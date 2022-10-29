Üçlü Üstel Düzleştirilmiş Ortalama (TRIX), teknik yatırımcılar tarafından uzun vadeli trendi analiz etmek için yaygın olarak kullanılan bir momentum indikatörüdür. İndikatör, hareketli ortalamadaki değişiklikleri göstermek için üç kez düzleştirilir; bu şekilde, uzun vadeli karlar için daha doğru bir alım satım kararı vermek için gereksiz bilgiler filtrelenir. TRIX iki çizgiden oluşur: biri TRIX, diğeri MATRIX. Sonraki indikatör Hareketli Ortalama TRIX anlamına gelir.

Daha önce bahsettiğimiz gibi TRIX, iki çizginin birleşimidir: TRIX ve MATRIX. Diğer indikatörler, EMA ve EMV gibi, iki eğrinin kesişimi, finansal pozisyon açan yatırımcılar için giriş noktasıdır. “Alt Endeks”te TRIX butonuna tıkladığımızda, ana işlem platformu grafiğinin altındaki grafikte iki çizgi görürüz. EMV'den farklı olarak, sağ dikey aks üzerindeki verileri gerçekleştirmemize gerek yoktur. Bu iki çizginin her bir kesişimi, analiz etmemiz için önemlidir.

TRIX yukarı hareket edip MATRIX'i geçtiğinde, bu bir yükseliş eğilimi sinyalidir. Kesişmeden sonra, bu iki eğri yöne doğru hareket ederse, bu yükseliş göstergesini güçlendirecektir. Ayrıca, TRIX'in verisi ne kadar büyükse, yukarı doğru hareket hızı da o kadar yüksek olur.

TRIX, MATRIX ile aşağı doğru kesiştiğinde, bu bir düşüş işaretidir. Ayrıca, bu iki eğri hala düşüyorsa, bu, uzun vadeli bir düşüş eğiliminin başlaması olasılığının yüksek olduğunu gösterir. Bu arada, TRIX'in verileri ne kadar azsa, aşağı doğru hareket hızı o kadar yüksek olur.