Hareket Kolaylığı İndikatörü (EMV)  

Hareket Kolaylığı (EMV) indikatörü, fiyat hareketi ile fiyat işlem hacmi arasındaki ilişkiyi ölçmek için kullanılan karma bir indikatördür. EMV, EMA, MA gibi trend indikatörlerinden farklı bir momentum indikatörüdür. Bu şekilde, veriler yatırımcıların giriş noktalarını belirlemeleri için önemlidir.

EMV alt endekslerde bulunur ve bulması kolaydır. Bu indikatöre tıkladıktan sonra iki salınacımız olur. Bunlar EMV ve MAEMV'dir. MAEMV, Hareketli Ortalama Hareket Kolaylığı Değeri anlamına gelir. Bu iki eğrinin grafiğinde çoğu zaman sıfır çizgisinin altında dalgalanırlar. Bu nedenle, "0" değeri, işlem panelimizdeki yatırımcıların odaklanması gereken verilerdir. EMV ve MAEMV portföyü trend indikatörü olarak kullanılabilir, çünkü bunların kesişmesi fiyatlar için trend sinyalleri olarak kabul edilebilir.

EMV için, sıfır çizgisini yukarı doğru geçmeye başlarsa, veriler pozitif bölgededir. Bu durum, yükseliş eğiliminin bir işaretidir; değer ne kadar büyükse, fiyatın yükselme kolaylığı da o kadar büyük olur.

Bunun yerine, EMV sıfır çizgisini aşağı doğru geçerse, düşüş eğilimi için bir sinyaldir.