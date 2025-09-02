1. โหมดสินทรัพย์หลายประเภทคืออะไร? โหมดสินทรัพย์หลายประเภท เป็นกลไกการจัดการความเสี่ยงที่ใช้กองมาร์จิ้นร่วมกันระหว่างหลายสินทรัพย์ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถรวมโทเคนที่รองรับ (เช่น BTC, ETH, USDT และอื่น1. โหมดสินทรัพย์หลายประเภทคืออะไร? โหมดสินทรัพย์หลายประเภท เป็นกลไกการจัดการความเสี่ยงที่ใช้กองมาร์จิ้นร่วมกันระหว่างหลายสินทรัพย์ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถรวมโทเคนที่รองรับ (เช่น BTC, ETH, USDT และอื่น
เรียนรู้/คู่มือสำหรับผู้เริ่มต้น/ฟิวเจอร์ส/โหมดสินทรัพ...เภทคืออะไร?

โหมดสินทรัพย์หลายประเภทคืออะไร?

ผู้เริ่มต้น
2 กันยายน 2025MEXC
0m
#พื้นฐาน#ผู้เริ่มต้น#ฟิวเจอร์ส
Bitcoin
BTC$103,460.32-2.14%
Ethereum
ETH$3,467.25-2.12%
MemeCore
M$2.41761-2.87%
USDCoin
USDC$1-0.01%
CROSS
CROSS$0.1268-1.13%

1. โหมดสินทรัพย์หลายประเภทคืออะไร?


โหมดสินทรัพย์หลายประเภท เป็นกลไกการจัดการความเสี่ยงที่ใช้กองมาร์จิ้นร่วมกันระหว่างหลายสินทรัพย์ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถรวมโทเคนที่รองรับ (เช่น BTC, ETH, USDT และอื่น ๆ) มาเป็นหลักประกันแบบรวมสำหรับการเปิดสัญญาฟิวเจอร์สที่ใช้มาร์จิ้น USDT ได้ โดยการชดเชย PNL ระหว่างสินทรัพย์ต่าง ๆ และการแปลงมูลค่าหลักประกันระหว่างโทเคน โหมดนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เงินทุนได้อย่างมาก และลดความเสี่ยงจากการถูกล้างพอร์ตเดี่ยว

1.1 ฟีเจอร์ของโหมดสินทรัพย์หลายประเภท


ประสิทธิภาพการใช้เงินทุนที่สูงขึ้น: สินทรัพย์ที่ไม่ใช่สเตเบิลคอยน์ (เช่น BTC และ ETH) สามารถใช้เป็นมาร์จิ้นได้โดยตรง ช่วยหลีกเลี่ยงการแปลงบ่อยครั้งและต้นทุนที่เกี่ยวข้อง
การป้องกันความเสี่ยง: PNL จากหลายสถานะจะถูกชดเชยโดยอัตโนมัติ ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของบัญชีต่อความผันผวนของตลาด
ประสิทธิภาพในการดำเนินการ: ไม่จำเป็นต้องแปลงหรือเพิ่มมาร์จิ้นด้วยตนเอง ทำให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

1.2 ข้อจำกัดของโหมดสินทรัพย์หลายประเภท


1) โหมดสินทรัพย์หลายประเภทรองรับฟิวเจอร์สแบบ USDT-M และ USDC-M แต่ไม่รองรับฟิวเจอร์สแบบ Coin-M
2) รองรับเฉพาะโหมดมาร์จิ้น Cross เท่านั้น ไม่รองรับมาร์จิ้น Isolated และไม่รองรับ Airdrop ของสถานะ ฟิวเจอร์สหุ้น และ Prediction Futures ภายใต้โหมดสินทรัพย์หลายประเภท
3) โหมดสินทรัพย์หลายประเภทไม่รองรับก๊อปปี้เทรดหรือบัญชีย่อย

2. วิธีเปิดใช้งานโหมดสินทรัพย์หลายประเภท


2.1 บนเว็บ


ไปที่ เว็บไซต์ทางการ MEXC บนแถบนำทางด้านบน ภายใต้เมนูฟิวเจอร์ส ให้คลิก ฟิวเจอร์ส USDT-M เพื่อเข้าสู่หน้าการเทรด


คลิกปุ่มการตั้งค่า ในเมนูการตั้งค่า เลือกโหมดสินทรัพย์ของบัญชี และสลับไปที่โหมดสินทรัพย์หลายประเภท หมายเหตุ: คุณไม่สามารถสลับโหมดสินทรัพย์ของบัญชีได้ หากคุณยังมีสถานะที่เปิดอยู่ คำสั่งที่กำลังทำงานอยู่ หรือภาระหนี้ที่ยังคงค้างอยู่


กลับไปที่หน้าการเทรดฟิวเจอร์ส ภายใต้เมนูวอลเล็ต ให้คลิกโอนและย้ายสินทรัพย์ที่คุณต้องการใช้เป็นหลักประกันเข้าสู่บัญชีฟิวเจอร์สของคุณ สินทรัพย์เหล่านี้จะถูกใช้เป็นมาร์จิ้นร่วมในโหมดสินทรัพย์หลายประเภท


2.2 บนแอปพลิเคชัน


1) เปิดแอป MEXC แล้วแตะที่ฟิวเจอร์สเพื่อเข้าสู่หน้าการเทรด
2) แตะไอคอน […]
3) แตะการตั้งค่า
4) ในโหมดสินทรัพย์ของบัญชี ให้สลับไปที่โหมดสินทรัพย์หลายประเภท หมายเหตุ: คุณไม่สามารถสลับโหมดสินทรัพย์ของบัญชีได้ หากคุณยังมีสถานะที่เปิดอยู่ คำสั่งที่กำลังทำงานอยู่ หรือภาระหนี้ที่ยังคงค้างอยู่
5) กลับไปที่หน้าการเทรดฟิวเจอร์สแล้วแตะปุ่มโอน
6) โอนสินทรัพย์ที่คุณต้องการใช้เป็นหลักประกันเข้าสู่บัญชีฟิวเจอร์สของคุณ สินทรัพย์เหล่านี้จะสามารถใช้เป็นมาร์จิ้นร่วมภายใต้โหมดสินทรัพย์หลายประเภท


3. อัตราหลักประกันแบบขั้นบันไดคืออะไร?


อัตราหลักประกันแบบขั้นบันไดเป็นกลไกการควบคุมความเสี่ยงภายในกองมาร์จิ้นสินทรัพย์ข้ามประเภท โดยจะปรับใช้อัตราการแปลงที่แตกต่างกัน (อัตราหลักประกัน) แบบไดนามิกตามช่วงมูลค่าและระดับความเสี่ยงของสินทรัพย์ที่ถูกนำมาวางเป็นหลักประกัน สินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงและความผันผวนต่ำ (เช่น BTC) จะได้รับอัตราหลักประกันที่สูงกว่า สำหรับสินทรัพย์ประเภทเดียวกัน เมื่อปริมาณที่นำมาวางเป็นหลักประกันเพิ่มขึ้น อัตราหลักประกันจะลดลง

  • สเตเบิลคอยน์ (USDC, USDT): อัตราหลักประกัน = 100% โดยไม่มีการจำกัดปริมาณที่สามารถนำมาวางเป็นหลักประกันได้
  • สินทรัพย์ที่ไม่ใช่สเตเบิลคอยน์: ใช้อัตราหลักประกันแบบขั้นบันไดและมีวงเงินสูงสุดในการวางหลักประกัน ส่วนที่เกินวงเงินจะไม่ถูกนับเป็นมาร์จิ้นที่ใช้ได้
  • หากส่วนของผู้ถือหุ้นของสินทรัพย์เป็นค่าลบ อัตราหลักประกันจะไม่ถูกนำมาพิจารณาในการคำนวณมาร์จิ้นที่มีผล

ตัวอย่าง:
โทเคน
จำนวนการสเตก
อัตราวงหลักประกัน
ETH
≤ 100
90%
≤ 200
80%
≤ 300
70%
≤ 400
60%
MX
≤ 10,000
95%
≤ 20,000
80%
≤ 30,000
70%

หากผู้ใช้ฝาก 350 ETH และราคา ETH ปัจจุบันคือ 4,000 USDT ดังนั้น:
มาร์จิ้นที่ใช้ได้ = (100 × 90% + 100 × 80% + 100 × 70% + 50 × 60%) × 4,000
= 270 × 4,000
= 1,080,000 USDT

คุณสามารถตรวจสอบหน้ากฏการเทรดโหมดสินทรัพย์หลายประเภท เพื่อดูข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทของสินทรัพย์ที่รองรับ วงเงินการวางหลักประกัน และอัตราหลักประกัน

4. กระบวนการชำระคืน


ในโหมดสินทรัพย์หลายประเภท ผู้ใช้อาจทำการเทรดและถือโพสิชันในคู่ฟิวเจอร์สได้แม้จะไม่ได้ถือสินทรัพย์ชำระราคา หรือถือในปริมาณไม่เพียงพอ ส่งผลให้เกิดหนี้สินในกรณีต่าง ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการเทรด ค่าธรรมเนียมถือสัญญา ขาดทุนที่เกิดขึ้นจริงจากการปิดโพสิชัน หรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากโพสิชันคงค้าง ในกรณีดังกล่าว ผู้ใช้จำเป็นต้องชำระคืนหนี้สินที่ค้างพร้อมดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้อง

MEXC มีฟีเจอร์การชำระคืนด้วยตนเอง โดยราคาชำระคืนสุดท้ายจะถูกกำหนดตามสภาวะตลาดในขณะนั้น

4.1 บนเว็บ


บนหน้าการเทรดฟิวเจอร์ส ไปที่ส่วนวอลเล็ต แล้วค้นหาสินทรัพย์ที่มีหนี้สินคงค้าง จากนั้นคลิกชำระคืน


เลือกสินทรัพย์ที่จะใช้ชำระคืน ตรวจสอบจำนวนเงินที่ต้องชำระคืน แล้วคลิกยืนยัน


ประวัติการชำระคืนสามารถตรวจสอบได้ในเมนูประวัติการชำระคืนและการชำระดอกเบี้ย


อีกทางเลือกหนึ่ง หนี้สินสามารถเคลียร์ได้โดยการโอนสินทรัพย์ที่ค้างชำระเข้าสู่บัญชีฟิวเจอร์สของคุณโดยตรง ซึ่งระบบจะนำไปชำระคืนโดยอัตโนมัติ


4.2 บนแอปพลิเคชัน


1) บนหน้าการเทรดฟิวเจอร์ส ไปที่ส่วนสินทรัพย์หลายประเภท แล้วค้นหาสินทรัพย์ที่มีหนี้สินคงค้างและแตะชำระคืน
2) เลือกสินทรัพย์ที่จะใช้ชำระคืน ตรวจสอบจำนวนเงินที่ต้องชำระคืน แล้วแตะยืนยัน


เช่นเดียวกับเวอร์ชันเว็บ คุณยังสามารถโอนสินทรัพย์ที่ค้างชำระเข้าสู่บัญชีฟิวเจอร์สของคุณ ซึ่งระบบจะนำไปชำระคืนโดยอัตโนมัติ

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลที่นำเสนอในเอกสารนี้มิได้เป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือบริการที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ และไม่ถือเป็นการแนะนำให้ซื้อ ขาย หรือถือสินทรัพย์ใด ๆ ทั้งสิ้น MEXC Learn นำเสนอข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการอ้างอิงเท่านั้น และมิได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างถี่ถ้วน และใช้ความระมัดระวังในการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

บทความยอดนิยม

วิธีใช้ประเภทคำสั่งที่แตกต่างกันของ MEXC ในการเทรดฟิวเจอร์ส: สร้างตำแหน่งอย่างรวดเร็วและมีต้นทุนต่ำ

วิธีใช้ประเภทคำสั่งที่แตกต่างกันของ MEXC ในการเทรดฟิวเจอร์ส: สร้างตำแหน่งอย่างรวดเร็วและมีต้นทุนต่ำ

ในตลาดฟิวเจอร์สสกุลเงินดิจิทัลที่มีการเคลื่อนไหวรวดเร็ว การเปิดสถานะถือเป็นขั้นตอนแรกและมักจะเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จหรือความล้มเหลว นักเทรดหลายราย โดยเฉพาะมือใหม่ มักจะพึ่งคำสั่งเทรดพื้นฐานและคำสั

คุณสมบัติหลักที่สำคัญบนหน้าการเทรดฟิวเจอร์สของ MEXC เพื่อประสบการณ์ที่ราบรื่นยิ่งขึ้น

คุณสมบัติหลักที่สำคัญบนหน้าการเทรดฟิวเจอร์สของ MEXC เพื่อประสบการณ์ที่ราบรื่นยิ่งขึ้น

ในตลาดสกุลเงินดิจิทัล การเทรดฟิวเจอร์สได้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักลงทุนจำนวนมากในการปรับปรุงประสิทธิภาพของเงินทุนและคว้าโอกาสทางการตลาด เนื่องด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น เลเวอเรจสูงและการเทรดแบบสอง

กระดานการเคลื่อนไหวในตลาดของ MEXC คืออะไร?

