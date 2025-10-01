MEXC ฟิวเจอร์ส Earn คืออะไร?

ฟิวเจอร์ส Earn เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่นำเสนอโดย MEXC สำหรับผู้ใช้ ฟิวเจอร์ส เมื่อเปิดใช้งานแล้ว เงินที่เข้าเงื่อนไขในบัญชี ฟิวเจอร์ส ของคุณจะลงทะเบียนในผลิตภัณฑ์ Earn พิเศษนี้โดยอัตโนมัติ ซึ่งจะสร้างดอกเบี้ยรายวันโดยไม่กระทบต่อการซื้อขาย ฟิวเจอร์ส ตามปกติของคุณ และช่วยให้คุณเพิ่มมูลค่าบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สินทรัพย์ที่มีสิทธิ์ได้รับ ฟิวเจอร์ส Earn เรียกว่า เงินต้น ซึ่งขึ้นอยู่กับยอดเงินคงเหลือในกระเป๋าเงินของบัญชี ฟิวเจอร์ส ของผู้ใช้
ผู้ใช้จะต้องเปิดใช้งาน ฟิวเจอร์ส Earn ด้วยตนเองเพียงครั้งเดียว หลังจากเปิดใช้งานแล้ว เงินต้นจะถูกนำไปใช้คำนวณดอกเบี้ยโดยอัตโนมัติ เงินต้นยังคงทำหน้าที่เป็นหลักประกันในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าพร้อมๆ กับการสร้างดอกเบี้ยไปพร้อมๆ กัน
เงินต้น = ยอดคงเหลือที่ใช้ได้ + สินทรัพย์ที่ล็อคไว้สำหรับคำสั่งซื้อที่รอดำเนินการ + มาร์จิ้นที่ใช้ – โบนัส
สกุลเงินดิจิทัลที่รองรับสำหรับ ฟิวเจอร์ส Earn ในปัจจุบันคือ USDT และ USDC
โบนัสจะไม่รวมอยู่ในการคำนวณดอกเบี้ยภายใต้ ฟิวเจอร์ส Earn
ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจาก ฟิวเจอร์ส Earn จะถูกแจกจ่ายโดยไม่มีค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใดๆ การเข้าร่วมไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
ดอกเบี้ยที่เกิดจาก ฟิวเจอร์ส Earn นั้นได้รับอิทธิพลจากทั้งมูลค่าของตำแหน่ง ฟิวเจอร์ส และจำนวนเงินต้นในบัญชี ฟิวเจอร์ส มูลค่าของสถานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะส่งผลต่อ APR ที่ใช้ในการคำนวณดอกเบี้ย ในขณะที่จำนวนเงินต้นจะกำหนดฐานในการคำนวณดอกเบี้ยโดยตรง กฎเกณฑ์เฉพาะมีดังนี้:
1) ฟิวเจอร์ส USDT-M หรือ USDC-M
มูลค่าโพสิชันฟิวเจอร์ส
เงินต้น
APR
< $100,000
ไม่จำกัด
3%
≥ $100,000
0-25,000 USDT หรือ
0-25,000 USDC
15%
> 25,000 USDT (ส่วนที่สูงกว่า 25,000 USDT) หรือ
> 25,000 USDC (ส่วนที่สูงกว่า 25,000 USDC)
3%
หมายเหตุ:
ค่า APR และขีดจำกัดเงินต้นจะได้รับการปรับแบบไดนามิกตามเงื่อนไขตลาดและนโยบายแพลตฟอร์ม ดอกเบี้ยจริงจะถูกกำหนดโดยค่าที่แสดงในหน้ารับผลตอบแทนล่วงหน้า โปรดดูประกาศอย่างเป็นทางการของ MEXC เพื่อรับข้อมูลอัปเดตล่าสุด
การคำนวณนี้รวมถึงมูลค่าตำแหน่งของ USDT-M และ USDC-M ฟิวเจอร์ส ที่เปิดอยู่ทั้งหมด ไม่รวม Coin-M ฟิวเจอร์ส
มูลค่าตำแหน่งฟิวเจอร์สจะคำนวณบนพื้นฐานสุทธิ สำหรับคู่การซื้อขายที่มีสินทรัพย์อ้างอิงเดียวกัน สถานะซื้อและสถานะขายจะถูกหักล้างกัน และขนาดสถานะสุทธิจะถูกใช้ในการคำนวณ สูตรเฉพาะมีดังนี้:
abs (ปริมาณ long USDT × ราคาเข้าเฉลี่ย – ปริมาณ short USDT × ราคาเข้าเฉลี่ย + ปริมาณ long USDC × ราคาเข้าเฉลี่ย – ปริมาณ short USDC × ราคาเข้าเฉลี่ย)
ค่าตำแหน่งจะถูกบันทึกแบบสแน็ปช็อตสามครั้งต่อหนึ่งวัน และค่าเฉลี่ยจะถูกใช้สำหรับการคำนวณ
ยอดเงินคงเหลือในกระเป๋าเงินของบัญชี ฟิวเจอร์ส จะถูกบันทึกแบบสแน็ปช็อตสามครั้งต่อวัน และนำค่าต่ำสุดมาใช้เป็นเงินต้นในการคำนวณดอกเบี้ย
2) ตัวอย่างการคำนวณดอกเบี้ยจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
สถานการณ์ A: ปัจจุบันผู้ใช้ถือครองตำแหน่งฟิวเจอร์สที่ 80,000 USDT และมีเงินต้น 25,000 USDT ดอกเบี้ยรายวันคำนวณดังนี้:
ดอกเบี้ยรายวัน = 25,000 × 3% / 365 = 2.05 USDT
คำอธิบาย: เนื่องจากตำแหน่งฟิวเจอร์สอยู่ต่ำกว่า 100,000 USDT เงินต้นทั้งหมดจึงถูกคำนวณที่ 3% APR
สถานการณ์ B: ปัจจุบันผู้ใช้ถือครองตำแหน่งฟิวเจอร์สที่ 100,000 USDT และมีเงินต้น 25,000 USDT ดอกเบี้ยรายวันคำนวณดังนี้:
ดอกเบี้ยรายวัน = 25,000 × 15% / 365 = 10.25 USDT
คำอธิบาย: โดยมีมูลค่าตำแหน่งอย่างน้อย 100,000 USDT เงินต้นสูงสุด 25,000 USDT จะมีสิทธิ์ได้รับ APR 15% ที่สูงขึ้น
สถานการณ์ C: ปัจจุบันผู้ใช้ถือครองตำแหน่งฟิวเจอร์สที่ 100,000 USDT และมีเงินต้น 85,000 USDT ดอกเบี้ยรายวันคำนวณดังนี้:
ดอกเบี้ยรายวัน = 25,000 × 15% / 365 + 60,000 × 3% / 365 = 15.18 USDT
คำอธิบาย: จากเงินต้นทั้งหมด 85,000 USDT นั้น เงินต้น 25,000 USDT แรกจะคิดอัตราดอกเบี้ย 15% ต่อปี ในขณะที่เงินต้นที่เหลือ 60,000 USDT จะคิดอัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปี
3) กฎเกณฑ์การรับผลตอบแทนล่วงหน้าสำหรับการจ่ายดอกเบี้ย
ดอกเบี้ยจาก ฟิวเจอร์ส Earn จะถูกแจกจ่ายครั้งหนึ่งต่อวันไปยังบัญชี Spot ของผู้ใช้ จำนวนเงินที่แจกจ่ายจะสอดคล้องกับดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในวันก่อนหน้า สามารถดูรายละเอียดดอกเบี้ยได้ภายใต้ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในหน้ารับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ไปที่หน้าแรกเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC และเข้าสู่ระบบ จากเมนูEarn คลิก ฟิวเจอร์ส Earn เพื่อเข้าสู่หน้ากิจกรรม
ในหน้าฟิวเจอร์ส Earn คลิก รับรายได้ทันที
ทำเครื่องหมายในช่องข้อตกลงและคลิกปุ่มเริ่มรับดอกเบี้ยเพื่อดำเนินการเปิดใช้งานฟีเจอร์ ฟิวเจอร์ส Earn ให้เสร็จสมบูรณ์
1) เปิดแอป MEXC แล้วแตะเพิ่มเติมบนหน้าแรก
2) ภายใต้ส่วนสินทรัพย์ เลือก Earn
3) ในหน้ารับรายได้ แตะที่ฟิวเจอร์ส Earn
4) ในหน้ารับรายได้ล่วงหน้า ให้แตะรับรายได้ทันที
5) ทำเครื่องหมายในช่องข้อตกลงและแตะปุ่มเริ่มรับดอกเบี้ยเพื่อดำเนินการเปิดใช้งานฟีเจอร์ ฟิวเจอร์ส Earn ให้เสร็จสมบูรณ์
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สื่อนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี ข้อกฎหมาย การเงิน บัญชี การให้คำปรึกษา หรือบริการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และไม่เป็นคำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC Learn ให้ข้อมูลเพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน โปรดแน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและลงทุนด้วยความระมัดระวัง การตัดสินใจและผลลัพธ์การลงทุนทั้งหมดขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว