Hana Network คืออะไร: เกตเวย์ TikTok ใหม่สู่โลกคริปโต

24 กันยายน 2025
ไฮไลท์ด่วน:


1) Hana Network เป็นแพลตฟอร์มนวัตกรรมที่ออกแบบมาเพื่อลดความซับซ้อนในการโต้ตอบบล็อคเชนหลายโซ่สำหรับผู้ใช้ทั่วไปและนักพัฒนา โดยรองรับระบบนิเวศเช่น Bitcoin, Ethereum และอื่นๆ อีกมากมาย
2) โทเค็นดั้งเดิม HANA มีอุปทานทั้งหมด 1 พันล้าน โดยมากกว่าครึ่งหนึ่งจัดสรรให้กับชุมชน กลไกการแจกจ่ายและปลดล็อคโทเค็นมีความโปร่งใส โดยรอบการออกคีย์จะเสร็จสิ้นในปี 2025
3) ผลิตภัณฑ์หลักของ Hana Network ได้แก่ เกม DeFi แบบไฮเปอร์แคชชวลอย่าง Hanafuda โปรเจกต์ NFT Capsule Shop และสะพานสินทรัพย์ข้ามสายที่ปลอดภัยและใช้งานง่ายอย่าง Hana Gateway
4) Hana Network ให้ความสำคัญกับประสบการณ์ทางการเงินในรูปแบบเกม ผลลัพธ์การแบ่งปันทางสังคมที่แข็งแกร่ง ข้อมูลบนเครือข่ายที่น่าประทับใจ และการหมุนเวียนสินทรัพย์หลายเครือข่ายที่ราบรื่น
5) Hana Network ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งเงินทุนที่แข็งแกร่ง และได้รับการระดมทุนจากสถาบันที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง โดยระดมทุนรวมกว่า 5.75 ล้านเหรียญสหรัฐระหว่างปี 2024 ถึง 2025
6) วิสัยทัศน์ของ Hana Network คือการสร้างเกตเวย์สินทรัพย์บล็อคเชนที่สนุกสนานและง่ายดายเหมือนกับการเลื่อนดูวิดีโอสั้นๆ โดยวางตำแหน่งตัวเองให้เป็นแพลตฟอร์มหลักสำหรับ DeFi รุ่นถัดไปและพอร์ทัลสำหรับสินทรัพย์ crypto ในยุค Web4

1. Hana Network คืออะไร?


Hana Network ก่อตั้งขึ้นในปี 2022 โดย Kohei Hanasaka มีเป้าหมายเพื่อลดความซับซ้อนในการโต้ตอบบล็อคเชนโดยเชื่อมช่องว่างระหว่างโปรโตคอลพื้นฐานที่ซับซ้อนและความต้องการของผู้ใช้ในชีวิตประจำวัน การใช้ประโยชน์จากการแยกโซ่ทำให้ขจัดความซับซ้อนในการโต้ตอบกับบล็อคเชนที่แตกต่างกัน โดยมอบประสบการณ์ที่เป็นหนึ่งเดียวให้กับผู้ใช้ทั่วทั้ง Bitcoin, เชน EVM, โซลูชัน L2 ที่ไม่เป็นเนื้อเดียวกัน และโปรโตคอลอื่นๆ ซึ่งช่วยให้โต้ตอบกันได้อย่างราบรื่นโดยไม่ต้องสลับเครือข่ายหรือจัดการกับอินเทอร์เฟซที่ซับซ้อน

ความเข้ากันได้ของ EVM ของ Hana Networkได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ผู้พัฒนาสามารถใช้เครื่องมือและแอปพลิเคชันที่มีอยู่ได้ ทำให้โครงการที่ใช้ EVM สามารถขยายไปยัง Hana Network ได้อย่างง่ายดาย แพลตฟอร์มนี้มุ่งเน้นที่การช่วยเหลือผู้มาใหม่ในโลกคริปโตด้วยการนำเสนอแอปพลิเคชันที่ใช้งานง่ายและไม่ต้องขออนุญาต แอปเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ในด้านการเงินสังคม การเงินเกม การชำระเงิน และบริการในโลกแห่งความเป็นจริง


2. โทเคโนมิกส์ Hana Network


HANA คือโทเค็นดั้งเดิมของ Hana Network โดยมีโทเค็นทั้งหมด 1,000,000,000 โทเค็น

2.1 การจัดสรรโทเค็น HANA


หมวดหมู่
การจัดสรร
หมายเหตุ
ชุมชน
51%
การจัดสรรที่เน้นชุมชน รวมถึงการเติบโตของระบบนิเวศ (30%) แรงจูงใจ (16%) และการขายล่วงหน้า (5%)
การคลัง
20%
เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาระบบนิเวศในอนาคต สภาพคล่อง การดำเนินงาน การตรวจสอบ และการตลาด
ทีม
19%
จัดสรรให้กับสมาชิกในทีม
นักลงทุน
10%
สำหรับผู้สนับสนุนในช่วงเริ่มต้น


2.1 กำหนดการปลดล็อคโทเค็น HANA


หมวดหมู่
การจัดสรร
รายละเอียดการปลดล็อค/การถือสิทธิ์
ชุมชน
51%
การจัดสรรชุมชน (51%) รวมไปถึงการเติบโตของระบบนิเวศ (30%) แรงจูงใจ (16%) และการขายล่วงหน้า (5%)
การเติบโตของระบบนิเวศ
30%
ระยะเวลาล็อค 12 เดือน ตามด้วยการปลดล็อคเชิงเส้น 12 เดือน
แรงจูงใจ
21%
รวมถึงส่วนลดพิเศษและส่วนการขายล่วงหน้า ปลดล็อค 100%
การคลัง
20%
ปลดล็อคสูงสุด 25% ที่ TGE โดยปลดล็อคต่อไปอีก 24 เดือน
ทีม
19%
ระยะเวลาล็อค 24 เดือน ตามด้วยการปลดล็อคเชิงเส้น 24 เดือน
นักลงทุน
10%
ระยะเวลาการได้รับสิทธิหลายปี


2.3 ข้อมูล HANA Token TGE


ทีมงาน Hana Network มุ่งมั่นต่อวิสัยทัศน์ "No More CEX (Centralized Exchanges)" “No More CEX Round” ที่เพิ่งเสร็จสิ้นไปไม่นานนี้ ไม่ใช่แค่การออกโทเค็นเท่านั้น แต่ยังเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือระยะยาวกับผู้ร่วมมือและสมาชิกชุมชนที่มีแนวคิดเดียวกัน ซึ่งร่วมกันทำภารกิจในการสร้างระบบนิเวศที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

รายละเอียดสำคัญของรอบ No More CEX มีดังนี้:
ข้อมูลการขายโทเค็น
รายละเอียด
วันที่เริ่มต้น
18 มีนาคม 2025
วันที่สิ้นสุด
1 เมษายน 2025
โมเดลการขาย
การขายแบบราคาคงที่ตามไวท์ลิสต์
ราคาโทเค็น
$0.04 (เทียบเท่ากับ FDV $40 ล้านเหรียญสหรัฐ)
อุปทานโทเค็น HANA ทั้งหมด
1,000,000,000
โทเค็นที่เสนอในรอบนี้
50,000,000 (5% ของอุปทานทั้งหมด)
การถือสิทธิ์ / การล็อคอัพ
ไม่มีการล็อค ไม่ต้องลงทุน (ปลดล็อค 100% ที่ TGE)
ปลดล็อคโทเค็นทีมและนักลงทุน
จะไม่มีการปลดล็อคโทเค็นทีมหรือผู้ลงทุนภายใน 4 เดือนแรกหลังจาก TGE

3. ผลิตภัณฑ์หลักของ Hana Network


3.1 Hanafuda


Hanafuda คือผลิตภัณฑ์หลักเครือข่ายแรกที่เปิดตัวโดย Hana Network ซึ่งเป็นเกม DeFi แบบไฮเปอร์แคชชวลที่ผสมผสานการเดิมพันทรัพย์สิน ระบบคะแนน และการเล่นเกมที่ใช้ไพ่ที่สนุกสนาน โดยการฝากสินทรัพย์ (เช่น USDT/USDC) ผู้ใช้จะได้รับ Hana Points ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการเข้าร่วมเกม Hanafuda ได้ โดยการสร้างทีม แข่งขัน และรับตั๋วพิเศษและรางวัลต่างๆ Hanafuda รองรับการลงทะเบียนเพียงคลิกเดียวผ่านบัญชี Google ช่วยลดอุปสรรคในการเข้าใช้งานสำหรับผู้ใช้ Web3 รายใหม่ได้อย่างมาก

3.2 ร้านแคปซูล


Capsule Shop คือคอลเลกชัน NFT จำนวน 10,000 ชิ้นที่สร้างขึ้นร่วมกันโดยพนักงานร้านและศิลปิน Chao! คอลเลกชั่นนี้มุ่งหวังที่จะถ่ายทอดจิตวิญญาณของโตเกียวในยุค 1980 โดยนำเสนอประสบการณ์ที่ชวนคิดถึงและทดลองซึ่งเชื่อมโยงพลังงานอันดิบของยุคนั้นเข้ากับโลกดิจิทัลสมัยใหม่

3.3 Hana Gateway


Hana Gateway ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้เข้าถึงระบบนิเวศบล็อคเชนได้ง่ายขึ้นโดยมอบช่องทางเข้าและออกที่ไม่ต้องไว้วางใจ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถควบคุมเงินของตนเองได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องเผชิญกับค่าธรรมเนียมที่ซ่อนอยู่หรือการฉ้อโกง
ด้วยผู้ใช้งานเทสต์เน็ตกว่า 200,000 ราย Hana Gateway กำลังสร้างแพลตฟอร์มที่ปลอดภัยและใช้งานง่ายซึ่งเชื่อมโยงการเงินแบบดั้งเดิมและเทคโนโลยีบล็อคเชน

แพลตฟอร์มผสานข้อดีของการเงินแบบรวมศูนย์เข้ากับการดูแลตนเองของสกุลเงินดิจิทัล ช่วยให้สามารถดำเนินธุรกรรมแบบ peer-to-peer fiat-to-crypto ได้โดยไม่ต้องพึ่งพาตัวกลาง เพิ่มความเป็นส่วนตัวและความเป็นอิสระของผู้ใช้งาน

4. คุณสมบัติหลักของ Hana Network


1) การเงินแบบไฮเปอร์แคชชวลบน Web4: มุ่งเน้นให้มีน้ำหนักเบา ความบันเทิง และสังคม ทำให้การเงินของบล็อคเชนสามารถเข้าถึงได้เกินกว่าแค่ผู้ใช้มืออาชีพเท่านั้น

2) ผลกระทบจากเครือข่ายสังคม: การเติบโตอย่างรวดเร็วของผู้ใช้และการมีส่วนร่วมของชุมชนขับเคลื่อนโดยเนื้อหาไวรัลและการแบ่งปันทางโซเชียล

3) เมตริกออนเชนที่แข็งแกร่ง: หลังจากเปิดตัวเมนเน็ตเฟส 1 ในปี 2024 Hana Network ก็มีที่อยู่ที่ไม่ซ้ำกันถึง 400,000 ที่อยู่และการฝากเงินบนเชนมากกว่า 40 ล้านครั้ง

4) การรองรับหลายเชน: โทเค็น HANA เข้ากันได้และสามารถซื้อขายได้บนบล็อคเชนหลักๆ เช่น Ethereum, BSC และ Arbitrum

5. ทีม Hana Network และการระดมทุน


ผู้ก่อตั้ง: Kohei Hanasaka
สมาชิกหลัก: Ludens (ผู้จัดการผลิตภัณฑ์)

ตามข้อมูลจาก RootData Hana Network ได้เสร็จสิ้นการระดมทุนสองรอบแล้ว:

ในเดือนตุลาคม 2024 Hana Network ระดมทุนได้ $4 ล้านเหรียญสหรัฐจากนักลงทุน Alliance DAO, SushiSwap, OrangeDAO, pSTAKE Finance, Soma Capital, Morph, Kelp DAO, Dewhales Capital, Hadron Finance, Chelsea Jiang, และ Paul Taylor

ในเดือนเมษายน 2025 บริษัทได้เสร็จสิ้นรอบการขายต่อสาธารณะมูลค่า $1.75 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีมูลค่า $40 ล้านเหรียญสหรัฐ


6. การวางตำแหน่งเชิงกลยุทธ์ของเครือข่ายฮานา


Hana Network มีเป้าหมายที่จะสร้างสะพานสินทรัพย์ที่ปลอดภัย กระจายอำนาจ และมีประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้ทั่วโลกสามารถเข้าถึงระบบนิเวศบล็อคเชนได้อย่างราบรื่นและโดยไม่ต้องพึ่งพาตัวกลาง ภารกิจสูงสุดของแพลตฟอร์มนี้คือการทำให้การเงินของบล็อคเชนใช้งานง่ายและน่าสนใจ โดยเปลี่ยนให้เป็นประสบการณ์ที่เรียบง่ายและสนุกสนานเหมือนกับการเลื่อนดูวิดีโอสั้นๆ ในการดำเนินการดังกล่าว Hana Network มุ่งมั่นที่จะเป็นช่องทางหลักสำหรับผู้ใช้ทั่วไปในการเข้าสู่โลกของสินทรัพย์ดิจิทัล

Hana Network เป็นผู้นำในด้าน DeFi รุ่นถัดไป โดยเป็นผู้สนับสนุนโมเดลการเงินแบบกระจายอำนาจ ขับเคลื่อนด้วยความบันเทิง และเสริมอำนาจทางสังคม ด้วยประสบการณ์ผู้ใช้ที่ปรับปรุงใหม่และกระแสไวรัลทางสังคมที่แข็งแกร่ง แพลตฟอร์มนี้จึงมุ่งหวังที่จะกลายเป็นพอร์ทัลสินทรัพย์เข้ารหัสที่มีอิทธิพลมากที่สุดในยุค Web4 ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้เข้าร่วม DeFi ที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ Hana Network ก็มีจุดเริ่มต้นที่เข้าถึงได้และเป็นมิตรต่อผู้ใช้สำหรับการเดินทางของคุณสู่โลกคริปโต

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลที่ให้ไว้ในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือบริการที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ และไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ MEXC Learn ให้ข้อมูลนี้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น และไม่ให้คำแนะนำในการลงทุน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

