Emtia Kanal Endeksi (CCI)

Emtia Kanal Endeksi, emtia alım satımından elde edilir. CCI olarak kısaltılır. CCI, momentum tabanlı bir indikatördür. Bu sayede yatırım aracının aşırı satım veya aşırı alım durumunda olduğunu yansıtabilir. Ancak CCI'nın diğer momentum indikatörlerinden bazı farklılıkları vardır. Örneğin, sıfır, aşırı satım bölgesi ile aşırı alım bölgesi arasındaki merkezi eksen değildir.

Bu indikatörü kullanmak için CCI'nın üç bölgesini anlamalıyız:

CCI 100'den yüksekse, belirli bir kriptonun fiyatı aşırı alım durumundadır. CCI -100'ün altındaysa, bu varlığın fiyatının aşırı satıldığı anlamına gelir. CCI -100 ile 100 arasındaysa, bu kripto paranın konsolidasyonda olduğu anlamına gelir.

CCI'nın alım satım stratejisi, bu üç alandaki farklı sinyalleri takip etmektir.

CCI ayrıca, trendlerin potansiyel olarak tersine çevrilebileceğini yansıtabilen fiyat hareketi ile kendisi arasındaki farklılığı da gösterebilmektedir.

CCI eğrisi, değerin -100'ün altında olduğu alana girmeye başladığında, yatırımcıların kısa vadede alış emri vermesi gerekir.

CCI eğrisi +100 eşdeğer çizgisi üzerinde yukarı doğru hareket etmeye başladığında, bu bir satış şansıdır.