คำสั่ง Limit ทำได้ง่าย: วิธีการเทรดที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ในตลาดสกุลเงินดิจิทัล คำสั่ง Limit ทำหน้าที่เป็นกลไกการเทรดที่สำคัญ ช่วยให้นักลงทุนสามารถควบคุมราคาการดำเนินการเทรดของตนได้อย่างแม่นยำ
คำสั่ง Limit ช่วยให้นักเทรดสามารถระบุราคาคำสั่งที่ต้องการได้ คำสั่งซื้อจะถูกดำเนินการตามราคาที่ระบุหรือในราคาที่เอื้ออำนวยมากกว่า
เมื่อมีการส่งคำสั่ง Limit หากสมุดคำสั่งปัจจุบันมีคำสั่งที่ตรงกันในราคาที่ระบุแล้ว การเทรดจะดำเนินการทันทีที่ราคาที่ดีที่สุดที่มีอยู่ หากไม่พบการจับคู่ คำสั่ง Limit จะยังคงอยู่ในสมุดคำสั่งจนกว่าจะมีการดำเนินการหรือยกเลิกโดยนักเทรด
ราคาซื้อ/ราคาขาย: ราคาที่กำหนดโดยนักเทรดในการซื้อหรือขายสกุลเงินดิจิทัล
ปริมาณซื้อ/ปริมาณขาย: จำนวนของสกุลเงินดิจิทัลที่นักเทรดตั้งใจจะซื้อหรือขาย
มูลค่าธุรกรรม: มูลค่ารวมของสกุลเงินดิจิทัลที่เกี่ยวข้องในการเทรด
TP/SL: นักเทรดสามารถกำหนดเงื่อนไข TP/SL ไว้ล่วงหน้าเมื่อวางคำสั่งซื้อแบบจำกัด เมื่อดำเนินการสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์แล้ว ระบบจะวางคำสั่ง TP/SL ที่สอดคล้องกันโดยอัตโนมัติตามราคาที่ตั้งไว้ล่วงหน้าและปริมาณที่บรรจุ
หมายเหตุ: หากจำนวนคำสั่งซื้อที่เรียกใช้งานต่ำกว่าข้อกำหนดคำสั่งซื้อขั้นต่ำของแพลตฟอร์ม คำสั่งนั้นจะถือว่าไม่ถูกต้อง
ในการเทรดสกุลเงินดิจิทัล ประเภทคำสั่งที่พบมากที่สุดสองประเภทคือคำสั่ง Limit และคำสั่ง Market สิ่งเหล่านี้แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญในแง่ของกฎการดำเนินการ ความเร็ว และสถานการณ์ที่สามารถใช้ได้:
หมวดหมู่
ถูกจำกัด?
ความเร็ว
จับคู่ง่ายไหม?
เหมาะสำหรับ
คำสั่ง limit
ใช่
ช้า
ไม่รับประกัน
การควบคุมราคาหรือรอระดับราคาที่เหมาะสม
คำสั่ง market
ไม่
เร็ว
รับประกัน
ให้ความสำคัญกับความเร็ว ยอมรับราคาการดำเนินการที่ไม่แน่นอน
สรุป:
คำสั่ง Limit เหมาะสำหรับผู้ค้าที่ต้องการควบคุมราคาเข้าหรือราคาออกอย่างแม่นยำ พวกเขาช่วยหลีกเลี่ยงการไล่ตามราคาที่สูงหรือขายต่ำเกินไป แต่ก็มีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับการดำเนินการ
คำสั่ง Market รับประกันการดำเนินการทันที ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ค้าที่จำกัดเวลาหรือผู้ที่ต้องการเข้าหรือออกจากตลาดอย่างรวดเร็ว
ข้อได้เปรียบหลักของคำสั่ง Limit อยู่ที่การควบคุมและความยืดหยุ่นเชิงกลยุทธ์:
การควบคุมราคา: นักเทรดสามารถวางคำสั่งซื้อภายในช่วงราคาที่ต้องการ หลีกเลี่ยงการดำเนินการที่ไม่เอื้ออำนวยซึ่งเกิดจากความผันผวนของตลาดฉับพลัน
การจัดการความเสี่ยง: เมื่อใช้ร่วมกับฟังก์ชัน Take Profit และ Stop Loss คำสั่ง Limit จะช่วยให้นักเทรดกำหนดจุดออกล่วงหน้า ช่วยล็อกกำไรในขณะที่ควบคุมการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นได้
มีประสิทธิผลในตลาดที่มีความผันผวน: ในช่วงที่มีความผันผวนของราคา คำสั่ง Limit จะทำให้นักเทรดสามารถจับระดับราคาที่เหมาะสมและปรับปรุงประสิทธิภาพการเทรดโดยรวมได้
โดยสรุป คำสั่ง Limit ไม่เพียงแต่เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับผู้เริ่มต้นเข้าสู่ตลาดเท่านั้น แต่ยังเป็นกลไกสำคัญสำหรับผู้ค้าขั้นสูงที่พัฒนากลยุทธ์การเทรดที่ซับซ้อนมากขึ้นอีกด้วย
มาลองใช้คู่การเทรด MX/USDT เป็นตัวอย่าง
1) ไปที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC เข้าสู่ระบบบัญชีของคุณ และเปิดหน้าการเทรดสปอต
2) เลือกตัวเลือกคำสั่ง Limit
3) ป้อนราคาที่ต้องการและจำนวน MX ที่คุณต้องการซื้อ
4) หากคุณต้องการ คุณยังสามารถตั้งค่า TP/SL เพื่อจัดการความเสี่ยงของคุณโดยอัตโนมัติได้
5) คลิกซื้อ MX เพื่อวางคำสั่งซื้อของคุณ
6) คำสั่งซื้อของคุณจะปรากฏในส่วนคำสั่งซื้อเปิด
7) เมื่อราคาตลาดถึงราคาที่คุณตั้งไว้ (หรือดีกว่านั้น) คำสั่งซื้อของคุณจะถูกดำเนินการ หลังจากกรอกเสร็จแล้ว คุณจะเห็นโทเค็น MX ของคุณในส่วนตำแหน่งเปิด
1) เปิดแอป MEXC เข้าสู่ระบบบัญชีของคุณ และแตะเทรดที่ด้านล่างเพื่อเข้าสู่หน้าการเทรดแบบ Spot
2) เลือกคำสั่ง Limit
3) ป้อนราคาและจำนวนที่ต้องการ
4) (ทางเลือก) เปิดใช้งานและตั้งค่า TP/SL
5) แตะซื้อ MX เพื่อวางคำสั่งซื้อจำกัดของคุณ
6) คำสั่งซื้อของคุณจะปรากฏภายใต้คำสั่งซื้อเปิด
7) เมื่อราคาตลาดถึงราคาที่คุณตั้งไว้ (หรือดีกว่านั้น) คำสั่งซื้อของคุณจะถูกดำเนินการ หลังจากกรอกเสร็จแล้ว คุณจะเห็นโทเค็น MX ของคุณในส่วนตำแหน่ง
การวางคำสั่งขายแบบจำกัดจะทำงานในลักษณะเดียวกับการวางคำสั่งซื้อ เพียงป้อนราคาและจำนวน MX ที่คุณต้องการขาย จากนั้นคลิกขาย MX เพื่อส่งคำสั่งซื้อของคุณ คำสั่งซื้อของคุณจะปรากฏในหัวข้อคำสั่งซื้อเปิด
เมื่อราคาตลาดถึงราคาที่คุณกำหนดไว้ (หรือราคาที่ดีกว่า) คำสั่ง Limit ของคุณจะถูกดำเนินการ หลังจากการเทรดเสร็จสมบูรณ์ คุณจะเห็นโทเค็น USDT ที่สอดคล้องกันในตำแหน่งของคุณ
ช่วยให้ผู้ใช้สามารถตั้งราคาล่วงหน้าได้ ช่วยหลีกเลี่ยงการไล่ตามราคาที่สูงหรือการขายแบบตื่นตระหนกเมื่อราคาต่ำ
ช่วยจับโอกาสการซื้อหรือการขายที่เหมาะสมในตลาดที่มีความผันผวน
เมื่อใช้ร่วมกับการตั้งค่า Take Profit และ Stop Loss จะช่วยจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและรักษาเป้าหมาย PNL ไว้ได้
หากราคาตลาดไม่ถึงระดับที่คุณตั้งไว้ คำสั่งซื้ออาจยังคงไม่ได้รับการดำเนินการเป็นเวลานาน
ในกรณีที่มีสภาพคล่องต่ำ แม้ว่าจะถึงราคาแล้ว คำสั่งอาจไม่ได้รับการดำเนินการอย่างสมบูรณ์
ระดับ TP/SL ควรได้รับการกำหนดอย่างระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการไม่ถูกต้องหรือโอกาสที่พลาดไประหว่างสภาวะตลาดที่รุนแรง
คำสั่ง Limit เป็นประเภทคำสั่งที่พบได้บ่อยที่สุดในการเทรดทั้งแบบจุดและแบบฟิวเจอร์ส การตั้งราคาที่เฉพาะเจาะจงทำให้ผู้ค้าสามารถซื้อหรือขายสินทรัพย์ในระดับที่เหมาะสมในขณะที่ใช้เครื่องมือ TP/SL สำหรับการบริหารความเสี่ยง เมื่อนำไปใช้ตามกลยุทธ์และสอดคล้องกับรูปแบบการเทรดของแต่ละบุคคลและความสามารถในการรับความเสี่ยง คำสั่ง Limit จะช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถเผชิญกับความท้าทายในตลาดได้อย่างมั่นใจมากขึ้น และก้าวเดินอย่างมั่นคงสู่การเติบโตของความมั่งคั่งในระยะยาว
