MEXC Futures Grid Trading คืออะไร?

ด้วยการเติบโตอย่างรวดเร็วของตลาดสกุลเงินดิจิทัล กลยุทธ์การซื้อขายอัตโนมัติมากมายจึงเกิดขึ้น การซื้อขายแบบกริดได้รับความนิยมในหมู่นักลงทุนเนื่องจากโครงสร้างที่เรียบง่าย ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาการคาดการณ์ทิศทางตลาด และมีระบบอัตโนมัติในระดับสูง บทความนี้จะให้ภาพรวมที่ครอบคลุมว่าการซื้อขายแบบกริดคืออะไรและข้อควรพิจารณาหลักในการใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจและนำกลยุทธ์นี้ไปใช้ได้อย่างชาญฉลาดและมีข้อมูลเพียงพอ
การซื้อขายแบบกริดเป็นกลยุทธ์การซื้อขายเชิงปริมาณและอัตโนมัติ วิธีการทำงานคือการวางคำสั่งซื้อและขายที่มีระยะห่างเท่าๆ กันภายในช่วงราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เพื่อสร้าง "ตาราง" เมื่อราคามีการผันผวนภายในช่วงนี้ ระบบจะซื้อราคาต่ำและขายราคาสูงโดยอัตโนมัติ เพื่อรับกำไรจากการเคลื่อนไหวเล็กๆ น้อยๆ แต่ละครั้ง
หากพูดให้เข้าใจง่ายๆ การซื้อขายแบบกริดไม่ได้อาศัยการทำนายว่าตลาดจะขึ้นหรือลง แต่จะทำกำไรจากความผันผวนของราคานั่นเอง ตราบใดที่ตลาดยังคงเคลื่อนไหว ไม่ว่าจะเป็นแนวโน้มขาขึ้น ขาลง หรือแนวโน้มด้านข้าง ก็มีโอกาสที่จะทำกำไรได้
1) กำหนดช่วงราคา: เลือกช่วงราคาที่เหมาะสมกับกลยุทธ์
2) แบ่งกริด: แบ่งช่วงราคาออกเป็นช่วงๆ ที่มีระยะห่างเท่ากันหลายๆ ช่วง โดยให้แต่ละช่วงสร้างเป็น "ตาราง" ตัวอย่างเช่น ช่วงราคา $5,000 ที่ถูกแบ่งออกเป็น 10 กริด ผลลัพธ์คือ $500 ต่อกริด
3) การวางคำสั่งอัตโนมัติ: คำสั่งซื้อและขายจะถูกวางไว้ที่ระดับกริดแต่ละระดับ ตัวอย่างเช่น คำสั่งซื้อจะถูกวางโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่ราคาลดลง 500 ดอลลาร์ และคำสั่งขายจะถูกวางทุกครั้งที่ราคาเพิ่มขึ้น 500 ดอลลาร์
4) ทำซ้ำขั้นตอน: ระบบจะซื้อเมื่อราคาต่ำและขายเมื่อราคาสูงอย่างต่อเนื่อง โดยรับกำไรจากการผันผวนราคาเพียงเล็กน้อย
ตัวอย่าง:
ปัจจุบันราคา BTC อยู่ที่ $97,000 ช่วงกริดถูกกำหนดระหว่าง $95,000 และ $100,000 แบ่งเป็น 10 กริด:
เมื่อราคาลดลงเหลือ 96,500 ดอลลาร์ ระบบจะส่งคำสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ
เมื่อราคาเพิ่มขึ้นกลับไปที่ $97,000 ระบบจะส่งคำสั่งขายโดยอัตโนมัติ ทำให้ได้กำไร $500 จากสเปรด
ในขณะที่ราคายังคงผันผวน ระบบจะทำซ้ำวงจรซื้อถูกขายแพงอีกครั้ง
การซื้อขายฟิวเจอร์สกริดเป็นกลยุทธ์เชิงปริมาณแบบยืดหยุ่นและอัตโนมัติที่เหมาะกับผู้ซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลหลากหลายกลุ่ม การซื้อขายฟิวเจอร์สกริดจะเน้นที่การดำเนินการอย่างเป็นระบบและการกระจายความเสี่ยงมากกว่าวิธีการซื้อขายแบบเดิมที่ต้องอาศัยการวิเคราะห์ทางเทคนิคขั้นสูงหรือการประเมินพื้นฐานที่ซับซ้อนเป็นอย่างมาก ทำให้เข้าถึงได้ค่อนข้างง่ายและเริ่มต้นได้ง่ายกว่าแม้แต่สำหรับผู้ค้าที่ไม่ใช่มืออาชีพ
ด้านล่างนี้เป็นประเภทผู้ใช้หลายประเภทที่อาจได้รับประโยชน์มากที่สุดจากการใช้การซื้อขายฟิวเจอร์สกริด:
สำหรับผู้ซื้อขายที่ชอบขายชอร์ตและมุ่งทำกำไรในช่วงที่ตลาดตกต่ำ การซื้อขายฟิวเจอร์สกริดอาจเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์อย่างยิ่ง
ข้อดี: การขายชอร์ตแบบดั้งเดิมมีความเสี่ยงสูง แต่การใช้กลยุทธ์กริดทำให้สามารถเข้าและออกได้แบบสลับกันที่ระดับราคาที่แตกต่างกัน ช่วยกระจายความเสี่ยงระหว่างช่วงขาลงของตลาดที่ยั่งยืน
เหมาะสำหรับ: ผู้ค้าที่มีประสบการณ์ซึ่งสามารถทนต่อความเสี่ยงที่สูงได้และมีทักษะในการจับจังหวะตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่แนวโน้มกลับตัวหรือช่วงที่มีความผันผวนอย่างรุนแรง
การซื้อขายโดยใช้เลเวอเรจสามารถเพิ่มผลตอบแทนได้ แต่ก็เพิ่มความเสี่ยงเช่นกัน การซื้อขายฟิวเจอร์สกริดมีบัฟเฟอร์ความเสี่ยงในตัวเพื่อช่วยจัดการสมดุลนี้
ข้อดี: การกำหนดช่วงราคาที่กำหนดไว้และวางคำสั่งซื้อ/ขายแบบหนาแน่นในช่วงนั้น ทำให้เทรดเดอร์สามารถควบคุมการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นได้ดีขึ้น แม้จะใช้ประโยชน์จากเลเวอเรจก็ตาม
เหมาะสำหรับ: ผู้ซื้อขายที่ต้องการใช้เลเวอเรจเพื่อเพิ่มผลตอบแทนโดยไม่ต้องรับความเสี่ยงมากเกินไป รวมถึงผู้ที่ต้องการวิธีการที่เสถียรและเป็นระบบมากกว่าในการซื้อขายฟิวเจอร์ส
การซื้อขายฟิวเจอร์สกริดเป็นระบบอัตโนมัติขั้นสูง จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีเวลาติดตามตลาดอย่างต่อเนื่อง
ข้อดี: ด้วยระบบอัตโนมัติอัจฉริยะในการจัดการการวางคำสั่งซื้อและการดำเนินการทำกำไร/หยุดการขาดทุน ผู้ซื้อขายสามารถได้รับประโยชน์จากประสิทธิภาพของกลยุทธ์โดยไม่จำเป็นต้องติดตามการเคลื่อนไหวของราคาตลอดทั้งวัน
เหมาะสำหรับ: ผู้เชี่ยวชาญที่ยุ่งวุ่นวาย นักศึกษา หรือผู้ลงทุนพาร์ทไทม์ที่มีเวลาจำกัดและชอบวิธีการซื้อขายแบบอัตโนมัติที่ไม่ต้องลงมือทำอะไรมาก
สำหรับผู้ที่เพิ่งเข้าสู่ตลาดสกุลเงินดิจิทัล การซื้อขาย Futures Grid นั้นเป็นจุดเริ่มต้นที่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น
ข้อดี: ไม่จำเป็นต้องมีการวิเคราะห์ทางเทคนิคหรือการคาดการณ์ตลาดที่ซับซ้อน แพลตฟอร์มส่วนใหญ่มีโหมดอัตโนมัติที่ปรับพารามิเตอร์ให้เหมาะสมตามความต้องการของผู้ใช้ ช่วยลดอุปสรรคในการเข้าใช้งาน และทำให้กลยุทธ์การซื้อขายอัตโนมัติเข้าถึงได้ง่ายขึ้นและปลอดภัยมากขึ้นสำหรับผู้เริ่มต้น
เหมาะสำหรับ: ผู้ค้ารายใหม่ที่มีประสบการณ์จำกัดซึ่งต้องการเรียนรู้พฤติกรรมของตลาดผ่านการลงมือปฏิบัติจริงในขณะที่ลดความเสี่ยงให้เหลือน้อยที่สุด
เกณฑ์การเข้าต่ำ: เริ่มต้นด้วยเงินเพียง 10 USDT
ตัวเลือกเลเวอเรจสูง: เพิ่มประสิทธิภาพของเงินทุนและคว้าโอกาสการซื้อขายให้มากขึ้น
การดำเนินการอัตโนมัติตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน: เมื่อตั้งค่าแล้ว บอทจะทำงานอย่างต่อเนื่องโดยดำเนินการซื้อขายโดยไม่มีการรบกวนทางอารมณ์
ต้นทุนการซื้อขายต่ำ: ไม่มีค่าธรรมเนียมในการกำหนดหรือจัดการกลยุทธ์ รวมถึงค่าธรรมเนียมการซื้อขายล่วงหน้าที่ต่ำ
เปิดและเข้าสู่ระบบเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC จากนั้นไปที่ Futures และเลือก Grid Trading
โดยค่าเริ่มต้น บอทการซื้อขายแบบกริดจะใช้เงินที่โอนมาจาก Spot Wallet ของผู้ใช้ ก่อนที่จะเริ่มการซื้อขายฟิวเจอร์สกริด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีเงินเพียงพอในกระเป๋าเงิน Spot ของคุณ
ในหน้าการซื้อขายกริด ให้สลับไปที่คู่การซื้อขายที่คุณต้องการใช้ จากนั้นเลือกทิศทางการซื้อขาย: กลาง Long หรือ Short ตัวอย่างนี้ใช้ Neutral Grid เป็นการสาธิต การตั้งค่ากริด Long และกริด Short จะปฏิบัติตามกระบวนการที่คล้ายกัน
กลาง: ไม่มีตำแหน่งเริ่มต้นเปิดเมื่อสร้างบอท โดยจะเปิดตำแหน่งสั้นเมื่อราคาเพิ่มขึ้น และเปิดตำแหน่งยาวเมื่อราคาลดลง เหมาะที่สุดสำหรับตลาดที่มีการเคลื่อนไหวในแนวข้าง (มีกรอบเวลาจำกัด) ที่ไม่มีทิศทางแนวโน้มที่ชัดเจน
Long: เปิดเฉพาะสถานะซื้อเท่านั้น เมื่อราคาเพิ่มขึ้น สถานะซื้อจะถูกปิด แต่เมื่อราคาลดลง สถานะซื้อจะถูกเปิดเพิ่มขึ้น เหมาะสำหรับตลาดที่ค่อยๆ ปรับตัวขึ้นและมีความผันผวนในทิศทางขาขึ้น
Short: เปิดเฉพาะตำแหน่งสั้นเท่านั้น เมื่อราคาเพิ่มขึ้น จะมีการเพิ่มตำแหน่งขายชอร์ตมากขึ้น และเมื่อราคาลดลง จะมีการปิดตำแหน่งขายชอร์ต เหมาะสำหรับตลาดที่ค่อยๆ ลดลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปโดยมีแนวโน้มขาลงแบบขั้นบันได
หลังจากป้อนพารามิเตอร์กริดแล้ว คลิกสร้างบอท (เป็นกลาง) จากนั้นยืนยันรายละเอียดบอทและคลิกยืนยันเพื่อดำเนินการตั้งค่าให้เสร็จสมบูรณ์
ช่องที่จำเป็น: ช่วงราคา จำนวนกริด จำนวนการลงทุน และเลเวอเรจ
ช่องข้อมูลเพิ่มเติม: ราคาเปิดใช้งาน, ราคาหยุดสูงสุด, ราคาหยุดต่ำสุด
ช่วงราคา: ตั้งช่วงราคาที่เหมาะสม ช่วงที่กว้างเกินไปอาจส่งผลให้ความถี่ในการดำเนินการต่ำ ในขณะที่ช่วงที่แคบเกินไปจะเพิ่มความเสี่ยงในการชำระบัญชีระหว่างการเคลื่อนไหวของตลาดด้านเดียว หมายเหตุ: ขอบเขตบนจะต้องสูงกว่าขอบเขตล่าง
จำนวนกริด: เลือกจำนวนกริดให้เหมาะสม จำนวนกริดที่มากขึ้นหมายถึงความถี่ในการดำเนินการที่สูงขึ้น แต่กำไรต่อกริดที่ลดลงและความต้องการเงินทุนที่สูงขึ้น กริดที่น้อยลงหมายถึงกำไรต่อการค้าที่สูงขึ้น แต่ความถี่ที่ต่ำลงและความต้องการเงินทุนที่ต่ำลง
จำนวนเงินลงทุน: ยิ่งลงทุนเงินมากเท่าไหร่ ขนาดตำแหน่งต่อการซื้อขายก็จะใหญ่ขึ้นเท่านั้น โปรดทราบว่าเงินจะถูกโอนจาก Spot Wallet ยอดคงเหลือที่มีที่แสดงหมายถึงยอดคงเหลือใน Spot Wallet ของคุณ
เลเวอเรจ: เลือกระดับเลเวอเรจตามความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงของคุณ การซื้อขายกริด MEXC Futures รองรับเลเวอเรจตั้งแต่ 1 ถึง 50 เท่าในปัจจุบัน
ราคาโดยประมาณสำหรับการชำระบัญชี (Long): ราคาการชำระบัญชีที่คาดการณ์ไว้เมื่อมีการเติมเต็มตำแหน่งซื้อทั้งหมดภายในกลยุทธ์กริด
ราคาโดยประมาณสำหรับการชำระบัญชี (Short): ราคาการชำระบัญชีที่คาดการณ์ไว้เมื่อมีการเติมเต็มตำแหน่งสั้นทั้งหมดภายในกลยุทธ์กริด
หากราคาการชำระบัญชีที่ประมาณการไว้ ณ เวลาที่สร้างนั้นตกอยู่ภายในช่วงกริด บอทอาจถูกชำระบัญชีในขณะที่กำลังทำงาน ในกรณีเช่นนี้ ขอแนะนำให้เพิ่มจำนวนเงินลงทุน ลดช่วงกริด หรือลดการใช้ประโยชน์
ราคาการเปิดใช้งาน: บอทซื้อขายกริดจะเริ่มทำงานเมื่อราคาตลาดถึงราคาเปิดใช้งานที่ระบุเท่านั้น หากไม่ได้ตั้งค่า บอทจะเริ่มต้นทันทีหลังจากสร้าง ราคาเปิดใช้งานควรอยู่ในช่วงราคาที่กำหนดไว้
ราคาสต็อปบน: หากราคาขึ้นไปถึงระดับนี้ บอทจะหยุดอัตโนมัติ สิ่งนี้สามารถใช้เป็นเกณฑ์การทำกำไรหรือจุดตัดขาดทุนได้ ราคาหยุดบนจะต้องสูงกว่าราคาตลาดปัจจุบัน
ราคาสต็อปล่าง: หากราคาลดลงมาถึงระดับนี้ บอทจะหยุดโดยอัตโนมัติ วิธีนี้ยังสามารถใช้เป็นเงื่อนไขการทำกำไรหรือหยุดการขาดทุนได้อีกด้วย ราคาหยุดที่ต่ำกว่าจะต้องต่ำกว่าราคาตลาดปัจจุบัน
หากไม่มีการกำหนดราคาการเปิดใช้งานในการตั้งค่าขั้นสูงในระหว่างการสร้างบอท บอทจะเปิดใช้งานทันทีหลังจากการสร้าง
หากราคาการดำเนินการเปิดใช้งานถูกกำหนดไว้ในการตั้งค่าขั้นสูงในระหว่างการสร้างบอท บอทจะไม่เปิดใช้งานทันทีหลังจากการสร้าง ระบบจะเปิดใช้งานเมื่อราคาตลาดล่าสุดของสินทรัพย์ที่เลือกไปถึงราคาเปิดใช้งานตามที่ระบุ
บอทที่ยังไม่ได้เปิดใช้งานจะไม่เปิดตำแหน่งเริ่มต้นหรือวางคำสั่งซื้อใดๆ
สามารถเปิดใช้งานบอทที่ยังไม่ได้เปิดใช้งานด้วยตนเองได้ เพียงคลิกปุ่มเปิดใช้งานในแผงการซื้อขายเพื่อเปิดตัวบอท
คุณสามารถคลิกปุ่มรายละเอียดเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบอทได้
หมายเหตุ: กฎสำหรับการสร้างตำแหน่งเริ่มต้นเมื่อเปิดใช้งาน Grid Bots:
หากผู้ใช้เลือกกลยุทธ์กริดเป็นกลาง บอทจะไม่สร้างตำแหน่งเริ่มต้นใดๆ เมื่อเปิดใช้งาน
หากผู้ใช้เลือกกลยุทธ์กริดแบบ Long หรือ Short บอทจะสร้างตำแหน่งเริ่มต้นตามจำนวนที่สอดคล้องกันโดยอิงตามระดับราคาปัจจุบันภายในกริด ซึ่งจะช่วยให้แน่ใจว่าบอทสามารถปิดคำสั่งทำกำไรบนกริดได้ในขณะที่ราคาผันผวนภายในช่วงที่กำหนด
ตัวอย่างที่ 1: ผู้ใช้เลือกกลยุทธ์กริด Long สำหรับ ETHUSDT โดยมีช่วงราคาระหว่าง 2,000–3,000 USDT และกริดทั้งหมด 10 กริด
เมื่อเปิดใช้งานบอท ราคา ETHUSDT ปัจจุบันคือ 2,750 USDT มีระดับราคากริด 3 ระดับเหนือ 2750: 2800, 2900 และ 3000 และระบบจะสร้างตำแหน่งซื้อ 3 ตำแหน่งตามลำดับ
เมื่อราคาของ ETHUSDT เพิ่มขึ้นเป็น 2,800, 2,900 และ 3,000 USDT ตามลำดับ ระบบจะปิดตำแหน่งซื้อทั้ง 3 ตำแหน่งนี้ตามลำดับเพื่อทำกำไร
ตัวอย่างที่ 2: ผู้ใช้เลือกกลยุทธ์กริด Short สำหรับ ETHUSDT โดยมีช่วงราคาระหว่าง 2,000–3,000 USDT และกริดทั้งหมด 10 กริด
เมื่อเปิดใช้งานบอท ราคา ETHUSDT ปัจจุบันคือ 2,650 USDT มีระดับราคากริด 7 ระดับที่ต่ำกว่า 2650 USDT: 2600, 2500, 2400, 2300, 2200, 2100 และ 2000 USDT ตามลำดับ และระบบจะสร้างตำแหน่งขายชอร์ต 7 ตำแหน่งตามลำดับ
เมื่อราคาของ ETHUSDT ตกลงมาถึงระดับราคาเหล่านี้ (2600, 2500, 2400, 2300, 2200, 2100 และ 2000 USDT) ระบบจะปิดตำแหน่งขายชอร์ตทั้ง 7 ลำดับนี้ตามลำดับเพื่อทำกำไร
ในขณะที่บอทกำลังทำงาน คุณสามารถเพิ่มหรือลบเงินได้ตลอดเวลา คลิกปุ่มรายละเอียดในแผงการซื้อขายเพื่อเข้าถึงหน้ารายละเอียดของบอท
คลิกเพิ่มเงินหรือถอนเงินเพื่อปรับเงินทุนของคุณ
หมายเหตุ: คุณไม่สามารถถอนเงินที่ทำให้ยอดคงเหลือลดลงต่ำกว่าจำนวนเงินลงทุนเดิมได้
วิธีการคล้ายกับการเปิดใช้งาน หากต้องการหยุดบอท เพียงคลิกปุ่มหยุดในแผงการซื้อขาย เมื่อหยุดบอทแล้ว เงินที่เหลือจะถูกส่งกลับไปยัง Spot Wallet ของคุณ
นอกจากนี้ บอทจะหยุดอัตโนมัติในสถานการณ์ต่อไปนี้:
การชำระบัญชี: หากตำแหน่งถูกชำระบัญชี บอทจะหยุดโดยอัตโนมัติ
การหยุดการถอดถอน: หากคู่การซื้อขายถูกถอดออกจากรายชื่อในขณะที่บอทกำลังทำงาน บอทจะถูกหยุด
ราคาหยุดการกระตุ้น: หากคุณได้ตั้งราคาหยุดด้านบนหรือด้านล่างไว้ในการตั้งค่าขั้นสูง บอทจะหยุดโดยอัตโนมัติเมื่อราคาตลาดถึงระดับการหยุดที่ระบุ
บนหน้าแรกของ MEXC ให้ไปที่แถบนำทางด้านบน เลื่อนเมาส์ไปที่วอลเล็ต และเลือก Trading Bot เพื่อดูข้อมูลสินทรัพย์ของบอทปัจจุบัน
1) ผู้ใช้แต่ละรายสามารถรันบอทซื้อขายกริดได้พร้อมกันสูงสุด 30 ตัว
2) ขนาดของตำแหน่งถูกจำกัดไว้ที่ค่าสูงสุดที่อนุญาตภายใต้ขีดจำกัดความเสี่ยงชั้น 1 สำหรับแต่ละคู่การซื้อขาย
3) ผู้ใช้ที่ถูกจำกัดจากการซื้อขายฟิวเจอร์สไม่สามารถสร้างบอทการซื้อขายแบบกริดได้
4) คำสั่งบอทกริดทั้งหมดจะถูกวางไว้เป็นคำสั่งจำกัด
5) หากเกิดการชำระบัญชีหรือการชำระบัญชีแบบบังคับเป็นชั้นๆ บอทจะถูกหยุดโดยบังคับ
7) เงินไม่เพียงพอสำหรับคำสั่งที่รอดำเนินการจะไม่รบกวนการทำงานของบอท ระบบจะเติมคำสั่งเป็นระยะโดยอัตโนมัติ
8) การซื้อขาย MEXC Futures Grid รองรับ USDT-M Futures ในปัจจุบัน
9) อัตราค่าธรรมเนียมจองบอทจะตรงกับอัตราค่าธรรมเนียมของบัญชีหลักของคุณ (หมายเหตุ: ไม่รองรับส่วนลดค่าธรรมเนียมจากโทเค็น MX)
10) บอทรองรับตารางเลขคณิต ซึ่งหมายความว่าแต่ละตารางจะมีความแตกต่างของราคาเท่ากัน
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สื่อนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี ข้อกฎหมาย การเงิน บัญชี การให้คำปรึกษา หรือบริการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และไม่เป็นคำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC Learn ให้ข้อมูลเพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน โปรดแน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและลงทุนด้วยความระมัดระวัง การตัดสินใจและผลลัพธ์การลงทุนทั้งหมดขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว