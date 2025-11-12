โทเคโนมิกส์ Ark of Panda (AOP)

โทเคโนมิกส์ Ark of Panda (AOP)

ค้นพบข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับ Ark of Panda (AOP) รวมถึงการจัดหาโทเค็น โมเดลการแจกจ่าย และข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-11-12 09:37:10 (UTC+8)
USD

โทเคโนมิกส์และการวิเคราะห์ราคา Ark of Panda (AOP)

สำรวจโทเคโนมิกส์หลักและข้อมูลราคาสำหรับ Ark of Panda (AOP) รวมถึงมูลค่าตลาด รายละเอียดอุปทาน FDV และประวัติราคา เข้าใจมูลค่าปัจจุบันของโทเค็นและโพสิชันการตลาดได้อย่างรวดเร็ว

มูลค่าตลาด:
$ 12.29M
อุปทานรวม:
$ 2.00B
อุปทานหมุนเวียน:
$ 300.00M
FDV (การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่):
$ 81.94M
สูงสุดตลอดกาล:
$ 0.09233
ต่ำสุดตลอดกาล:
$ 0.03443426501172903
ราคาปัจจุบัน:
$ 0.04097
ข้อมูล Ark of Panda (AOP)

Ark of Panda คืออีโคซิสเต็มบน BNB Chain ที่เชื่อมโลก Web2 และ Web3 เข้าด้วยกัน ด้วยระบบคอนเทนต์ที่ผู้ใช้สร้าง (UGC) ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับการสร้างสินทรัพย์ดิจิทัลแบบร่วมมือกัน

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ:
https://arkofpanda.com/
เอกสารไวท์เปเปอร์:
https://arkofpanda.gitbook.io/ark-of-panda
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์:
https://bscscan.com/token/0xd5df4d260d7a0145f655bcbf3b398076f21016c7

โทเคโนมิกส์ Ark of Panda (AOP): คำอธิบายตัวชี้วัดหลักและกรณีการใช้งาน

การทำความเข้าใจโทเค็นโนมิกส์ของ Ark of Panda (AOP) ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการวิเคราะห์มูลค่าในระยะยาว ความยั่งยืน และศักยภาพ

ตัวชี้วัดหลักและวิธีการคำนวณ:

อุปทานรวม:

จำนวนโทเค็นAOP สูงสุดที่ถูกสร้างหรือจะเคยสร้าง

อุปทานหมุนเวียน:

จำนวนโทเค็นที่มีอยู่ในตลาดและในมือสาธารณะในปัจจุบัน

อุปทานสูงสุด:

ข้อกำหนดตายตัวเกี่ยวกับจำนวนโทเค็น AOP ที่สามารถมีอยู่ได้ทั้งหมด

FDV (การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่):

คำนวณจากราคาปัจจุบัน × ปริมาณอุปทานสูงสุด ซึ่งเป็นการฉายภาพมูลค่าตลาดรวมหากโทเค็นทั้งหมดหมุนเวียนอยู่

อัตราเงินเฟ้อ:

สะท้อนให้เห็นถึงความเร็วของการเปิดตัวโทเค็นใหม่ ซึ่งส่งผลต่อความขาดแคลนและการเคลื่อนไหวของราคาในระยะยาว

เหตุใดตัวชี้วัดเหล่านี้จึงสำคัญสำหรับนักเทรด?

อุปทานหมุนเวียนสูง = สภาพคล่องที่มากขึ้น

อุปทานสูงสุดที่จำกัด + อัตราเงินเฟ้อที่ต่ำ = ศักยภาพในการปรับราคาในระยะยาว

การแจกจ่ายโทเค็นที่โปร่งใส = ความไว้วางใจที่ดีขึ้นในโครงการและความเสี่ยงของการควบคุมแบบรวมศูนย์ที่ลดลง

FDV ที่สูงเมื่อมูลค่าตลาดปัจจุบันต่ำ = อาจเป็นสัญญาณการประเมินมูลค่าสูงเกินไป

ตอนนี้คุณเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ AOP แล้ว มาสำรวจราคาปัจจุบันของโทเค็น AOPกัน!

วิธีการซื้อ AOP

สนใจเพิ่ม Ark of Panda (AOP) ลงในพอร์ตโฟลิโอของคุณหรือไม่? MEXC รองรับวิธีการต่างๆ ในการซื้อ AOP รวมถึงบัตรเครดิต การโอนเงินผ่านธนาคาร และการเทรดเพียร์ทูเพียร์ ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือมืออาชีพ MEXC ก็ทำให้การซื้อสกุลเงินดิจิทัลเป็นเรื่องง่ายและปลอดภัย

ประวัติราคา Ark of Panda (AOP)

การวิเคราะห์ประวัติราคา AOP ช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจถึงการเคลื่อนไหวของตลาดในอดีต ระดับแนวรับ/แนวต้านที่สำคัญ และรูปแบบความผันผวน ไม่ว่าคุณจะติดตามจุดสูงสุดตลอดกาลหรือระบุแนวโน้ม ข้อมูลในอดีตถือเป็นส่วนสำคัญของการคาดการณ์ราคาและการวิเคราะห์ทางเทคนิค

การคาดการณ์ราคา AOP

อยากรู้ว่า AOP จะมุ่งหน้าไปทางไหนใช่ไหม? หน้าการคาดการณ์ราคา AOP ของเราผสมผสานอารมณ์ตลาด แนวโน้มในอดีต และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคเพื่อให้มุมมองเชิงคาดการณ์

ทำไมคุณถึงควรเลือก MEXC?

MEXC เป็นหนึ่งในศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำของโลก ที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้หลายล้านคนทั่วโลก ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือมืออาชีพ MEXC เป็นทางลัดสู่คริปโตที่ง่ายที่สุดสำหรับคุณ

คู่เทรดมากกว่า 4,000 คู่ในตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส
ลิสต์โทเค็นเร็วที่สุดใน CEXs
สภาพคล่องอันดับ 1 ทั่วทั้งอุตสาหกรรม
ค่าธรรมเนียมต่ำสุด พร้อมบริการลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
การสำรองโทเค็นโปร่งใส 100% สำหรับเงินทุนของผู้ใช้
อุปสรรคการเข้าต่ำมาก: ซื้อคริปโตด้วย 1 USDT
ซื้อคริปโตด้วย 1 USDT: วิธีที่ง่ายที่สุดของคุณสำหรับคริปโต!

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลโทเคโนมิกส์บนหน้านี้มาจากแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม MEXC ไม่รับประกันความถูกต้อง โปรดดำเนินการวิจัยให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนการลงทุน

กรุณาอ่านและทำความเข้าใจ ข้อตกลงผู้ใช้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว