerekiyor?

Google kimlik doğrulamasını açtıktan sonra, MEXC'de oturum açma, işlem ve para çekme güvenliği büyük ölçüde iyileşecek ve hesap şifrelerinin bilgisayar korsanları tarafından çalınması nedeniyle sermaye kaybı olasılığını etkin bir şekilde azaltacaktır.

Google kimlik doğrulamasını açtıktan sonra, MEXC'de oturum açma, işlem ve para çekme güvenliği büyük ölçüde iyileşecek ve hesap şifrelerinin bilgisayar korsanları tarafından çalınması nedeniyle sermaye kaybı olasılığını etkin bir şekilde azaltacaktır.

Adım 1: Lütfen önce hesabınıza giriş yapın ve "Güvenlik Merkezi"ne tıklayın

2. Adım: "Kurulum"a tıklayın

3. Adım: Lütfen bağlamayı cep telefonu sisteminize ve ilgili istemlere göre tamamlayın

iOS kullanıcıları, nasıl yapılacağını öğrenmek için App Store demo videosuna tıklayabilir

Android kullanıcıları, ihtiyaçlarına göre belirli işlemleri öğrenmek için "Google Play" demo videosuna tıklayabilir.

İndirme:

iOS kullanıcıları, App Store'da "Google Authenticator" diye aratabilir. Android kullanıcıları da, Google App Store'da "Google Authenticator" diye aratabilir.



Authenticator'a anahtar ekleme

Sağ alttaki "+" butonuna tıklayın

QR kodunu tarayarak veya anahtarı manuel olarak girerek anahtarınızı doğrulayıcıya ekleyin

Bağlamayı tamamlamak için verileri girin:

Google doğrulama kodunun yanı sıra telefon/posta kutusu doğrulama kodunuzu kontrol etmek ve girmek için giriş şifresini girin ve "Şimdi Al"a tıklayın. Google Authenticator'ı başarıyla bağlamak için "Bağla"yı tıklayın.

Anahtar, telefon değiştirildiğinde veya kaybolduğunda Google Authenticator'ı almak için kullanılır, lütfen bağlamadan önce anahtar yedeğini kaydettiğinizden emin olun.

Her dinamik şifre 30 saniye geçerlidir ve yalnızca bir işlem için kullanılır ve son kullanma süresi hemen değiştirilir, lütfen zamanında girin.

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