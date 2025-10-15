โทเคโนมิกส์ StrikeBit AI (STRIKE)

ค้นพบข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับ StrikeBit AI (STRIKE) รวมถึงการจัดหาโทเค็น โมเดลการแจกจ่าย และข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-15 15:03:19 (UTC+8)
โทเคโนมิกส์และการวิเคราะห์ราคา StrikeBit AI (STRIKE)

สำรวจโทเคโนมิกส์หลักและข้อมูลราคาสำหรับ StrikeBit AI (STRIKE) รวมถึงมูลค่าตลาด รายละเอียดอุปทาน FDV และประวัติราคา เข้าใจมูลค่าปัจจุบันของโทเค็นและโพสิชันการตลาดได้อย่างรวดเร็ว

มูลค่าตลาด:
$ 2.68M
อุปทานรวม:
$ 2.00B
อุปทานหมุนเวียน:
$ 209.90M
FDV (การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่):
$ 25.50M
สูงสุดตลอดกาล:
$ 0.045
ต่ำสุดตลอดกาล:
$ 0.012847164154868949
ราคาปัจจุบัน:
$ 0.01275
ข้อมูล StrikeBit AI (STRIKE)

StrikeBit กำลังนิยามการเทรดคริปโตใหม่ด้วยพลังของ AI Agent แพลตฟอร์มนี้เปิดโอกาสให้ผู้ใช้สามารถสร้าง AI Agent แบบปรับแต่งได้ ที่ช่วยดำเนินกลยุทธ์การตลาด วิเคราะห์เทรนด์ และปลดล็อกโอกาสทำกำไร ตั้งแต่ข้อมูลเชิงลึกของการเทรดออปชันและเพอร์เพช่วล ไปจนถึงมาร์เก็ตเพลสสำหรับการคาดการณ์เชิงกลยุทธ์ StrikeBit มอบระบบนิเวศแบบครบวงจรสำหรับเทรดเดอร์ ไม่ว่าคุณจะใช้เอเจนต์เพื่อกลยุทธ์ขั้นสูงหรือซื้อขายพวกมันเพื่อสร้างมูลค่า StrikeBit ก็มอบอนาคตของการเทรดด้วย AI ไว้ในมือคุณ

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ:
https://www.strikebit.io/
เอกสารไวท์เปเปอร์:
https://docs.strikebit.io/
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์:
https://bscscan.com/token/0x2aa89a0113bcbbcdc5812c6df794e2d9650fc1af

โทเคโนมิกส์ StrikeBit AI (STRIKE): คำอธิบายตัวชี้วัดหลักและกรณีการใช้งาน

การทำความเข้าใจโทเค็นโนมิกส์ของ StrikeBit AI (STRIKE) ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการวิเคราะห์มูลค่าในระยะยาว ความยั่งยืน และศักยภาพ

ตัวชี้วัดหลักและวิธีการคำนวณ:

อุปทานรวม:

จำนวนโทเค็นSTRIKE สูงสุดที่ถูกสร้างหรือจะเคยสร้าง

อุปทานหมุนเวียน:

จำนวนโทเค็นที่มีอยู่ในตลาดและในมือสาธารณะในปัจจุบัน

อุปทานสูงสุด:

ข้อกำหนดตายตัวเกี่ยวกับจำนวนโทเค็น STRIKE ที่สามารถมีอยู่ได้ทั้งหมด

FDV (การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่):

คำนวณจากราคาปัจจุบัน × ปริมาณอุปทานสูงสุด ซึ่งเป็นการฉายภาพมูลค่าตลาดรวมหากโทเค็นทั้งหมดหมุนเวียนอยู่

อัตราเงินเฟ้อ:

สะท้อนให้เห็นถึงความเร็วของการเปิดตัวโทเค็นใหม่ ซึ่งส่งผลต่อความขาดแคลนและการเคลื่อนไหวของราคาในระยะยาว

เหตุใดตัวชี้วัดเหล่านี้จึงสำคัญสำหรับนักเทรด?

อุปทานหมุนเวียนสูง = สภาพคล่องที่มากขึ้น

อุปทานสูงสุดที่จำกัด + อัตราเงินเฟ้อที่ต่ำ = ศักยภาพในการปรับราคาในระยะยาว

การแจกจ่ายโทเค็นที่โปร่งใส = ความไว้วางใจที่ดีขึ้นในโครงการและความเสี่ยงของการควบคุมแบบรวมศูนย์ที่ลดลง

FDV ที่สูงเมื่อมูลค่าตลาดปัจจุบันต่ำ = อาจเป็นสัญญาณการประเมินมูลค่าสูงเกินไป

ตอนนี้คุณเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ STRIKE แล้ว มาสำรวจราคาปัจจุบันของโทเค็น STRIKEกัน!

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลโทเคโนมิกส์บนหน้านี้มาจากแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม MEXC ไม่รับประกันความถูกต้อง โปรดดำเนินการวิจัยให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนการลงทุน

กรุณาอ่านและทำความเข้าใจ ข้อตกลงผู้ใช้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว