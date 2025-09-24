คุณสมบัติ PNL มาร์จิ้น ของ MEXC คืออะไร?

PNL มาร์จิ้น หรือที่เรียกอีกอย่างว่ากลยุทธ์ตำแหน่งแบบโรลลิ่ง เป็นวิธีการเทรดที่ใช้กำไรที่ยังไม่ได้รับจากตำแหน่งฟิวเจอร์สที่เปิดอยู่เป็นมาร์จิ้นเพื่อเปิดหรือเพิ่มตำแหน่งเพิ่มเติม แทนที่จะปิดสถานะที่ทำกำไรเพื่อรับผลกำไร เทรดเดอร์จะใช้ประโยชน์จากกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นเพื่อขยายการเปิดรับความเสี่ยงของตนเอง ส่งผลให้ขนาดสถานะของตนเพิ่มขึ้นอย่างมีประสิทธิผลโดยไม่ต้องเพิ่มทุนใหม่
แนวทางนี้มักใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีการเลเวอเรจสูง และมีประสิทธิผลมากที่สุดในตลาดที่มีทิศทางการเทรดที่แข็งแกร่ง ผู้ประกอบการมุ่งหวังที่จะเร่งการเติบโตของตำแหน่งโดยการจัดสรรกำไรที่ยังไม่ได้รับจริงไปในทิศทางการค้าเดียวกันอย่างต่อเนื่อง เมื่อดำเนินการอย่างถูกต้องในแนวโน้มที่ยั่งยืน สิ่งนี้จะสร้างเอฟเฟกต์แบบทบต้นหรือ "ก้อนหิมะ" ซึ่งทั้งขนาดตำแหน่งและผลตอบแทนที่อาจเกิดขึ้นจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว การขยายขนาดที่ประสบความสำเร็จแต่ละครั้งจะขยายศักยภาพการเปิดรับและผลตอบแทนโดยรวม
ขั้นตอนการทำงานทั่วไปมีดังนี้: นักเทรดจะเปิดสถานะฟิวเจอร์สโดยใช้เงินทุนเริ่มต้นก่อน เมื่อตำแหน่งมีกำไร แทนที่จะรับรู้กำไร ทั้งเงินต้นและกำไรที่ยังไม่รับรู้จะถูกใช้เป็นหลักประกันเพื่อเพิ่มการเปิดรับความเสี่ยง เมื่อดำเนินการสำเร็จตามลำดับ วิธีการคิดดอกเบี้ยทบต้นนี้สามารถเร่งการเติบโตของบัญชีได้ในอัตราแบบทวีคูณ
เพื่อเป็นการอธิบาย ลองสมมติว่าผู้เทรดเริ่มต้นด้วย 10,000 USDT เมื่อราคา BTC ไปถึง 40,000 USDT ผู้เทรดจะเปิดสถานะซื้อแบบเลเวอเรจ 10 เท่า โดยสร้างขนาดสถานะเริ่มต้นที่ 100,000 USDT (≈ 2.5 BTC) จากนั้น นักเทรดจะใช้กลยุทธ์ PNL มาร์จิ้น และดำเนินการโรลโอเวอร์สองครั้ง:
การโรลโอเวอร์ครั้งแรก: เมื่อ BTC เพิ่มขึ้นถึง 44,000 USDT (+10%) กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง 10,000 USDT จะถูกเพิ่มเข้ามาเป็นมาร์จิ้นใหม่ ทำให้ขนาดตำแหน่งขยายเป็น 200,000 USDT (≈ 4.5 BTC)
การโรลโอเวอร์ครั้งที่สอง: จากนั้น BTC ก็ไต่ขึ้นไปที่ 47,960 USDT (+9%) สร้างกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง 18,000 USDT กำไรนี้จะถูกนำมาใช้เป็นหลักประกันอีกครั้ง โดยขยายขนาดตำแหน่งเป็น 380,000 USDT (≈ 7.9 BTC)
กระบวนการทีละขั้นตอนแสดงไว้ในตารางด้านล่างนี้:
การโรลโอเวอร์ด้วยมาร์จิ้น PNL
ขั้นตอน
ราคา BTC (USDT)
การเปลี่ยนแปลงราคา
ขนาดตำแหน่ง
(USDT)
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
มูลค่าสุทธิของบัญชี (USDT)
การกระทำ
ขนาดตำแหน่งผลลัพธ์ (USDT)
ตำแหน่งเริ่มต้น
40,000
-
100,000
-
10,000
-
100,000
โรลโอเวอร์ครั้งที่ 1
44,000
+10%
100,000
10,000
20,000
ใช้กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง (10,000 USDT) เป็นมาร์จิ้นเพื่อเพิ่มตำแหน่งที่เลเวอเรจ 10 เท่า
200,000
โรลโอเวอร์ครั้งที่ 2
47,960
+9%
200,000
18,000
38,000
ใช้กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง (18,000 USDT) เป็นมาร์จิ้นเพื่อเพิ่มตำแหน่งที่เลเวอเรจ 10 เท่า
380,000
ขาสุดท้าย
52,000
+8.4%
380,000
31,920
69,920
-
380,000
การเปรียบเทียบผลลัพธ์
สถานการณ์
ราคาเข้า (USDT)
ราคา BTC สุดท้าย (USDT)
ขนาดตำแหน่งสุดท้าย
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง (USDT)
มาร์จิ้นเริ่มต้น
(USDT)
มูลค่าสุทธิบัญชีสุดท้าย (USDT)
ไม่มีมาร์จิ้น PNL
40,000
52,000
100,000 UDST
(2.5 BTC)
(52,000 - 40,000) × 2.5 =
30,000
10,000
40,000
พร้อมมาร์จิ้น PNL
40,000
52,000
380,000 USDT
(7.9 BTC)
31,920 (รอบสุดท้าย)
10,000
69,920
เพื่อความชัดเจน ค่าธรรมเนียมการเทรด ต้นทุนการระดมทุน และการลื่นไถลที่อาจเกิดขึ้นจะถูกแยกออกในภาพประกอบนี้
ตัวอย่างนี้แสดงให้เห็นว่ากลยุทธ์ PNL มาร์จิ้น สามารถเพิ่มผลตอบแทนได้อย่างมีนัยสำคัญเมื่อแนวโน้มตลาดเอื้ออำนวย ลักษณะสำคัญของแนวทางนี้มีดังนี้:
1) การกำหนดขนาดตำแหน่งเชิงรุก: การหมุนเวียนแต่ละครั้งโดยทั่วไปจะยึดครองมูลค่าบัญชีทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด
2) การพึ่งพาการตัดสินแนวโน้มที่แม่นยำ: การตัดสินใจที่ผิดพลาดเพียงครั้งเดียวสามารถทำลายผลกำไรที่สะสมทั้งหมดได้
3) ขับเคลื่อนด้วยเลเวอเรจ: โดยทั่วไปแล้ว กลยุทธ์นี้ใช้ในการเทรดฟิวเจอร์สแบบใช้เลเวอเรจ ซึ่งจะเพิ่มทั้งผลกำไรและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
1) เฉพาะตำแหน่ง ครอสมาร์จิ้น ที่เพิ่งเปิดใหม่เท่านั้นที่สามารถใช้ฟังก์ชัน PNL มาร์จิ้น ได้ ตำแหน่งมาร์จิ้นแยกจะไม่มีสิทธิ์
2) เมื่อใช้ PNL มาร์จิ้น กำไรที่ยังไม่ได้รับจากตำแหน่งมาร์จิ้นไขว้เท่านั้นที่จะถูกนับเป็นเงินทุนที่พร้อมใช้งาน ไม่สามารถใช้กำไรที่ยังไม่ได้รับจากตำแหน่งมาร์จิ้นที่แยกไว้ได้
3) หลักประกัน PNL ใช้ได้เฉพาะในโหมดหลักประกันสินทรัพย์เดียวเท่านั้น ในโหมดมาร์จิ้นสินทรัพย์หลายประเภท เงินที่มีอยู่จะถูกคำนวณตามตรรกะที่แตกต่างกัน
เปิดหน้าการเทรดฟิวเจอร์ส MEXC และเลือกโหมด ครอสมาร์จิ้น เมื่อกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากตำแหน่งมาร์จิ้นข้ามของคุณเพิ่มขึ้น เงินทุนที่คุณสามารถใช้ได้ก็จะเพิ่มขึ้นเช่นกัน
เงินทุนที่มีอยู่ (มาร์จิ้นข้าม) = ยอดคงเหลือในกระเป๋าเงิน – มาร์จิ้นตำแหน่ง – มาร์จิ้นคำสั่งซื้อ + PNL ที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งหมดของตำแหน่งมาร์จิ้นข้ามทั้งหมด
1) เปิดแอป MEXC แล้วแตะฟิวเจอร์ส
2) เลือกโหมด ครอสมาร์จิ้น
3) หลังจากเปิดสถานะแล้ว เมื่อกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากสถานะมาร์จิ้นไขว้ของคุณเพิ่มขึ้น เงินทุนที่คุณสามารถใช้ได้ก็จะเพิ่มขึ้นเช่นกัน
หมายเหตุ: ภายใต้โหมดมาร์จิ้นขั้นสูง ผู้ใช้สามารถเลือกโหมดมาร์จิ้นที่แตกต่างกันสำหรับตำแหน่งยาวและสั้นได้ หากตำแหน่งซื้อถูกตั้งค่าให้มีมาร์จิ้นแยก และตำแหน่งขายถูกตั้งค่าให้มีมาร์จิ้นไขว้ หรือตำแหน่งซื้อถูกตั้งค่าให้มีมาร์จิ้นไขว้ และตำแหน่งขายถูกตั้งค่าให้มีมาร์จิ้นแยก เงินทุนที่พร้อมใช้งานจะยังคงแสดงเป็นเงินทุนที่พร้อมใช้งานแบบมาร์จิ้นไขว้
กุญแจสำคัญของการเทรด PNL มาร์จิ้น อยู่ที่การวัดความยั่งยืนของแนวโน้มตลาดอย่างแม่นยำ จำเป็นต้องให้นักเทรดเพิ่มตำแหน่งอย่างเด็ดขาดเมื่อแนวโน้มชัดเจนและมีโมเมนตัมที่แข็งแกร่ง เพื่อเพิ่มผลกำไรสูงสุดผ่านการผสมผสานอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม กลยุทธ์นี้โดยเนื้อแท้แล้วเป็นดาบสองคม ในขณะที่สามารถสร้างผลตอบแทนที่พิเศษมากในช่วงที่มีแนวโน้มคงที่ได้ การกลับตัวอย่างกะทันหันอาจลบทั้งกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงที่สะสมไว้และทุนเริ่มต้นออกไปได้อย่างรวดเร็ว ความไม่แน่นอนของตลาด การตัดสินใจที่ใช้ความรู้สึก และการใช้เลเวอเรจสูง ล้วนทำให้ความเสี่ยงเหล่านี้ขยายใหญ่ขึ้น
ด้วยเหตุนี้ PNL มาร์จิ้น จึงถือเป็นกลยุทธ์ที่มีความเสี่ยงสูงแต่ให้ผลตอบแทนสูง ซึ่งต้องใช้การตัดสินใจทางการตลาดที่แม่นยำ วินัยที่เข้มงวด และความยืดหยุ่นทางจิตวิทยาที่แข็งแกร่ง ขอแนะนำให้นักเทรดกำหนดระดับการทำกำไรและจุดตัดขาดทุนที่ชัดเจน ใช้การจัดการความเสี่ยงที่มั่นคง และรักษาส่วนแบ่งกำไรไว้ในเวลาที่เหมาะสม ใครก็ตามที่พยายามใช้ PNL มาร์จิ้น ควรทำด้วยเงินทุนจำนวนเล็กน้อยเท่านั้น ซึ่งพวกเขาพร้อมที่จะสูญเสียได้เต็มที่
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สื่อนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี ข้อกฎหมาย การเงิน บัญชี การให้คำปรึกษา หรือบริการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และไม่เป็นคำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC Learn ให้ข้อมูลเพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน โปรดแน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและลงทุนด้วยความระมัดระวัง การตัดสินใจและผลลัพธ์การลงทุนทั้งหมดขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว