Time in Force ในการเทรดฟิวเจอร์สคืออะไร?

24 กรกฎาคม 2025
0m
#ฟิวเจอร์ส#ผู้เริ่มต้น
ประเภทคำสั่งซื้อขายใน MEXC Futures มีอยู่ 5 ประเภท: คำสั่งจำกัด คำสั่งตลาด คำสั่งทริกเกอร์ คำสั่ง Trailing Stop คำสั่งโพสต์เท่านั้น คำสั่งจำกัด คำสั่งตลาด และคำสั่งทริกเกอร์ในจำนวนนี้ ช่วยให้คุณกำหนดเวลาที่มีผลบังคับใช้ได้ เวลาที่มีผลบังคับใช้หมายถึงระยะเวลาที่คำสั่งซื้อของคุณยังคงมีผลบังคับใช้ก่อนที่จะได้รับการดำเนินการ และคุณสามารถเลือกได้ตามพารามิเตอร์เวลา

1.คำสั่งจำกัด


คำสั่งจำกัดให้ตัวเลือกมีผลบังคับใช้สามครั้ง: เงื่อนไขพิเศษ, IOC, FOK

GTC (ดีจนกว่าจะยกเลิก): คำสั่งประเภทนี้ยังคงมีผลจนกว่าจะดำเนินการจนเสร็จสมบูรณ์หรือถูกยกเลิก

IOC (ทันทีหรือยกเลิก): หากไม่สามารถดำเนินการตามราคาที่กำหนดได้ทันที ส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการจะถูกยกเลิก

FOK (เติมหรือฆ่า): หากไม่สามารถดำเนินการตามคำสั่งซื้อได้ครบถ้วนคำสั่งซื้อนั้นจะถูกยกเลิกทั้งหมดทันที

2.คำสั่งซื้อในตลาด


โดยทั่วไป คำสั่งซื้อขายในตลาดจะถูกดำเนินการทันที แต่คุณยังสามารถเลือกคำสั่งซื้อขายแบบ MTL (Market-to-Limit) ได้อีกด้วย

MTL (ตลาดถึงขีดจำกัด): คำสั่งนี้ถูกส่งเป็นคำสั่งตลาดและดำเนินการในราคาตลาดที่ดีที่สุดในปัจจุบัน หากคำสั่งซื้อได้รับการเติมเต็มเพียงบางส่วน ส่วนที่เหลือจะถูกยกเลิกและคำสั่งซื้อจำกัดจะถูกส่งในราคาเดียวกับส่วนที่เติมเต็ม

3.คำสั่งทริกเกอร์


คำสั่งทริกเกอร์มีตัวเลือกเวลาบังคับใช้สามแบบ: 24 ชั่วโมง 7 วัน และระยะยาว
ระยะเวลาใช้งาน 24 ชั่วโมง: คำสั่งทริกเกอร์ของคุณจะมีผลเป็นเวลา 24 ชั่วโมงและจะถือเป็นโมฆะหลังจากช่วงเวลานี้
ระยะเวลาใช้งาน 7 วัน: คำสั่งทริกเกอร์ของคุณจะมีผลเป็นเวลา 7 วันและจะถือเป็นโมฆะหลังจากช่วงเวลานี้

อายุการใช้งานยาวนาน: คำสั่งทริกเกอร์ของคุณยังคงถูกต้องจนกว่าจะถูกทริกเกอร์หรือถูกยกเลิกด้วยตนเอง

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือบริการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และไม่ได้ถือเป็นคำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC Learn ให้ข้อมูลเพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน แพลตฟอร์มไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้


