Sapien คืออะไร? โรงหล่อข้อมูลแบบกระจายอำนาจสำหรับยุค AI

Sapien คือ "Data Foundry" แบบกระจายอำนาจที่ใช้เทคโนโลยีบล็อคเชน การมีส่วนร่วมของชุมชนทั่วโลก และแรงจูงใจทางเศรษฐกิจ เพื่อส่งมอบข้อมูลการฝึกอบรมเฉพาะทางคุณภาพสูงขนาดใหญ่สำหรับโมเดล AI แตกต่างจากบริษัทที่ติดฉลากข้อมูลแบบเดิมๆ Sapien นำงานข้อมูลมาเล่นเกมและให้รางวัลแก่ผู้เข้าร่วมทั่วโลก โดยมีเป้าหมายที่จะทำลายกรอบแนวคิดเก่าๆ ของการควบคุมข้อมูลแบบรวมศูนย์
เนื่องจาก AI เชิงกำเนิดและโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM) เติบโตอย่างรวดเร็ว ความต้องการข้อมูลการฝึกอบรมคุณภาพสูงจึงเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณ แต่ระบบการผลิตข้อมูลแบบดั้งเดิมต้องเผชิญกับปัญหาเชิงโครงสร้างที่ลึกซึ้ง: ข้อมูลชั้นยอดถูกผูกขาดโดยบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่เพียงไม่กี่แห่ง ทำให้มีราคาแพงและไม่สามารถเข้าถึงได้ แพลตฟอร์มการระดมทุนจากมวลชนมักขาดกลไกความน่าเชื่อถือที่แข็งแกร่ง ส่งผลให้คุณภาพข้อมูลไม่สม่ำเสมอและผลลัพธ์การฝึกอบรมโมเดลไม่ดี และที่สำคัญ ชุดข้อมูลที่มีอยู่ได้รับการกำหนดโดยบริบททางวัฒนธรรมอังกฤษ-อเมริกันอย่างมาก ซึ่งนำไปสู่อคติทางภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมที่จำกัดการประยุกต์ใช้ AI ในระดับโลก
ในฉากหลังนี้ Sapien วางตำแหน่งตัวเองเป็น "โรงหล่อข้อมูลแบบกระจายอำนาจ" ที่เสนอโซลูชันสามด้าน ได้แก่ การกระจายอำนาจ แรงจูงใจทางเศรษฐกิจ และระบบชื่อเสียง ด้วยการรวมโครงสร้างพื้นฐานบล็อคเชน ความร่วมมือของชุมชนระดับโลก และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ Sapien กำลังสร้างเครือข่ายการผลิตข้อมูลที่มีคุณภาพสูง เชื่อถือได้ และมีการเปิดกว้าง ซึ่งออกแบบมาเพื่อทำลายการควบคุมแบบรวมศูนย์ และจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานพื้นฐานสำหรับยุค AI
Sapien ได้สร้างชุมชนระดับโลกอย่างแท้จริงที่ครอบคลุมมากกว่า 110 ประเทศ โดยสร้างเครือข่าย "คนงาน AI" ที่กระจายตัวอยู่ทั่วไป ซึ่งเรียกว่า Sapiens ผู้เข้าร่วมจะได้รับงานผ่านแพลตฟอร์ม ทำการติดฉลากข้อมูล และรับแรงจูงใจสำหรับการมีส่วนร่วมของพวกเขา ชุมชนนี้ดำเนินการงานมากกว่าหนึ่งล้านงานต่อวัน โดยมีผลลัพธ์รวมของรายการที่มีป้ายกำกับกว่า 80 ล้านรายการ ครอบคลุมทั้งข้อความ รูปภาพ เสียง วิดีโอ และรูปแบบ 3D/4D ที่ซับซ้อน เครือข่ายยังแสดงให้เห็นถึงผลกระทบของเครือข่ายที่แข็งแกร่ง โดยทุกๆ ผู้ใช้งานเพิ่มเติมทุกๆ 10,000 คน ประสิทธิภาพการทำงานให้เสร็จสมบูรณ์จะดีขึ้น 8% ทำให้เกิดระบบการผลิตข้อมูล → การตอบรับด้านคุณภาพ → การเพิ่มประสิทธิภาพของโมเดลที่ดำเนินไปโดยอัตโนมัติ
ระบบงานของ Sapien ได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงกลไกของเกม โดยเปลี่ยนการติดฉลากข้อมูลให้เป็นประสบการณ์การทำงานดิจิทัลที่น่าสนใจ มีการแข่งขัน และสะสม ระบบใช้แรงจูงใจ 4 มิติ: ระดับ, คะแนนประสบการณ์, ชื่อเสียง และความท้าทายของงาน
ผู้ใช้สามารถเข้าร่วมได้โดย:
การปลดล็อคงาน: ทำงานพื้นฐานให้สำเร็จเพื่อรับคะแนนประสบการณ์และปลดล็อคชุดงานที่มีมูลค่าสูงขึ้น (เช่น การติดฉลากภาพทางการแพทย์)
