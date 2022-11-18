İşlem Hacmi (VOL), belirli bir kripto para birimindeki ve MEXC gibi daha geniş piyasa endekslerindeki işlemlerin toplam işlem sayısı anlamına gelir.

Alım satım arayüzünde bu indikatöre tıkladıysak, iki farklı renge ve üç hareketli ortalamaya sahip bir dizi sütunumuz olur:

Sağdaki eksen değeri bu kolonun yatay koordinatlarına karşılık gelmektedir. Bu değer, belirli zaman boyutlarındaki toplam işlem sayısıdır.

Kapanış fiyatı açılış fiyatından yüksekse, bu, kriptoların yükseldiği gün anlamına gelir ve hacim yeşil bir çubukla temsil edilir; aksi halde kırmızı ile temsil edilir. MA5, MA10 ve MA20, işlem hacminin sırasıyla 5 günlük, 10 günlük ve 20 günlük hareketli ortalamalarıdır.

Bu indikatörü kullanırsak, bazı kuralları bilmeliyiz:

Yüksek hacim: trend yukarı veya aşağı doğru hareket ettikçe, alım satım işlemleri artıyor demektir. Trendler kalacaktır.

Dar hacim: trend yukarı veya aşağı doğru hareket ettikçe, alım satım işlemleri azalıyor demektir. Trendler tersine dönecektir.

Fiyatlar düşük seviyelerde ve hacim artıyorsa, bu bir alış şansı olabilir.

Fiyatlar düşüyor ancak hacim küçülüyorsa, düşüş eğilimi sona erecek demektir.

Fiyatlar yüksek seviyelerdeyse ve hacim düşüyorsa, bu satış yapmak için bir fırsat olacaktır.

Fiyatlar artıyor ancak hacim küçülüyorsa, yükseliş eğilimi sona erecektir.