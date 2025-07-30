การฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งของ XTZ: Tezos อาจกำลังเข้าสู่รอบใหม่ท่ามกลางการเปิดตัว Etherlink และความสนใจของสถาบันหรือไม่?

Tezos (XTZ) ดึงดูดความสนใจของตลาดเมื่อเร็วๆ นี้ด้วยราคาที่แข็งแกร่ง จากการเปิดตัวโซลูชัน Layer-2 อย่าง Etherlink และแรงผลักดันใหม่ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการเงินแบบกระจายอำนาจ (DeFi) ทำให้ XTZ เติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา ตามข้อมูลตลาดของ MEXC ราคา XTZ เริ่มพุ่งขึ้นที่ประมาณ 0.68 ดอลลาร์ ทะลุโซนต้านทานสำคัญที่ 0.75-0.81 ดอลลาร์ และรักษาระดับกำไรได้อย่างต่อเนื่อง ในหรือราววันที่ 20 กรกฎาคม ราคาได้พุ่งขึ้นในวันเดียวเกือบ 10% ไปถึง 1.22 ดอลลาร์ Tezos เป็นแพลตฟอร์มบล็อคเชนแบบกระจายอำนาจโอเพ่นซอร์สที่ออกแบบมาสำหรับสัญญาอัจฉริยะและแอปพลิเคชันแบบกระจายอำนาจ (dApps) โปรเจ็กต์นี้ได้รับการเสนอครั้งแรกโดย Arthur Breitman ในปี 2014 และระดมทุนได้ประมาณ 232 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2017 และเปิดตัวเมนเน็ตอย่างเป็นทางการในเดือนกันยายน 2018
Tezos เป็นที่รู้จักในด้านสถาปัตยกรรมที่แก้ไขตัวเองได้และกลไกฉันทามติที่ประหยัดพลังงาน ช่วยให้สามารถอัปเกรดแบบออนเชนได้อย่างราบรื่นโดยไม่ต้องใช้ฮาร์ดฟอร์กที่ก่อกวน รูปแบบการกำกับดูแลที่แข็งแกร่งและการเน้นย้ำด้านความปลอดภัยและการใช้งานได้ทำให้เป็นแพลตฟอร์มที่ยั่งยืนและมีคุณค่าสำหรับการสร้างแอปพลิเคชันแบบกระจายอำนาจและสร้างรายได้แบบพาสซีฟ
Tezos นำเสนอโมเดลการกำกับดูแลแบบออนเชนที่ไม่ซ้ำใคร ซึ่งช่วยให้สมาชิกชุมชนสามารถโหวตเกี่ยวกับข้อเสนอการอัปเกรดโปรโตคอลได้โดยตรง กลไกการแก้ไขตนเองนี้ช่วยขจัดความจำเป็นในการฮาร์ดฟอร์กที่ก่อกวนซึ่งเกิดจากความขัดแย้งทางเทคนิค ช่วยให้มั่นใจถึงความเสถียรของเครือข่ายและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
Tezos ใช้กลไกฉันทามติ Liquid Proof-of-Stake (LPoS) ใครก็ตามที่ถือ 8,000 XTZ สามารถกลายเป็นผู้ตรวจสอบบล็อก (เรียกว่า "เบเกอร์") เพื่อเข้าร่วมในการบรรลุฉันทามติของเครือข่ายและรับรางวัล ผู้ใช้ทั่วไปยังสามารถมอบโทเค็นของตนให้กับ Bakers เพื่อรับรายได้แบบพาสซีฟผ่านแรงจูงใจจากการเดิมพัน
Tezos ใช้ภาษาการเขียนโปรแกรม Michelson ซึ่งรองรับการตรวจสอบอย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นวิธีการทางคณิตศาสตร์ในการพิสูจน์ความถูกต้องของสัญญาอัจฉริยะก่อนการปรับใช้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยได้อย่างมาก โดยเฉพาะในแอปพลิเคชันทางการเงินที่มีความสำคัญสูงซึ่งความน่าเชื่อถือถือเป็นสิ่งสำคัญ
รูปแบบการกำกับดูแลของ Tezos ถือเป็นจุดแข็งประการหนึ่งของบริษัท กระบวนการอัปเกรดโปรโตคอลประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ การเสนอ การสำรวจ การทดสอบ และการโปรโมต ซึ่งทั้งหมดจะถูกควบคุมโดยคะแนนเสียงของผู้ถือโทเค็น กลไกที่พัฒนาตัวเองนี้ทำให้ Tezos สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของตลาดและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้อย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกันก็ลดความเสี่ยงจากฮาร์ดฟอร์กที่อาจก่อให้เกิดข้อโต้แย้งให้เหลือน้อยที่สุด ตัวอย่างเช่น การอัปเกรดที่สำคัญเช่น Tenderbake ได้รับการดำเนินการอย่างราบรื่นโดยไม่มีการหยุดชะงักของเครือข่าย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการอัปเกรดที่แข็งแกร่งของแพลตฟอร์ม การออกแบบการกำกับดูแลนี้ช่วยเพิ่มเสถียรภาพของแพลตฟอร์มในระยะยาวและเสริมสร้างความเชื่อมั่นของผู้ถือ Tezos ใช้ประโยชน์จากการตรวจสอบอย่างเป็นทางการเพื่อตรวจสอบสัญญาอัจฉริยะทางคณิตศาสตร์ก่อนการปรับใช้ ซึ่งช่วยให้มั่นใจถึงความสมบูรณ์เชิงตรรกะและความยืดหยุ่นต่อการโจมตีที่สูงขึ้น ลดความเสี่ยงของจุดบกพร่องและช่องโหว่ได้อย่างมาก ระดับความปลอดภัยนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับแอปพลิเคชันทางการเงิน เช่น แพลตฟอร์ม DeFi ซึ่งการปกป้องทรัพย์สินของผู้ใช้ถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุด
Tezos นำเสนอสถาปัตยกรรมแบบโมดูลาร์ที่ช่วยให้นักพัฒนาสามารถเพิ่มหรือปรับเปลี่ยนฟังก์ชันต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย โดยไม่จำเป็นต้องทำการฮาร์ดฟอร์กของเครือข่ายทั้งหมด ความยืดหยุ่นนี้ส่งเสริมนวัตกรรมภายในระบบนิเวศของ Tezos และดึงดูดนักพัฒนาจำนวนมากขึ้นให้มาสร้าง dApps และเครื่องมือบนแพลตฟอร์ม ยิ่งไปกว่านั้น ด้วยการแนะนำโซลูชัน Layer-2 เช่น Etherlink ทำให้ความสามารถในการปรับขนาดของ Tezos ได้รับการปรับปรุงอย่างมีนัยสำคัญ ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่
ระบบนิเวศของ Tezos ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมหลายภาคส่วน เช่น DeFi เกม ศิลปะดิจิทัล และของสะสม โครงการต่างๆ เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เลือก Tezos เป็นแพลตฟอร์มการพัฒนา ไม่เพียงเพราะจุดแข็งทางเทคนิคเท่านั้น แต่ยังรวมถึงชุมชนที่กระตือรือร้นและทรัพยากรสนับสนุนที่แข็งแกร่งอีกด้วย ความหลากหลายของระบบนิเวศนี้สร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับการเติบโตในระยะยาวของ Tezos
Etherlink คือสมาร์ทคอนแทร็กต์เลเยอร์ 2 ที่เข้ากันได้กับ EVM ตัวแรกที่สร้างขึ้นบน Tezos โดยปรับใช้โดยตรงบนเชนหลักในลักษณะที่จำกัด (ฝังไว้โดยพื้นฐาน) ช่วยขจัดความจำเป็นในการใช้บริดจ์แบบรวมศูนย์ ส่งผลให้ความปลอดภัยของเครือข่ายดีขึ้นอย่างมาก
คุณสมบัติหลัก ได้แก่ เวลาในการยืนยันต่ำกว่าวินาที ค่าธรรมเนียมธุรกรรมที่ต่ำเป็นพิเศษ การดำเนินการแบบไม่ต้องดูแลรักษา และความเข้ากันได้อย่างแข็งแกร่งกับข้อกำหนดด้านกฎระเบียบเลเยอร์ 2 Etherlink รองรับโครงสร้างพื้นฐานและเครื่องมือการพัฒนาหลักของ Ethereum เช่น MetaMask, Hardhat, The Graph และ LayerZero ช่วยให้สามารถย้ายระบบนิเวศของนักพัฒนาได้อย่างราบรื่น ซึ่งจะทำให้ Tezos สามารถดึงดูดทีมงานและโปรเจ็กต์ที่เกี่ยวข้องกับ Ethereum ได้เป็นจำนวนมาก เมื่อเร็วๆ นี้ ตลาดสกุลเงินดิจิทัลทั่วโลกแสดงสัญญาณการฟื้นตัวอย่างกว้างขวาง ในฐานะผู้นำตลาด การเคลื่อนไหวของราคา BTC มีบทบาทสำคัญในการกำหนดความรู้สึกของนักลงทุนโดยรวม เนื่องจากเงินทุนหมุนเวียนมุ่งไปที่โทเค็นที่มีรากฐานทางเทคนิคที่แข็งแกร่งและกรณีการใช้งานในโลกแห่งความเป็นจริง โทเค็นแพลตฟอร์มเช่น XTZ จึงดึงดูดความสนใจเพิ่มมากขึ้น Tezos โดดเด่นเป็นพิเศษเนื่องมาจากเทคโนโลยีที่แข็งแกร่งและระบบนิเวศที่ขยายตัว
นับตั้งแต่เปิดตัว Etherlink ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเครือข่าย Tezos ได้อย่างมีนัยสำคัญ ในช่วงกลางเดือนกรกฎาคม 2025 โปรโตคอล DeFi mMEV และ mRe7YIELD ซึ่งพัฒนาโดย Midas ได้รับการใช้งานอย่างเป็นทางการบน Etherlink มูลค่ารวมที่ล็อคไว้ (TVL) พุ่งสูงเกิน 11 ล้านเหรียญสหรัฐอย่างรวดเร็ว แสดงให้เห็นถึงแรงดึงดูดทางทุนที่แข็งแกร่งและกระตุ้นให้ตลาดให้ความสนใจต่อ Tezos มากขึ้น
ในขณะที่ Etherlink เข้าสู่การดำเนินการที่เสถียร การปรับใช้งานโครงการ DeFi ระดับสถาบัน เช่น จาก Midas ได้ดึงดูดการลงทุนจากสถาบันจำนวนมากเข้าสู่ระบบนิเวศของ Tezos การไหลเข้าของเงินทุนคุณภาพสูงนี้ช่วยสนับสนุนราคา XTZ ได้อย่างเป็นรูปธรรม ช่วยผลักดันให้ราคาพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วและการทะลุผ่านทางเทคนิคที่สำคัญ
Tezos ได้สร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับโทเค็นดั้งเดิม XTZ ผ่านการกำกับดูแลแบบออนเชนที่เป็นเอกลักษณ์ สถาปัตยกรรมความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง ฉันทามติ PoS ที่มีประสิทธิภาพด้านพลังงาน และระบบนิเวศที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว การเปิดตัว Etherlink ล่าสุดไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มการปรับขนาดของ Tezos เท่านั้น แต่ยังเปิดประตูใหม่สำหรับการรับส่งข้อมูลที่เข้ากันได้กับ EVM อีกด้วย ช่วยเร่งการขยายตัวในภาคส่วน DeFi
แม้ว่าการพุ่งขึ้นล่าสุดของ XTZ อาจเผชิญกับการแก้ไขทางเทคนิคในระยะสั้น แต่ศักยภาพในระยะยาวยังคงแข็งแกร่ง โดยมีเงื่อนไขว่าโครงสร้างพื้นฐาน Layer-2 ยังคงปรับปรุงต่อไป ทุนสถาบันยังคงไหลเข้ามา และการพัฒนาระบบนิเวศยังคงรักษาโมเมนตัมไว้ได้ สำหรับนักลงทุนที่มีแนวโน้ม การจัดการการเปิดรับความเสี่ยง การติดตามรูปแบบทางเทคนิค และการติดตามเหตุการณ์สำคัญของระบบนิเวศ จะเป็นกุญแจสำคัญในการวางตำแหน่งอย่างมีประสิทธิผล เมื่อมีสัญญาณที่ชัดเจนของช่วงการเติบโตใหม่ XTZ อาจเข้าสู่รอบการประเมินมูลค่าใหม่ที่แท้จริง
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สื่อนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี ข้อกฎหมาย การเงิน บัญชี การให้คำปรึกษา หรือบริการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และไม่เป็นคำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC Learn ให้ข้อมูลเพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน โปรดแน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและลงทุนด้วยความระมัดระวัง การตัดสินใจและผลลัพธ์การลงทุนทั้งหมดขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว