โทเคโนมิกส์ Luckify (LUCK)

โทเคโนมิกส์ Luckify (LUCK)

ค้นพบข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับ Luckify (LUCK) รวมถึงการจัดหาโทเค็น โมเดลการแจกจ่าย และข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-11-12 09:23:14 (UTC+8)
USD

โทเคโนมิกส์และการวิเคราะห์ราคา Luckify (LUCK)

สำรวจโทเคโนมิกส์หลักและข้อมูลราคาสำหรับ Luckify (LUCK) รวมถึงมูลค่าตลาด รายละเอียดอุปทาน FDV และประวัติราคา เข้าใจมูลค่าปัจจุบันของโทเค็นและโพสิชันการตลาดได้อย่างรวดเร็ว

มูลค่าตลาด:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
อุปทานรวม:
$ 1000.00M
$ 1000.00M$ 1000.00M
อุปทานหมุนเวียน:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่):
$ 151.70M
$ 151.70M$ 151.70M
สูงสุดตลอดกาล:
$ 0.4407
$ 0.4407$ 0.4407
ต่ำสุดตลอดกาล:
$ 0.12583650528574236
$ 0.12583650528574236$ 0.12583650528574236
ราคาปัจจุบัน:
$ 0.1517
$ 0.1517$ 0.1517

ข้อมูล Luckify (LUCK)

Luckify กระจายศูนย์ระบบสุ่มในเกมด้วยเอ็นจินสร้างความสุ่มที่ตรวจสอบได้ (Verifiable Randomness Function หรือ VRF) โดยโทเคน LUCK ทำหน้าที่เป็นโทเคนกำกับดูแลระบบ ใช้เป็นพลังขับเคลื่อนเอ็นจินสุ่ม และช่วยปรับแนวแรงจูงใจให้สอดคล้องกันในเกมแนวคาสิโน ระบบลูต และ NFT Luckify เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านความสุ่มแบบกระจายศูนย์ที่ออกแบบมาสำหรับการเล่นเกมอย่างยุติธรรมที่พิสูจน์ได้ และแอปพลิเคชันบนบล็อกเชนที่ต้องการความโปร่งใส ความไว้ใจที่ไม่ต้องพึ่งตัวกลาง และความถูกต้องของข้อมูลบนเชน

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ:
https://www.luckify.bet
เอกสารไวท์เปเปอร์:
https://www.luckify.bet/lightpaper.pdf
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์:
https://bscscan.com/token/0x5bc247A5fc7DC148b682787C58f6f764ce27581b

โทเคโนมิกส์ Luckify (LUCK): คำอธิบายตัวชี้วัดหลักและกรณีการใช้งาน

การทำความเข้าใจโทเค็นโนมิกส์ของ Luckify (LUCK) ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการวิเคราะห์มูลค่าในระยะยาว ความยั่งยืน และศักยภาพ

ตัวชี้วัดหลักและวิธีการคำนวณ:

อุปทานรวม:

จำนวนโทเค็นLUCK สูงสุดที่ถูกสร้างหรือจะเคยสร้าง

อุปทานหมุนเวียน:

จำนวนโทเค็นที่มีอยู่ในตลาดและในมือสาธารณะในปัจจุบัน

อุปทานสูงสุด:

ข้อกำหนดตายตัวเกี่ยวกับจำนวนโทเค็น LUCK ที่สามารถมีอยู่ได้ทั้งหมด

FDV (การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่):

คำนวณจากราคาปัจจุบัน × ปริมาณอุปทานสูงสุด ซึ่งเป็นการฉายภาพมูลค่าตลาดรวมหากโทเค็นทั้งหมดหมุนเวียนอยู่

อัตราเงินเฟ้อ:

สะท้อนให้เห็นถึงความเร็วของการเปิดตัวโทเค็นใหม่ ซึ่งส่งผลต่อความขาดแคลนและการเคลื่อนไหวของราคาในระยะยาว

เหตุใดตัวชี้วัดเหล่านี้จึงสำคัญสำหรับนักเทรด?

อุปทานหมุนเวียนสูง = สภาพคล่องที่มากขึ้น

อุปทานสูงสุดที่จำกัด + อัตราเงินเฟ้อที่ต่ำ = ศักยภาพในการปรับราคาในระยะยาว

การแจกจ่ายโทเค็นที่โปร่งใส = ความไว้วางใจที่ดีขึ้นในโครงการและความเสี่ยงของการควบคุมแบบรวมศูนย์ที่ลดลง

FDV ที่สูงเมื่อมูลค่าตลาดปัจจุบันต่ำ = อาจเป็นสัญญาณการประเมินมูลค่าสูงเกินไป

ตอนนี้คุณเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ LUCK แล้ว มาสำรวจราคาปัจจุบันของโทเค็น LUCKกัน!

วิธีการซื้อ LUCK

สนใจเพิ่ม Luckify (LUCK) ลงในพอร์ตโฟลิโอของคุณหรือไม่? MEXC รองรับวิธีการต่างๆ ในการซื้อ LUCK รวมถึงบัตรเครดิต การโอนเงินผ่านธนาคาร และการเทรดเพียร์ทูเพียร์ ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือมืออาชีพ MEXC ก็ทำให้การซื้อสกุลเงินดิจิทัลเป็นเรื่องง่ายและปลอดภัย

ประวัติราคา Luckify (LUCK)

การวิเคราะห์ประวัติราคา LUCK ช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจถึงการเคลื่อนไหวของตลาดในอดีต ระดับแนวรับ/แนวต้านที่สำคัญ และรูปแบบความผันผวน ไม่ว่าคุณจะติดตามจุดสูงสุดตลอดกาลหรือระบุแนวโน้ม ข้อมูลในอดีตถือเป็นส่วนสำคัญของการคาดการณ์ราคาและการวิเคราะห์ทางเทคนิค

การคาดการณ์ราคา LUCK

อยากรู้ว่า LUCK จะมุ่งหน้าไปทางไหนใช่ไหม? หน้าการคาดการณ์ราคา LUCK ของเราผสมผสานอารมณ์ตลาด แนวโน้มในอดีต และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคเพื่อให้มุมมองเชิงคาดการณ์

ทำไมคุณถึงควรเลือก MEXC?

MEXC เป็นหนึ่งในศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำของโลก ที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้หลายล้านคนทั่วโลก ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือมืออาชีพ MEXC เป็นทางลัดสู่คริปโตที่ง่ายที่สุดสำหรับคุณ

คู่เทรดมากกว่า 4,000 คู่ในตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส
ลิสต์โทเค็นเร็วที่สุดใน CEXs
สภาพคล่องอันดับ 1 ทั่วทั้งอุตสาหกรรม
ค่าธรรมเนียมต่ำสุด พร้อมบริการลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
การสำรองโทเค็นโปร่งใส 100% สำหรับเงินทุนของผู้ใช้
อุปสรรคการเข้าต่ำมาก: ซื้อคริปโตด้วย 1 USDT
mc_how_why_title
ซื้อคริปโตด้วย 1 USDT: วิธีที่ง่ายที่สุดของคุณสำหรับคริปโต!

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลโทเคโนมิกส์บนหน้านี้มาจากแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม MEXC ไม่รับประกันความถูกต้อง โปรดดำเนินการวิจัยให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนการลงทุน

กรุณาอ่านและทำความเข้าใจ ข้อตกลงผู้ใช้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว