โหมดสินทรัพย์หลายประเภทคืออะไร?

โหมดสินทรัพย์หลายประเภท เป็นกลไกการจัดการความเสี่ยงที่ใช้กองมาร์จิ้นร่วมกันระหว่างหลายสินทรัพย์ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถรวมโทเคนที่รองรับ (เช่น BTC, ETH, USDT และอื่น ๆ) มาเป็นหลักประกันแบบรวมสำหรับการเปิดสัญญาฟิวเจอร์สที่ใช้มาร์จิ้น USDT ได้ โดยการชดเชย PNL ระหว่างสินทรัพย์ต่าง ๆ และการแปลงมูลค่าหลักประกันระหว่างโทเคน โหมดนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เงินทุนได้อย่างมาก และลดความเสี่ยงจากการถูกล้างพอร์ตเดี่ยว
ประสิทธิภาพการใช้เงินทุนที่สูงขึ้น: สินทรัพย์ที่ไม่ใช่สเตเบิลคอยน์ (เช่น BTC และ ETH) สามารถใช้เป็นมาร์จิ้นได้โดยตรง ช่วยหลีกเลี่ยงการแปลงบ่อยครั้งและต้นทุนที่เกี่ยวข้อง
การป้องกันความเสี่ยง: PNL จากหลายสถานะจะถูกชดเชยโดยอัตโนมัติ ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของบัญชีต่อความผันผวนของตลาด
ประสิทธิภาพในการดำเนินการ: ไม่จำเป็นต้องแปลงหรือเพิ่มมาร์จิ้นด้วยตนเอง ทำให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
1) โหมดสินทรัพย์หลายประเภทรองรับฟิวเจอร์สแบบ USDT-M และ USDC-M แต่ไม่รองรับฟิวเจอร์สแบบ Coin-M
2) รองรับเฉพาะโหมดมาร์จิ้น Cross เท่านั้น ไม่รองรับมาร์จิ้น Isolated และไม่รองรับ Airdrop ของสถานะ ฟิวเจอร์สหุ้น และ Prediction Futures ภายใต้โหมดสินทรัพย์หลายประเภท
3) โหมดสินทรัพย์หลายประเภทไม่รองรับก๊อปปี้เทรดหรือบัญชีย่อย
คลิกปุ่มการตั้งค่า ในเมนูการตั้งค่า เลือกโหมดสินทรัพย์ของบัญชี และสลับไปที่โหมดสินทรัพย์หลายประเภท หมายเหตุ: คุณไม่สามารถสลับโหมดสินทรัพย์ของบัญชีได้ หากคุณยังมีสถานะที่เปิดอยู่ คำสั่งที่กำลังทำงานอยู่ หรือภาระหนี้ที่ยังคงค้างอยู่
กลับไปที่หน้าการเทรดฟิวเจอร์ส ภายใต้เมนูวอลเล็ต ให้คลิกโอนและย้ายสินทรัพย์ที่คุณต้องการใช้เป็นหลักประกันเข้าสู่บัญชีฟิวเจอร์สของคุณ สินทรัพย์เหล่านี้จะถูกใช้เป็นมาร์จิ้นร่วมในโหมดสินทรัพย์หลายประเภท
1) เปิดแอป MEXC แล้วแตะที่ฟิวเจอร์สเพื่อเข้าสู่หน้าการเทรด
2) แตะไอคอน […]
3) แตะการตั้งค่า
4) ในโหมดสินทรัพย์ของบัญชี ให้สลับไปที่โหมดสินทรัพย์หลายประเภท หมายเหตุ: คุณไม่สามารถสลับโหมดสินทรัพย์ของบัญชีได้ หากคุณยังมีสถานะที่เปิดอยู่ คำสั่งที่กำลังทำงานอยู่ หรือภาระหนี้ที่ยังคงค้างอยู่
5) กลับไปที่หน้าการเทรดฟิวเจอร์สแล้วแตะปุ่มโอน
6) โอนสินทรัพย์ที่คุณต้องการใช้เป็นหลักประกันเข้าสู่บัญชีฟิวเจอร์สของคุณ สินทรัพย์เหล่านี้จะสามารถใช้เป็นมาร์จิ้นร่วมภายใต้โหมดสินทรัพย์หลายประเภท
อัตราหลักประกันแบบขั้นบันไดเป็นกลไกการควบคุมความเสี่ยงภายในกองมาร์จิ้นสินทรัพย์ข้ามประเภท โดยจะปรับใช้อัตราการแปลงที่แตกต่างกัน (อัตราหลักประกัน) แบบไดนามิกตามช่วงมูลค่าและระดับความเสี่ยงของสินทรัพย์ที่ถูกนำมาวางเป็นหลักประกัน สินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงและความผันผวนต่ำ (เช่น BTC) จะได้รับอัตราหลักประกันที่สูงกว่า สำหรับสินทรัพย์ประเภทเดียวกัน เมื่อปริมาณที่นำมาวางเป็นหลักประกันเพิ่มขึ้น อัตราหลักประกันจะลดลง
สเตเบิลคอยน์ (USDC, USDT): อัตราหลักประกัน = 100% โดยไม่มีการจำกัดปริมาณที่สามารถนำมาวางเป็นหลักประกันได้
สินทรัพย์ที่ไม่ใช่สเตเบิลคอยน์: ใช้อัตราหลักประกันแบบขั้นบันไดและมีวงเงินสูงสุดในการวางหลักประกัน ส่วนที่เกินวงเงินจะไม่ถูกนับเป็นมาร์จิ้นที่ใช้ได้
หากส่วนของผู้ถือหุ้นของสินทรัพย์เป็นค่าลบ อัตราหลักประกันจะไม่ถูกนำมาพิจารณาในการคำนวณมาร์จิ้นที่มีผล
ตัวอย่าง:
โทเคน
จำนวนการสเตก
อัตราวงหลักประกัน
ETH
≤ 100
90%
≤ 200
80%
≤ 300
70%
≤ 400
60%
MX
≤ 10,000
95%
≤ 20,000
80%
≤ 30,000
70%
หากผู้ใช้ฝาก 350 ETH และราคา ETH ปัจจุบันคือ 4,000 USDT ดังนั้น:
มาร์จิ้นที่ใช้ได้ = (100 × 90% + 100 × 80% + 100 × 70% + 50 × 60%) × 4,000
= 270 × 4,000
= 1,080,000 USDT
ในโหมดสินทรัพย์หลายประเภท ผู้ใช้อาจทำการเทรดและถือโพสิชันในคู่ฟิวเจอร์สได้แม้จะไม่ได้ถือสินทรัพย์ชำระราคา หรือถือในปริมาณไม่เพียงพอ ส่งผลให้เกิดหนี้สินในกรณีต่าง ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการเทรด ค่าธรรมเนียมถือสัญญา ขาดทุนที่เกิดขึ้นจริงจากการปิดโพสิชัน หรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากโพสิชันคงค้าง ในกรณีดังกล่าว ผู้ใช้จำเป็นต้องชำระคืนหนี้สินที่ค้างพร้อมดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้อง
MEXC มีฟีเจอร์การชำระคืนด้วยตนเอง โดยราคาชำระคืนสุดท้ายจะถูกกำหนดตามสภาวะตลาดในขณะนั้น
บนหน้าการเทรดฟิวเจอร์ส ไปที่ส่วนวอลเล็ต แล้วค้นหาสินทรัพย์ที่มีหนี้สินคงค้าง จากนั้นคลิกชำระคืน
เลือกสินทรัพย์ที่จะใช้ชำระคืน ตรวจสอบจำนวนเงินที่ต้องชำระคืน แล้วคลิกยืนยัน
ประวัติการชำระคืนสามารถตรวจสอบได้ในเมนูประวัติการชำระคืนและการชำระดอกเบี้ย
อีกทางเลือกหนึ่ง หนี้สินสามารถเคลียร์ได้โดยการโอนสินทรัพย์ที่ค้างชำระเข้าสู่บัญชีฟิวเจอร์สของคุณโดยตรง ซึ่งระบบจะนำไปชำระคืนโดยอัตโนมัติ
1) บนหน้าการเทรดฟิวเจอร์ส ไปที่ส่วนสินทรัพย์หลายประเภท แล้วค้นหาสินทรัพย์ที่มีหนี้สินคงค้างและแตะชำระคืน
2) เลือกสินทรัพย์ที่จะใช้ชำระคืน ตรวจสอบจำนวนเงินที่ต้องชำระคืน แล้วแตะยืนยัน
เช่นเดียวกับเวอร์ชันเว็บ คุณยังสามารถโอนสินทรัพย์ที่ค้างชำระเข้าสู่บัญชีฟิวเจอร์สของคุณ ซึ่งระบบจะนำไปชำระคืนโดยอัตโนมัติ
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลที่นำเสนอในเอกสารนี้มิได้เป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือบริการที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ และไม่ถือเป็นการแนะนำให้ซื้อ ขาย หรือถือสินทรัพย์ใด ๆ ทั้งสิ้น MEXC Learn นำเสนอข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการอ้างอิงเท่านั้น และมิได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างถี่ถ้วน และใช้ความระมัดระวังในการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้