ใครควรเป็นผู้เทรดบน MEXC Copy Trade?

ระบบ Copy Trade ของ MEXC มอบฟังก์ชันการเทรดที่เรียบง่ายและเป็นมืออาชีพให้กับทั้งผู้เทรดมืออาชีพและผู้ติดตามทั่วไป ผู้ติดตามสามารถติดตามผู้เทรดมืออาชีพได้อย่างง่ายดาย และเมื่อผู้เทรดเริ่มการเทรด Futures ระบบจะทำซ้ำกลยุทธ์เดียวกันนี้สำหรับผู้ติดตามของพวกเขา เมื่อทำเช่นนั้น ผู้ประกอบการค้าก็สามารถรับส่วนแบ่งกำไรจากผู้ติดตามได้เช่นกัน!
ก่อนที่จะสมัครเป็นนักเทรด คุณควร:
① มีกลยุทธ์การเทรดที่เป็นผู้ใหญ่และเป็นมืออาชีพ
ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้เทรดตามแนวโน้มหรือผู้เทรดระยะสั้น คุณควรมีกลยุทธ์การเทรดที่เป็นผู้ใหญ่และเป็นมืออาชีพของตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งรูปแบบการเทรดของคุณ ไม่ว่าจะเป็นแบบก้าวร้าวหรืออนุรักษ์นิยม วิธีที่คุณประเมินแนวโน้มตลาด วิธีที่คุณใช้ตัวบ่งชี้การเทรดหรือการวิเคราะห์ปริมาณและราคาที่ครอบคลุม วิธีที่คุณกำหนดจุดเข้า เพิ่มโพสิชัน ลดโพสิชัน และจุดออก ทั้งหมดนี้ควรก่อให้เกิดกลยุทธ์การเทรดที่สมบูรณ์และทำซ้ำได้
② มีประวัติการเทรดที่ดีเยี่ยม
บันทึกการเทรดของคุณสะท้อนถึงผลงานของคุณโดยตรงและแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการเทรดที่แท้จริงของคุณ อัตราการชนะคำสั่ง อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ กำไรทั้งหมด PNL ของการเทรดครั้งเดียว และตัวชี้วัดอื่นๆ ทั้งหมดได้รับการบันทึกไว้อย่างชัดเจนในบันทึกการเทรดของคุณ เมื่อคุณกลายเป็นผู้เทรดบน MEXC Copy Trade แล้ว สถิติเหล่านี้จะถูกเปิดเผยต่อสาธารณะและทำหน้าที่เป็นเกณฑ์สำคัญสำหรับผู้ติดตามในการเลือกผู้เทรดที่จะติดตาม
③ ดำเนินการจัดการความเสี่ยงอย่างเคร่งครัด
คริปโตเคอเรนซีเป็นที่รู้จักกันว่ามีสภาพคล่องและความผันผวนสูง โดยราคาตลาดอาจมีความผันผวนอย่างรวดเร็วและมีนัยสำคัญ เมื่อเผชิญกับความผันผวนของตลาดที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน ผู้ค้าที่มีความเป็นผู้ใหญ่ควรมีกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงจุดออก TP/SL ที่ยืดหยุ่น หากขาดการจัดการความเสี่ยงอย่างเคร่งครัด อาจมีความเสี่ยงที่จะขาดทุนอย่างมากหรืออาจถึงขั้นต้องชำระบัญชีเมื่อเผชิญกับเหตุการณ์แบล็กสวอน
④ เข้าใจภารกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิยมของ MEXC
ในเดือนพฤศจิกายน 2022 MEXC ได้อัปเกรดแบรนด์โดยเปลี่ยนสีแบรนด์จาก "Forest Green" เป็น "Ocean Blue" "Ocean Blue" เป็นตัวแทนของวิสัยทัศน์ใหม่ของ MEXC และคุณค่าของความปลอดภัยและความเป็นมืออาชีพ ความเปิดกว้างและการรวมกันเป็นหนึ่ง และการสำรวจที่เต็มไปด้วยความหวัง
ความปลอดภัยและความเป็นมืออาชีพ: MEXC โดดเด่นในเรื่องการตรวจสอบความปลอดภัย กลไกการบริหารความเสี่ยง และความปลอดภัยของกองทุน
ความเปิดกว้างและการรวมกลุ่ม: ด้วยทีมงานและฐานผู้ใช้ที่ครอบคลุมมากกว่า 170 ประเทศและภูมิภาค MEXC ส่งเสริมสภาพแวดล้อมสำหรับการสร้างความเป็นไปได้มากขึ้นร่วมกัน
การสำรวจที่เต็มไปด้วยความหวัง: ในฐานะผู้นำในโลกของคริปโตเคอเรนซี MEXC สำรวจสินทรัพย์ชั้นนำในหลากหลายสาขาของระบบนิเวศ Web3
⑤ คุ้นเคยกับคุณค่าของแบรนด์ MEXC
ตั้งแต่ก่อตั้งในปี 2018 MEXC ประสบความสำเร็จในการค้นพบและรายการโครงการที่มีคุณภาพสูง ทำให้กลายเป็นดาวรุ่งในอุตสาหกรรมการแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซี MEXC ได้ให้บริการผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลกตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ขณะเดียวกัน MEXC ก็เติบโตอย่างรวดเร็ว โดยยึดมั่นในปรัชญาการให้บริการ "ผู้ใช้มาก่อน เปลี่ยนแปลงเพื่อคุณ" อย่างสม่ำเสมอ เพื่อมอบประสบการณ์การเทรดที่ยอดเยี่ยมให้กับลูกค้า
⑥ ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ MEXC
MEXC นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย รวมถึงข้อเสนอทางธุรกิจที่ครอบคลุม และกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น การเทรด Spot การเทรด Futures การออม MEXC (เสนอวิธีการที่ยืดหยุ่นในการรับเงินดิจิทัลผ่านการออมทั้งแบบล็อกและแบบยืดหยุ่น) Launchpool, Kickstarter และ M-Day เป็นต้น ผู้เทรดแบบคัดลอกควรมีความคุ้นเคยกับผลิตภัณฑ์ของ MEXC ใช้งานคุณสมบัติของ MEXC อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมแพลตฟอร์มการเทรด MEXC อย่างจริงจัง
⑦ ตื่นเต้นที่จะเติบโตไปกับ MEXC
ตลาดคริปโตเคอเรนซีพัฒนารวดเร็ว โดยมีแนวคิดใหม่ๆ เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง MEXC มีศักยภาพในการเรียนรู้ที่แข็งแกร่งซึ่งช่วยให้สามารถระบุแนวโน้มตลาดได้อย่างชัดเจน ซึ่งถือเป็นข้อได้เปรียบทางการแข่งขันที่สำคัญ เราหวังว่านักเทรดแบบคัดลอกจะมีความอยากรู้อยากเห็นและสามารถปรับตัวได้เช่นกัน ช่วยให้พวกเขาสามารถก้าวทันแนวโน้มของตลาด คว้าโอกาสในการเทรด และเติบโตและเรียนรู้ไปพร้อมกับ MEXC!
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้ไม่ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี การให้คำปรึกษา หรือบริการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และไม่ได้ถือเป็นคำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC Learn ให้ข้อมูลเพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน แพลตฟอร์มไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้