การตรวจสอบเชิงโต้แย้ง: แข่งขันกันใน "สนามประลองการติดฉลาก" ที่ผู้ใช้แข่งขันกันเพื่อความแม่นยำ ผู้ที่มีผลงานดีที่สุดจะได้รับรางวัลโทเค็นเพิ่มเติม
ระบบการระบุตัวตนเสมือนจริง: แผนในอนาคตได้แก่ ป้าย NFT และใบรับรองความสำเร็จบนเชน เพื่อสร้างประสบการณ์เมตาเวิร์สแบบ StepN
ตลาดที่ผู้ปฏิบัติงาน AI สามารถค้นหางานตามต้องการ เช่น การทำความสะอาดข้อความ การติดฉลากรูปภาพ หรือการถอดเสียงคำพูด รางวัลและคะแนนจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความยากของงาน
ระบบการตรวจสอบแบบคู่: หลังจากส่งงานแล้ว งานจะถูกมอบหมายใหม่ให้กับผู้ใช้ QA เพื่อตรวจสอบ เพื่อให้แน่ใจว่ามีความแม่นยำ และส่งผลกลับไปยังคะแนนชื่อเสียงของผู้ใช้
ธุรกิจต่างๆ สามารถเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์ม Sapien ผ่าน SDK หรือ API เพื่อเปิดใช้งานคำขอรวบรวมข้อมูลแบบกำหนดเอง และรับข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบและมีโครงสร้างสำหรับใช้งานใน LLM การขับขี่อัตโนมัติ การดูแลสุขภาพ การเงิน และอื่นๆ อีกมากมาย
ชื่อโทเค็น: SAPIEN
คะแนน: ได้รับจากการทำภารกิจให้สำเร็จ และสามารถแปลงเป็นโทเค็น SAPIEN ได้ในอนาคต
การสเตก: ผู้ใช้ที่มีชื่อเสียงสูงสามารถเดิมพัน SAPIEN เพื่อรับสิทธิ์ในการเข้าถึงงานตามลำดับความสำคัญและรับรางวัลทวีคูณที่ดียิ่งขึ้น
การลงคะแนนเสียงการกำกับดูแล: ผู้ถือ SAPIEN สามารถโหวตเกี่ยวกับพารามิเตอร์ของแพลตฟอร์ม เช่น อัตรารางวัลและประเภทงาน
การแบ่งปันรายได้: ส่วนหนึ่งของรายได้ในอนาคตขององค์กรจะถูกแจกจ่ายให้กับผู้ถือโทเค็นในระยะยาว
Sapien วางแผนที่จะแจกโทเค็น Airdrop ให้กับผู้เข้าร่วมในช่วงแรกและผู้สนับสนุนภารกิจระดับสูง
ตามเกณฑ์อย่างเป็นทางการ ลำดับความสำคัญจะตกเป็นของ: ผู้ใช้ที่ใช้งานสูง ผู้ติดป้ายกำกับที่มีความแม่นยำสูง ผู้ใช้ที่ทำภารกิจท้าทายพิเศษสำเร็จ ผู้ใช้ Web3 ที่เชื่อมโยงกับกิลด์ที่เป็นที่รู้จัก และกระเป๋าเงินบนเครือข่ายที่ใช้งานอยู่หรือผู้มีประสบการณ์ในเครือข่ายฐาน คาดว่า Airdrop จะถูกแจกจ่ายผ่านสแน็ปช็อตคะแนนก่อนเปิดตัวโทเค็น
Sapien ไม่ใช่แค่แพลตฟอร์มการติดฉลากข้อมูลเท่านั้น มีเป้าหมายเพื่อสร้าง "Data Layer" ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพื่อใช้เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำหรับยุค AI: ระบบการผลิตข้อมูลที่ขับเคลื่อนโดยฉันทามติ
1) เปิดตัวโทเค็น SAPIEN และระบบสเตคกิ้ง
2) การขยายการรองรับหลายสายเกินกว่า Base ไปยัง Solana, Polygon และอื่นๆ
3) การเปิดตัวการกำกับดูแล DAO ช่วยให้ชุมชนสามารถออกแบบงานและรูปแบบรายได้ร่วมกันได้
4) การบูรณาการอย่างลึกซึ้งกับโครงการ AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้ไม่ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี การให้คำปรึกษา หรือบริการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และไม่ได้ถือเป็นคำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC Learn ให้ข้อมูลเพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน โปรดแน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและใช้ความระมัดระวังในการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้