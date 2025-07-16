XRP คืออะไร? เครือข่ายทั่วโลกที่มีประสิทธิภาพสูง ปรับขนาดได้ สำหรับการชำระเงินและการแลกเปลี่ยนมูลค่า

หลังจากเงียบสงบมานานหลายปี XRP ได้กลับมาเป็นจุดสนใจในตลาดอีกครั้ง การกลับมาฟื้นตัวนี้ขับเคลื่อนโดยการแก้ไขข้อพิพาทด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับบริษัทแม่ Ripple และความสนใจที่เพิ่มขึ้นใน XRPFi, ETF และการพัฒนาอื่น ๆ ซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นการกลับมาได้รับความสนใจจากสาธารณชนในวงกว้างอีกครั้งในรูปแบบใหม่
XRP เป็นสกุลเงินดิจิทัลดั้งเดิมที่ออกโดย Ripple ในปี 2012 ออกแบบมาเพื่อสร้างระบบการชำระเงินและการชำระเงินแบบเรียลไทม์สำหรับสถาบันการเงินทั่วโลก ต่างจากกลไกการพิสูจน์การทำงานของ Bitcoin, XRP ทำงานบน Ripple Protocol Consensus Algorithm (RPCA) ช่วยให้ใช้พลังงานต่ำในขณะที่อำนวยความสะดวกในการชำระเงินข้ามพรมแดนภายใน 3–5 วินาทีด้วยค่าธรรมเนียมธุรกรรมที่น้อยที่สุด XRP มีคุณลักษณะเด่นคือปริมาณงานสูง ความหน่วงต่ำ และมีความสามารถในการปรับขนาด
ในฐานะ “สกุลเงินสะพาน” มูลค่าหลักของ XRP ไม่ได้อยู่ที่วาทกรรมการกระจายอำนาจ แต่เป็นการบูรณาการในทางปฏิบัติกับธนาคารและผู้ให้บริการชำระเงินเพื่อลดต้นทุนและเวลาในการโอนเงินระหว่างประเทศ ณ ปี 2025 Ripple ได้ร่วมมือกับสถาบันการเงินมากกว่า 300 แห่งในกว่า 70 ประเทศ รวมถึง SBI, Rakuten Bank of Japan และธนาคารกลางของซาอุดีอาระเบีย
เครือข่าย XRP มีเวลายืนยันธุรกรรมโดยเฉลี่ยเพียง 3 ถึง 5 วินาที ซึ่งเหนือกว่าการโอนเงินผ่านธนาคารแบบเดิมอย่างมาก ซึ่งอาจต้องใช้เวลาหลายวัน สามารถประมวลผลธุรกรรมได้ประมาณ 1,500 รายการต่อวินาที และได้รับการออกแบบให้ปรับขนาดได้มากขึ้นผ่านการอัพเกรดโปรโตคอล
ค่าธรรมเนียมธุรกรรมบน XRP ต่ำมาก โดยทั่วไปจะต่ำกว่า 0.01 ดอลลาร์ต่อธุรกรรม เมื่อเทียบกับค่าธรรมเนียมสูงที่เกิดขึ้นกับ Bitcoin หรือ Ethereum ในช่วงเวลาเร่งด่วน XRP ถือเป็นโซลูชันที่มีประสิทธิภาพด้านต้นทุนสำหรับการชำระเงินทั้งมูลค่าเล็กน้อยและมูลค่ามาก
อุปทานโทเค็น XRP ทั้งหมดจำนวน 100,000 ล้านถูกออกเป็นกลุ่มเดียวเมื่อเริ่มต้น โดยขจัดการใช้พลังงานและความต้องการฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวข้องกับการขุดแบบ Bitcoin เครือข่ายใช้อัลกอริธึม RPCA Consensus ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ Ripple ซึ่งได้รับการดูแลโดยโหนดผู้ตรวจสอบที่ได้รับการอนุมัติล่วงหน้าชุดหนึ่งเพื่อให้แน่ใจถึงความสอดคล้องของบัญชีแยกประเภท
ในทางปฏิบัติ สกุลเงินประจำชาติหลายสกุลไม่มีตลาดแลกเปลี่ยนโดยตรงและต้องใช้สกุลเงินตัวกลาง เช่น ดอลลาร์สหรัฐหรือยูโร ในการแปลง XRP ทำหน้าที่เป็น “สินทรัพย์สะพาน” โดยมอบสภาพคล่องตามความต้องการระหว่างคู่สกุลเงินโดยไม่ต้องมีตลาดโดยตรง กลไกสภาพคล่องตามความต้องการ (ODL) นี้ได้รับการนำมาใช้โดยสถาบันการเงินในหลายประเทศ โดยเฉพาะในละตินอเมริกาและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
