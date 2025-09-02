โดยการใช้ฟีเจอร์ถอนเงินบน MEXC คุณสามารถโอนสินทรัพย์ คริปโต ของคุณไปยังกระเป๋าเงินของคุณได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถโอนเงินระหว่างผู้ใช้ MEXC ได้โดยใช้ฟีเจอร์การโอนภายใน มาดูกระบวนการทีละขั้นตอนสำหรับแตโดยการใช้ฟีเจอร์ถอนเงินบน MEXC คุณสามารถโอนสินทรัพย์ คริปโต ของคุณไปยังกระเป๋าเงินของคุณได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถโอนเงินระหว่างผู้ใช้ MEXC ได้โดยใช้ฟีเจอร์การโอนภายใน มาดูกระบวนการทีละขั้นตอนสำหรับแต
เรียนรู้/คู่มือสำหรับผู้เริ่มต้น/คู่มือการใช้งาน/วิธีการถอนเงินจาก MEXC?

วิธีการถอนเงินจาก MEXC?

2 กันยายน 2025MEXC
0m
#ผู้เริ่มต้น
โดยการใช้ฟีเจอร์ถอนเงินบน MEXC คุณสามารถโอนสินทรัพย์ คริปโต ของคุณไปยังกระเป๋าเงินของคุณได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถโอนเงินระหว่างผู้ใช้ MEXC ได้โดยใช้ฟีเจอร์การโอนภายใน มาดูกระบวนการทีละขั้นตอนสำหรับแต่ละการดำเนินการกัน

1. การถอนเงินบนเว็บไซต์


1) ในเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC คลิกที่ [กระเป๋าเงิน] ที่มุมขวาบน และเลือก [ถอน]


2) เลือก [คริปโต] ที่คุณต้องการถอน ป้อน [ที่อยู่ถอน] เลือก [เครือข่าย] และกรอก [จำนวนเงิน] หลังจากตรวจสอบข้อมูลแล้วคลิก [ส่ง]


หมายเหตุ:
ที่อยู่ถอนเงินหมายถึงที่อยู่ถอนเงินสกุลเงินดิจิทัล หรือเรียกอีกอย่างว่าที่อยู่กระเป๋าเงิน ที่อยู่นี้คือตัวระบุเฉพาะตัวที่ประกอบด้วยตัวเลขและตัวอักษรชุดยาว ซึ่งใช้เพื่อระบุว่าควรโอนสกุลเงินดิจิทัลไปยังบัญชีหรือกระเป๋าเงินใด

เครือข่ายการโอนหมายถึงเครือข่ายที่ใช้ในการประมวลผลธุรกรรมและการโอนสกุลเงินดิจิทัล สกุลเงินดิจิทัลต่างๆ อาจใช้เครือข่ายบล็อคเชนที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น Bitcoin ใช้เครือข่าย Bitcoin และ Ethereum ใช้เครือข่าย Ethereum เป็นต้น สกุลเงินดิจิทัลบางสกุลรองรับหลายเครือข่าย ดังนั้นการเลือกเครือข่ายที่ถูกต้องจึงเป็นสิ่งสำคัญในสถานการณ์เช่นนี้ ตัวอย่างเช่น ในกรณีของ USDT คุณต้องตรวจสอบว่าอยู่ในเครือข่าย ERC-20 หรือ TRC-20 การเลือกเครือข่ายที่ไม่ถูกต้องอาจส่งผลให้การถอนเงินไม่ได้รับการเครดิต

เมื่อถอนสกุลเงินดิจิทัลบางสกุล คุณจะต้องกรอกบันทึก การไม่จัดเตรียมบันทึกอาจส่งผลให้การถอนเงินไม่ได้รับเครดิต สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Memo โปรดดูบทความ "Memos/Tags คืออะไร"

เมื่อทำการถอนเงิน คุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดจำนวนเงินถอนขั้นต่ำ หากจำนวนเงินที่คุณถอนต่ำกว่าข้อกำหนดนี้ โปรดเพิ่มโทเค็นที่เกี่ยวข้องจนกว่าจะถึงจำนวนเงินขั้นต่ำก่อนเริ่มการถอน จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการถอนซึ่งอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับค่าธรรมเนียมเครือข่าย

MEXC มุ่งมั่นที่จะมอบประสบการณ์ผู้ใช้ที่ดีที่สุด หากคุณพบว่าแพลตฟอร์มอื่นเสนอค่าธรรมเนียมการถอนเงินที่ต่ำกว่า โปรดส่งภาพหน้าจอและลิงก์เว็บเพจไปยังฝ่ายบริการลูกค้าออนไลน์ของเราเพื่อรับคำติชม

3) ป้อนรหัสยืนยันอีเมลหลังจากได้รับแล้ว ป้อนรหัสยืนยันของ Google แล้วคลิก [ส่ง]


4) รอให้การถอนเงินได้รับการดำเนินการสำเร็จ


2. การโอนเงินภายในบนเว็บไซต์


1) ในเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC คลิกที่ [กระเป๋าเงิน] ที่มุมขวาบน และเลือก [ถอน]


2) เลือกสกุลเงินดิจิทัลที่คุณต้องการโอน

3) เลือก [ผู้ใช้ MEXC] ซึ่งขณะนี้รองรับการโอนผ่าน [อีเมล] [หมายเลขโทรศัพท์] หรือ [MEXC UID] กรอกข้อมูลบัญชีผู้รับ

4) กรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องและจำนวนเงินโอน จากนั้นคลิกที่ [ส่ง]


5) กรอกรหัสยืนยันอีเมลและรหัส Google Authenticator แล้วคลิก [ส่ง]


6) การโอนเสร็จสิ้นแล้ว


3. การถอนเงินผ่านแอป


1) แตะที่ [กระเป๋าเงิน] ที่มุมขวาล่างของแอป
2) แตะที่ [ถอน]
3) เลือกสกุลเงินดิจิทัลที่คุณต้องการถอน
4) เลือก [การถอนเงินบนเครือข่าย] เป็นวิธีการถอนเงิน


5) กรอกที่อยู่ถอน เลือกเครือข่าย และกรอกจำนวนเงินที่ต้องการถอน จากนั้นแตะที่ [ยืนยัน]
6) อ่านคำเตือนแล้วแตะที่ [ยืนยัน]
7) หลังจากตรวจสอบรายละเอียดถูกต้องแล้ว ให้แตะที่ [ยืนยันการถอนเงิน]
8) กรอกรหัสยืนยันอีเมล์และรหัส Google Authenticator จากนั้นแตะที่ [ส่ง]


4. การโอนเงินภายในบนแอป


1) บนแอป แตะที่ [กระเป๋าเงิน] ที่มุมขวาล่าง
2) แตะที่ [ถอน]
3) เลือกสกุลเงินดิจิทัลที่คุณต้องการถอน
4) เลือก [โอน MEXC] เป็นวิธีการถอนเงิน


5) กรอกข้อมูลบัญชีผู้รับและจำนวนเงิน จากนั้นคลิกส่ง ปัจจุบันรองรับวิธีการโอน 3 วิธี: อีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์ และ UID
6) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลถูกต้องและแตะ [ยืนยัน]
7) กรอกรหัสยืนยันอีเมลและรหัส Google Authenticator จากนั้นแตะ [ยืนยัน]
8) การโอนเสร็จสมบูรณ์แล้ว


สิ่งที่ต้องทราบเมื่อทำการถอนเงิน


1. สำหรับสกุลเงินดิจิทัลที่รองรับหลายเครือข่าย เช่น USDT โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเลือกเครือข่ายที่สอดคล้องกันเมื่อทำการร้องขอถอนเงิน

2. หากการถอนสกุลเงินดิจิทัลต้องใช้บันทึกช่วยจำ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้คัดลอกบันทึกช่วยจำที่ถูกต้องจากแพลตฟอร์มที่รับและป้อนข้อมูลอย่างถูกต้อง มิฉะนั้นทรัพย์สินอาจสูญหายหลังจากการถอน

3. หลังจากกรอกที่อยู่แล้ว หากหน้าเพจระบุว่าที่อยู่ไม่ถูกต้อง โปรดตรวจสอบที่อยู่หรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าออนไลน์ของเราเพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม

4. ค่าธรรมเนียมการถอนเงินจะแตกต่างกันไปสำหรับแต่ละสกุลเงินดิจิทัล และสามารถดูได้หลังจากเลือกสกุลเงินดิจิทัลในหน้าถอนเงิน

5. คุณสามารถดูจำนวนเงินถอนขั้นต่ำและค่าธรรมเนียมการถอนสำหรับสกุลเงินดิจิทัลที่เกี่ยวข้องได้บนหน้าการถอน

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือบริการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และไม่ได้ถือเป็นคำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC Learn ให้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ในการอ้างอิงเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน แพลตฟอร์มจะไม่รับผิดชอบต่อการเลือกกิจกรรมการลงทุนของคุณ

