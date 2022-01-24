Bitcoin Nedir

BTC olarak da bilinen Bitcoin, temel teknoloji olarak blokzincir kullanan eşler arası merkezi olmayan bir dijital varlıktır. İlk olarak 2008 yılında Satoshi Nakamoto tarafından “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System” adlı beyaz kağıtta ortaya konmuştur. 2009'da Bitcoin'in ilk bloğu "Genesis Block" çıkarıldı ve Bitcoin ağının başlangıcını ve şifreli varlıkların ve blokzincir hareketinin başlangıcını işaret etti.

Bitcoin başlangıçta bir "para birimi" olarak inşa edildi. Bitcoin'in "sabit toplam miktarı" ve "ekonomik özgürlüğü" özellikleri nedeniyle, giderek daha fazla insan onu altın gibi bir yatırım ürünü olarak görmeye başladı. Bu nedenle Bitcoin "dijital altın" olarak da bilinir. Bazı hükümetler de yasal olarak onu bir para birimi olarak tanımladılar ve bu da onu kamuya daha görünür hale getirdi.

Geleneksel para birimleri ile karşılaştırıldığında Bitcoin, merkeziyetsizlik, sabit toplam arz, açıklık, şeffaflık, değişmezlik, küresel dolaşım ve güvenlik özelliklerine sahiptir.

Merkeziyetsizlik: Bitcoin, dağıtılmış bir kripto para birimidir. Ticareti merkezi kurumlara bağlı olmayıp bağımsız katılımcılar tarafından gerçekleştirilir. Herhangi bir katılımcının girmesi veya ayrılması, tüm sistem üzerinde belirleyici bir etkiye sahip olmayacaktır. Bu aynı zamanda Bitcoin'in güvenliğinin ve özgürlüğünün de garantisidir.

Sabit Toplam Arz: Toplam Bitcoin miktarı sabittir ve belirli kurallara göre çıkarılır. Algoritma, toplam bitcoin sayısının 21 milyon olduğunu belirler ve bitcoin ağı her 10 dakikada bir belirli miktarda bitcoin serbest bırakır. Üretimi her dört yılda bir yarıya düştüğünden, 2140 yılında tamamen piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu aynı zamanda Bitcoin'i oldukça kıt ve daha fazla yatırımcı tarafından aranır hale getirmektedir.

Şeffaf ve Değiştirilemez: Bitcoin ile ilgili herhangi bir işlem açık ve şeffaftır ve blokzincir üzerinde bulunabilir. Hiçbir işlem verisi değiştirilemez. Alıcı ve satıcıların kimlikleri de anonimdir, bu da halka açık hiçbir iz olmayacağından kullanıcılar için gizlilik sağlar.

Güvenli: Bitcoin'in finansal sistemi dünya çapında sayısız bilgisayar tarafından yönetiliyor. Blokzincire yapılacak bir saldırı, dünyadaki bilgisayarların en az %50'sinin hacklenmesini gerektirir, bu da yürütülmesi son derece zor ve maliyetlidir.

Küresel Dolaşım: Bitcoin, herhangi bir kurum tarafından kontrol edilmeyen değerli bir varlıktır. Sınır ötesi havaleler gibi uluslararası işlemler, geleneksel olarak döviz kontrol kurumlarının katmanlarından geçmek zorundadır ve işlem süresi son derece uzundur. Bitcoin işlemleri, kullanıcıların yalnızca dijital bir adres girmesini, fareyi tıklamasını ve ağın başarılı işlemi onaylamasını beklemesini gerektirir.

Bitcoin'in yukarıdaki özellikleri, geleneksel para birimlerinin sınırlarını tamamen aşıyor. Ancak, Bitcoin işlemleri için yasal bir koruma yoktur. Bitcoin'in geri döndürülemez doğası, kullanıcıları dolandırıcılığa karşı savunmasız hale getirebilir ve merkeziyetsizlik, Bitcoin için herhangi bir değerleme garantisi veya devlet desteği olmadığı anlamına da gelir.

Yukarıdaki özelliklerden dolayı Bitcoin, insanlar tarafından çevrimiçi işlemler ve sınır ötesi transferler için yaygın olarak tanınmaya ve kullanılmaya başlandı. Bitcoin artık daha fazla yatırımcı tarafından değerleniyor. Yatırımcılar, enflasyonla mücadele ve servet takdiri elde etmek için uzun süredir bir değer deposu olarak tutuyorlar.

Bitcoin likiditeyi artırır ve enflasyon riskini azaltır. Dünyanın artık elektronik ödemeler yapmak için üçüncü taraflara güvenmesine gerek kalmadığından, geri döndürülemez doğası onu çekici kılıyor. İnsanlar işlemler/para birimi hakkındaki bilgileri kolayca yönetebilir.

Bitcoin'e sahip olmanın birçok yolu vardır, en yaygın olanları madencilik, borsalar aracılığıyla satın alma ve airdrop ödülleridir. İlk zamanlarda Bitcoin madenciliği yapılarak elde edilebiliyor ve elde edilen Bitcoinler Bitcoin cüzdanına aktarılabiliyordu. Bitcoin'in yükselen fiyatı, ağın artan bilgi işlem gücü ve madencilikteki şiddetli rekabet ile madenciliğin zorluğu da artıyor.

Sıradan yatırımcılar için Bitcoin, doğrudan MEXC gibi borsalardan satın alınarak veya bazı Bitcoin airdrop projelerine katılarak sahip olunabilir. Doğrudan tezgah üstü BTC satın almak işlemleri, garanti olmaması nedeniyle daha yüksek bir risk barındırır, bu nedenle dikkatli seçim yapmanız gerekir.

Hem Bitcoin hem de Ethereum, merkezi olmayan kripto para birimleridir. Ancak amaçları çok farklıdır. Bitcoin, yalnızca güvenli bir dijital para birimi olmak amacıyla yaratıldı, Ethereum ise güvenli, verimli ve merkezi olmayan bir ağ oluşturmak için inşa edildi. Ethereum'un amacı Bitcoin ile rekabet etmek değil, dünyaya blokzincirin ortaya çıkarabileceği olasılıkları göstermektir.