RippleNet เครือข่ายของ Ripple ประกอบด้วยส่วนประกอบสำคัญหลายส่วน:
xCurrent: ช่วยให้สามารถส่งข้อความและชำระเงินระหว่างธนาคารได้อย่างปลอดภัย
xRapid (รวมเข้าใน ODL แล้ว): ใช้ XRP เพื่อให้มีสภาพคล่องทันที ลดความจำเป็นในการมีบัญชีที่มีการฝากเงินไว้ล่วงหน้า
xVia: นำเสนออินเทอร์เฟซการชำระเงินที่ปรับปรุงใหม่สำหรับลูกค้าองค์กร
บริการเหล่านี้ได้รับการรวมเข้าเป็นโซลูชัน Ripple Payments เพื่อให้บริการสถาบันการเงินสำคัญๆ ทั่วโลก ได้แก่ Santander, American Express และ Standard Chartered
ในปี 2025 XRP แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการตลาดที่แข็งแกร่ง โดยมีความผันผวนด้านราคาอย่างมีนัยสำคัญตามมาด้วยแนวโน้มขาขึ้นโดยรวม ในช่วงต้นปี ราคาของ XRP เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนแตะระดับสูงสุดที่ประมาณ 3.39 ดอลลาร์ ณ เวลาที่เขียนบทความนี้ XRP มีราคาอยู่ที่ 2.24 ดอลลาร์ โดยมีปริมาณการซื้อขาย 24 ชั่วโมงเกิน 100 ล้านดอลลาร์ มูลค่าตลาดของเหรียญนี้อยู่อันดับที่ 4 ของโลก ตามหลังเพียง BTC, ETH และ USDT เท่านั้น
จากมุมมองทางเทคนิค ขณะนี้ XRP กำลังซื้อขายในรูปแบบการรวมตัวแบบรูปลิ่มขึ้น โดยมีระดับแนวรับอยู่ที่ประมาณ 2.10 ดอลลาร์และ 2.00 ดอลลาร์ หากราคาหลุดลงมาต่ำกว่าระดับเหล่านี้ อาจทำให้เกิดการย้อนกลับไปที่ระดับ 1.78 ดอลลาร์ ในทางกลับกัน หาก XRP ทะลุโซนต้านทานระหว่าง 2.35 ดอลลาร์ถึง 2.40 ดอลลาร์ ก็อาจมุ่งเป้าขาขึ้นถัดไปที่ 2.90 ดอลลาร์ถึง 3.20 ดอลลาร์
การอนุมัติ ETF ถือเป็นประเด็นสำคัญสำหรับนักลงทุนในตลาดสกุลเงินดิจิทัลมายาวนาน ตามข้อมูลของ Polymarket โอกาสที่สหรัฐฯ... สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) อนุมัติ XRP Spot ETF ในปี 2025 เพิ่มขึ้นเป็น 98% ข่าวนี้ทำให้เกิดความสนใจและการพูดคุยอย่างกว้างขวางในตลาด โดยนักลงทุนต่างรอคอยการอนุมัติของ XRP Spot ETF อย่างใจจดใจจ่อ
เนื่องจากโอกาสในการอนุมัติเพิ่มสูงขึ้น สถาบันการเงินหลักหลายแห่ง เช่น Bitwise, Grayscale, Franklin Templeton และ 21Shares ก็ได้ส่งใบสมัครสำหรับ XRP Spot ETF การยื่นเอกสารเหล่านี้ไม่เพียงสะท้อนถึงความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับผลิตภัณฑ์การลงทุน XRP ที่ได้รับการควบคุมเท่านั้น แต่ยังให้การสนับสนุนที่แข็งแกร่งสำหรับการอนุมัติ XRP Spot ETF อีกด้วย
การอนุมัติ XRP Spot ETF จะส่งผลให้มีเงินทุนสถาบันเข้ามาในตลาด XRP เพิ่มขึ้น ซึ่งจะเพิ่มความต้องการอย่างมีนัยสำคัญ และอาจทำให้ราคาสูงขึ้นได้ นอกจากนี้ การอนุมัติดังกล่าวจะช่วยเพิ่มการรับรู้ในตลาดของ XRP และการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ ซึ่งจะช่วยวางรากฐานที่มั่นคงสำหรับการพัฒนาในระยะยาว
XRP เป็นหนึ่งในสินทรัพย์สาธารณะของรุ่นเก่า ซึ่งครั้งหนึ่งเคยถูกมองว่าเป็นสัญลักษณ์ของ “ความดั้งเดิม เป็นไปตามกฎเกณฑ์ และล้าสมัย” อย่างไรก็ตาม หลังจากผ่านการเปลี่ยนแปลงหลายครั้ง รวมถึงการชำระเงินข้ามพรมแดน การท้าทายทางกฎหมาย การชะลอตัวของตลาด และการกลับมาสนใจ ETF XRP ไม่เพียงแค่เป็น “สกุลเงินสะพานสำหรับธนาคาร” อีกต่อไป กำลังพัฒนาไปสู่ส่วนสำคัญของโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินดิจิทัลระดับโลก ในช่วงสามเดือนถัดไป XRP จะไม่เพียงแต่ทำหน้าที่เป็นเป้าหมายในระยะสั้นสำหรับนักเก็งกำไรเท่านั้น แต่ยังทำหน้าที่เป็นปัจจัยมหภาคที่สำคัญในภาพรวมของสกุลเงินดิจิทัลทั่วโลกอีกด้วย
การเติบโตของ XRP ไม่เพียงแต่บ่งบอกถึงรากฐานที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นในระบบการชำระเงินระดับโลกเท่านั้น แต่ยังเน้นย้ำถึงศักยภาพที่ไร้ขีดจำกัดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินดิจิทัลระดับโลกอีกด้วย จากความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นสำหรับการอนุมัติ XRP Spot ETF การรับรู้ของตลาดที่เพิ่มขึ้น และกรณีการใช้งานที่ขยายตัว ทำให้ XRP กำลังกลายมาเป็นสินทรัพย์ที่ได้รับความนิยมจากนักลงทุน สำหรับผู้ที่ต้องการคว้าโอกาสทางการตลาดและคว้ากำไรจากการลงทุนใน XRP การเลือกแพลตฟอร์มที่ปลอดภัย สะดวกสบาย พร้อมค่าธรรมเนียมการซื้อขายต่ำ ถือเป็นขั้นตอนสำคัญในการลงทุนที่ประสบความสำเร็จ
MEXC โดดเด่นในฐานะแพลตฟอร์มชั้นนำสำหรับการซื้อขาย XRP โดยมอบสภาพคล่องที่ยอดเยี่ยม ความลึกของหนังสือคำสั่งซื้อขายที่มั่นคง และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่มีการแข่งขันสูง มันให้สภาพคล่องที่อุดมสมบูรณ์ หนังสือคำสั่งซื้อที่ลึก และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำเป็นพิเศษ ช่วยให้นักลงทุนเพลิดเพลินไปกับประสบการณ์การซื้อขายที่มีประสิทธิภาพ ในขณะที่ลดต้นทุนและเพิ่มผลตอบแทนสูงสุด คุณสามารถซื้อขายโทเค็น XRP บน MEXC ด้วยค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูง
1) เข้าสู่ระบบแอป MEXC หรือเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ
2) ค้นหา XRP ในแถบค้นหาและเลือกการซื้อขายแบบ Spot หรือ Futures
3) เลือกประเภทคำสั่งซื้อของคุณ ระบุจำนวนและราคา และดำเนินการธุรกรรมให้เสร็จสิ้น
นอกจากนี้ MEXC ยังเปิดตัวกิจกรรมซื้อขาย XRP Spot โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถซื้อขายด้วยต้นทุนที่ต่ำลงกว่าเดิม ประหยัดได้มากขึ้น ซื้อขายได้มากขึ้น และรับผลตอบแทนมากขึ้น การเลือก MEXC เพื่อลงทุนใน XRP หมายถึงการมีสภาพแวดล้อมการซื้อขายที่ปลอดภัย สะดวกสบาย และเต็มไปด้วยโอกาส โดยที่คุณสามารถอยู่เหนือแนวโน้มตลาดและคว้าทุกโอกาสในการลงทุน
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลที่ให้ไว้ในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือบริการที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ และไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ MEXC Learn ให้ข้อมูลนี้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น และไม่ให้คำแนะนำในการลงทุน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้