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Hareket Kolaylığı İndikatörü (EMV)  

2022.10.29 MEXC
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Tanım

Hareket Kolaylığı (EMV) indikatörü, fiyat hareketi ile fiyat işlem hacmi arasındaki ilişkiyi ölçmek için kullanılan karma bir indikatördür. EMV, EMA, MA gibi trend indikatörlerinden farklı bir momentum indikatörüdür. Bu şekilde, veriler yatırımcıların giriş noktalarını belirlemeleri için önemlidir.

MEXC alım satım platformunda nasıl kullanılır?

EMV alt endekslerde bulunur ve bulması kolaydır. Bu indikatöre tıkladıktan sonra iki salınacımız olur. Bunlar EMV ve MAEMV'dir. MAEMV, Hareketli Ortalama Hareket Kolaylığı Değeri anlamına gelir. Bu iki eğrinin grafiğinde çoğu zaman sıfır çizgisinin altında dalgalanırlar. Bu nedenle, "0" değeri, işlem panelimizdeki yatırımcıların odaklanması gereken verilerdir. EMV ve MAEMV portföyü trend indikatörü olarak kullanılabilir, çünkü bunların kesişmesi fiyatlar için trend sinyalleri olarak kabul edilebilir.

Giriş Noktası

  1. Yükseliş Trendi

EMV için, sıfır çizgisini yukarı doğru geçmeye başlarsa, veriler pozitif bölgededir. Bu durum, yükseliş eğiliminin bir işaretidir; değer ne kadar büyükse, fiyatın yükselme kolaylığı da o kadar büyük olur.

  1. Düşüş Trendi

Bunun yerine, EMV sıfır çizgisini aşağı doğru geçerse, düşüş eğilimi için bir sinyaldir.

Avantajlar ve Dezavantajlar

  1. EMV'nin kullanımı kolaydır, çünkü sadece EMV eğrisini kullanarak giriş noktasını bulabiliriz.
  2. Bununla birlikte, EMV çoğu zaman 0'ın altında olduğu için, yatırımcıların yükseliş eğiliminin giriş noktasını bulması çok nadirdir.
  3. MAEMV ve EMV'nin kesişmesi, EMV negatif olduğunda boşluğu sağlayabilir:
    1. Veri 0'ın altındaysa ancak EMV yukarı hareket ediyor ve MAEMV'yi geçiyorsa, bu bir yükseliş eğilimi işareti olarak kabul edilebilir.
    2. Bunun yerine, veriler negatif olduğunda, EMV aşağı doğru hareket ediyor ve MAEMV'den geçiyorsa, bu bir düşüş eğilimi sinyalidir.

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