กระดานการเคลื่อนไหวในตลาดของ MEXC คืออะไร?

1. กระดานการเคลื่อนไหวในตลาด คืออะไร?กระดานการเคลื่อนไหวในตลาดของ MEXC จะคอยตรวจสอบและแสดงคู่การซื้อขายที่ประสบกับความผันผวนของราคาอย่างมีนัยสำคัญภายในช่วงเวลาที่กำหนด การติดตามการเคลื่อนไหวของราคาและ

Aria Protocol คืออะไร? โปรโตคอล Web3 แรกที่ใช้โทเค็นสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของดนตรี

Aria Protocol คืออะไร? โปรโตคอล Web3 แรกที่ใช้โทเค็นสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของดนตรี

TL;DR1) Aria Protocol แปลงลิขสิทธิ์เพลงให้กลายเป็นโทเค็นที่สามารถซื้อขายได้ ช่วยให้นักลงทุนรายย่อยสามารถลงทุนในสินทรัพย์ทางปัญญาที่เคยจำกัดอยู่เฉพาะสถาบันเท่านั้น2) Aria Protocol ระดมทุนได้ 10.95 ล้าน

บทความที่เกี่ยวข้อง

ฟิวเจอร์สการคาดการณ์คืออะไร? วิธีการซื้อขายฟิวเจอร์สที่เรียบง่ายและเข้าถึงได้

ฟิวเจอร์สการคาดการณ์คืออะไร? วิธีการซื้อขายฟิวเจอร์สที่เรียบง่ายและเข้าถึงได้

การซื้อขายฟิวเจอร์สสกุลเงินดิจิทัลดึงดูดนักลงทุนจำนวนมากด้วยเลเวอเรจที่สูงและความสามารถในการทำกำไรทั้งในตลาดขาขึ้นและขาลง อย่างไรก็ตาม กลไกที่ซับซ้อน เช่น มาร์จิ้น เลเวอเรจ และราคาชำระบัญชี มักทำให้ผู

วิธีหลีกเลี่ยงการชำระบัญชี: แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการใช้การเพิ่มมาร์จิ้นอัตโนมัติเพื่อปกป้องตำแหน่งของคุณ

วิธีหลีกเลี่ยงการชำระบัญชี: แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการใช้การเพิ่มมาร์จิ้นอัตโนมัติเพื่อปกป้องตำแหน่งของคุณ

ในการเทรดฟิวเจอร์สของสกุลเงินดิจิทัล การบริหารมาร์จิ้นถือเป็นทักษะสำคัญที่ผู้เทรดทุกคนต้องเชี่ยวชาญ เนื่องจากจะกำหนดทั้งความสามารถในการทำกำไรและการควบคุมความเสี่ยงโดยตรง ในบรรดาเครื่องมือต่างๆ ที่ MEX

คู่มือการก๊อปปี้เทรดสำหรับลีดเทรดเดอร์

คู่มือการก๊อปปี้เทรดสำหรับลีดเทรดเดอร์

การก๊อปปี้เทรดเป็นกลยุทธ์การลงทุนในการเทรดสกุลเงินดิจิทัลที่ช่วยให้นักลงทุนสามารถจำลองการเทรดของนักเทรดที่มีประสบการณ์ได้โดยอัตโนมัติ สำหรับผู้เริ่มต้นที่มีความรู้หรือประสบการณ์การเทรดจำกัด การก๊อปปี้

ราคาดัชนี ราคายุติธรรม และราคาเทรดตลาด

ราคาดัชนี ราคายุติธรรม และราคาเทรดตลาด

1. ราคาดัชนีคืออะไร?ราคาดัชนีคือค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของราคาสินทรัพย์อ้างอิงในตลาดแลกเปลี่ยนหลักๆ เนื่องจากราคาของสินทรัพย์อ้างอิงเปลี่ยนแปลง ราคาดัชนีจะได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อสะท้อนถึงมูล

ลงทะเบียนบน MEXC
ลงทะเบียนและรับโบนัสสูงถึง 10,000 USDT