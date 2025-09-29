ในตลาดสกุลเงินดิจิทัล คำสั่ง Limit ทำหน้าที่เป็นกลไกการเทรดที่สำคัญ ช่วยให้นักลงทุนสามารถควบคุมราคาการดำเนินการเทรดของตนได้อย่างแม่นยำ 1. คำสั่ง Limit คืออะไร? 1.1 คำจำกัดความ คำสั่ง Limit ช่วยให้นักเในตลาดสกุลเงินดิจิทัล คำสั่ง Limit ทำหน้าที่เป็นกลไกการเทรดที่สำคัญ ช่วยให้นักลงทุนสามารถควบคุมราคาการดำเนินการเทรดของตนได้อย่างแม่นยำ 1. คำสั่ง Limit คืออะไร? 1.1 คำจำกัดความ คำสั่ง Limit ช่วยให้นักเ
เรียนรู้/คู่มือสำหรับผู้เริ่มต้น/สปอต/คำสั่ง Limi...ิภาพมากขึ้น

คำสั่ง Limit ทำได้ง่าย: วิธีการเทรดที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

29 กันยายน 2025MEXC
0m
#พื้นฐาน#แนวคิดพื้นฐาน
Overtake
TAKE$0.24379+3.59%
LETSTOP
STOP$0.03771-2.05%
MX Token
MX$2.1626-1.13%
Brainedge
LEARN$0.01315-2.30%


ในตลาดสกุลเงินดิจิทัล คำสั่ง Limit ทำหน้าที่เป็นกลไกการเทรดที่สำคัญ ช่วยให้นักลงทุนสามารถควบคุมราคาการดำเนินการเทรดของตนได้อย่างแม่นยำ

1. คำสั่ง Limit คืออะไร?


1.1 คำจำกัดความ


คำสั่ง Limit ช่วยให้นักเทรดสามารถระบุราคาคำสั่งที่ต้องการได้ คำสั่งซื้อจะถูกดำเนินการตามราคาที่ระบุหรือในราคาที่เอื้ออำนวยมากกว่า

เมื่อมีการส่งคำสั่ง Limit หากสมุดคำสั่งปัจจุบันมีคำสั่งที่ตรงกันในราคาที่ระบุแล้ว การเทรดจะดำเนินการทันทีที่ราคาที่ดีที่สุดที่มีอยู่ หากไม่พบการจับคู่ คำสั่ง Limit จะยังคงอยู่ในสมุดคำสั่งจนกว่าจะมีการดำเนินการหรือยกเลิกโดยนักเทรด

1.2 แนวคิดหลัก


  • ราคาซื้อ/ราคาขาย: ราคาที่กำหนดโดยนักเทรดในการซื้อหรือขายสกุลเงินดิจิทัล
  • ปริมาณซื้อ/ปริมาณขาย: จำนวนของสกุลเงินดิจิทัลที่นักเทรดตั้งใจจะซื้อหรือขาย
  • มูลค่าธุรกรรม: มูลค่ารวมของสกุลเงินดิจิทัลที่เกี่ยวข้องในการเทรด
  • TP/SL: นักเทรดสามารถกำหนดเงื่อนไข TP/SL ไว้ล่วงหน้าเมื่อวางคำสั่งซื้อแบบจำกัด เมื่อดำเนินการสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์แล้ว ระบบจะวางคำสั่ง TP/SL ที่สอดคล้องกันโดยอัตโนมัติตามราคาที่ตั้งไว้ล่วงหน้าและปริมาณที่บรรจุ
  • หมายเหตุ: หากจำนวนคำสั่งซื้อที่เรียกใช้งานต่ำกว่าข้อกำหนดคำสั่งซื้อขั้นต่ำของแพลตฟอร์ม คำสั่งนั้นจะถือว่าไม่ถูกต้อง

2. ความแตกต่างระหว่างคำสั่ง Limit และคำสั่ง Market


ในการเทรดสกุลเงินดิจิทัล ประเภทคำสั่งที่พบมากที่สุดสองประเภทคือคำสั่ง Limit และคำสั่ง Market สิ่งเหล่านี้แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญในแง่ของกฎการดำเนินการ ความเร็ว และสถานการณ์ที่สามารถใช้ได้:

หมวดหมู่
ถูกจำกัด?
ความเร็ว
จับคู่ง่ายไหม?
เหมาะสำหรับ
คำสั่ง limit
ใช่
ช้า
ไม่รับประกัน
การควบคุมราคาหรือรอระดับราคาที่เหมาะสม
คำสั่ง market
ไม่
เร็ว
รับประกัน
ให้ความสำคัญกับความเร็ว ยอมรับราคาการดำเนินการที่ไม่แน่นอน

สรุป:
  • คำสั่ง Limit เหมาะสำหรับผู้ค้าที่ต้องการควบคุมราคาเข้าหรือราคาออกอย่างแม่นยำ พวกเขาช่วยหลีกเลี่ยงการไล่ตามราคาที่สูงหรือขายต่ำเกินไป แต่ก็มีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับการดำเนินการ
  • คำสั่ง Market รับประกันการดำเนินการทันที ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ค้าที่จำกัดเวลาหรือผู้ที่ต้องการเข้าหรือออกจากตลาดอย่างรวดเร็ว

3. ข้อดีของคำสั่ง Limit


ข้อได้เปรียบหลักของคำสั่ง Limit อยู่ที่การควบคุมและความยืดหยุ่นเชิงกลยุทธ์:

  • การควบคุมราคา: นักเทรดสามารถวางคำสั่งซื้อภายในช่วงราคาที่ต้องการ หลีกเลี่ยงการดำเนินการที่ไม่เอื้ออำนวยซึ่งเกิดจากความผันผวนของตลาดฉับพลัน
  • การจัดการความเสี่ยง: เมื่อใช้ร่วมกับฟังก์ชัน Take Profit และ Stop Loss คำสั่ง Limit จะช่วยให้นักเทรดกำหนดจุดออกล่วงหน้า ช่วยล็อกกำไรในขณะที่ควบคุมการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นได้
  • มีประสิทธิผลในตลาดที่มีความผันผวน: ในช่วงที่มีความผันผวนของราคา คำสั่ง Limit จะทำให้นักเทรดสามารถจับระดับราคาที่เหมาะสมและปรับปรุงประสิทธิภาพการเทรดโดยรวมได้

โดยสรุป คำสั่ง Limit ไม่เพียงแต่เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับผู้เริ่มต้นเข้าสู่ตลาดเท่านั้น แต่ยังเป็นกลไกสำคัญสำหรับผู้ค้าขั้นสูงที่พัฒนากลยุทธ์การเทรดที่ซับซ้อนมากขึ้นอีกด้วย

4. วิธีการวางคำสั่งซื้อแบบจำกัดบน MEXC


มาลองใช้คู่การเทรด MX/USDT เป็นตัวอย่าง

4.1 บนเว็บ


1) ไปที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC เข้าสู่ระบบบัญชีของคุณ และเปิดหน้าการเทรดสปอต

2) เลือกตัวเลือกคำสั่ง Limit


3) ป้อนราคาที่ต้องการและจำนวน MX ที่คุณต้องการซื้อ

4) หากคุณต้องการ คุณยังสามารถตั้งค่า TP/SL เพื่อจัดการความเสี่ยงของคุณโดยอัตโนมัติได้

5) คลิกซื้อ MX เพื่อวางคำสั่งซื้อของคุณ

6) คำสั่งซื้อของคุณจะปรากฏในส่วนคำสั่งซื้อเปิด

7) เมื่อราคาตลาดถึงราคาที่คุณตั้งไว้ (หรือดีกว่านั้น) คำสั่งซื้อของคุณจะถูกดำเนินการ หลังจากกรอกเสร็จแล้ว คุณจะเห็นโทเค็น MX ของคุณในส่วนตำแหน่งเปิด


*BTN-ซื้อ MX&BTNURL=https://www.mexc.com/th-TH/exchange/MX_USDT *

4.2 บนแอป


1) เปิดแอป MEXC เข้าสู่ระบบบัญชีของคุณ และแตะเทรดที่ด้านล่างเพื่อเข้าสู่หน้าการเทรดแบบ Spot

2) เลือกคำสั่ง Limit

3) ป้อนราคาและจำนวนที่ต้องการ

4) (ทางเลือก) เปิดใช้งานและตั้งค่า TP/SL

5) แตะซื้อ MX เพื่อวางคำสั่งซื้อจำกัดของคุณ

6) คำสั่งซื้อของคุณจะปรากฏภายใต้คำสั่งซื้อเปิด

7) เมื่อราคาตลาดถึงราคาที่คุณตั้งไว้ (หรือดีกว่านั้น) คำสั่งซื้อของคุณจะถูกดำเนินการ หลังจากกรอกเสร็จแล้ว คุณจะเห็นโทเค็น MX ของคุณในส่วนตำแหน่ง



การวางคำสั่งขายแบบจำกัดจะทำงานในลักษณะเดียวกับการวางคำสั่งซื้อ เพียงป้อนราคาและจำนวน MX ที่คุณต้องการขาย จากนั้นคลิกขาย MX เพื่อส่งคำสั่งซื้อของคุณ คำสั่งซื้อของคุณจะปรากฏในหัวข้อคำสั่งซื้อเปิด

เมื่อราคาตลาดถึงราคาที่คุณกำหนดไว้ (หรือราคาที่ดีกว่า) คำสั่ง Limit ของคุณจะถูกดำเนินการ หลังจากการเทรดเสร็จสมบูรณ์ คุณจะเห็นโทเค็น USDT ที่สอดคล้องกันในตำแหน่งของคุณ

5. ข้อดีและข้อควรพิจารณาในการใช้คำสั่ง Limit


5.1 ข้อดี


  • ช่วยให้ผู้ใช้สามารถตั้งราคาล่วงหน้าได้ ช่วยหลีกเลี่ยงการไล่ตามราคาที่สูงหรือการขายแบบตื่นตระหนกเมื่อราคาต่ำ
  • ช่วยจับโอกาสการซื้อหรือการขายที่เหมาะสมในตลาดที่มีความผันผวน
  • เมื่อใช้ร่วมกับการตั้งค่า Take Profit และ Stop Loss จะช่วยจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและรักษาเป้าหมาย PNL ไว้ได้

5.2 ข้อควรพิจารณา


  • หากราคาตลาดไม่ถึงระดับที่คุณตั้งไว้ คำสั่งซื้ออาจยังคงไม่ได้รับการดำเนินการเป็นเวลานาน
  • ในกรณีที่มีสภาพคล่องต่ำ แม้ว่าจะถึงราคาแล้ว คำสั่งอาจไม่ได้รับการดำเนินการอย่างสมบูรณ์
  • ระดับ TP/SL ควรได้รับการกำหนดอย่างระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการไม่ถูกต้องหรือโอกาสที่พลาดไประหว่างสภาวะตลาดที่รุนแรง

6. บทสรุป


คำสั่ง Limit เป็นประเภทคำสั่งที่พบได้บ่อยที่สุดในการเทรดทั้งแบบจุดและแบบฟิวเจอร์ส การตั้งราคาที่เฉพาะเจาะจงทำให้ผู้ค้าสามารถซื้อหรือขายสินทรัพย์ในระดับที่เหมาะสมในขณะที่ใช้เครื่องมือ TP/SL สำหรับการบริหารความเสี่ยง เมื่อนำไปใช้ตามกลยุทธ์และสอดคล้องกับรูปแบบการเทรดของแต่ละบุคคลและความสามารถในการรับความเสี่ยง คำสั่ง Limit จะช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถเผชิญกับความท้าทายในตลาดได้อย่างมั่นใจมากขึ้น และก้าวเดินอย่างมั่นคงสู่การเติบโตของความมั่งคั่งในระยะยาว

*BTN-เริ่มต้นการเดินทางคริปโตของคุณ&BTNURL=https://www.mexc.com/th-TH/exchange/MX_USDT *

แนะนำอ่าน:

คุณลักษณะของแพลตฟอร์มการเทรด MEXC ค้นพบข้อได้เปรียบที่สำคัญและคุณลักษณะเฉพาะของ MEXC Futures ช่วยให้คุณได้เปรียบและคว้าโอกาสในตลาดฟิวเจอร์ส
บทช่วยสอนการเทรดฟิวเจอร์สของ MEXC (แอป) เรียนรู้กระบวนการเทรดฟิวเจอร์สทีละขั้นตอนบนแอป MEXC ทำให้คุณเริ่มต้นได้อย่างง่ายดายและเทรดได้อย่างมั่นใจ

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลที่ให้ไว้ในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือบริการที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ และไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ MEXC Learn ให้ข้อมูลนี้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น และไม่ให้คำแนะนำในการลงทุน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

บทความยอดนิยม

วิธีใช้ประเภทคำสั่งที่แตกต่างกันของ MEXC ในการเทรดฟิวเจอร์ส: สร้างตำแหน่งอย่างรวดเร็วและมีต้นทุนต่ำ

วิธีใช้ประเภทคำสั่งที่แตกต่างกันของ MEXC ในการเทรดฟิวเจอร์ส: สร้างตำแหน่งอย่างรวดเร็วและมีต้นทุนต่ำ

ในตลาดฟิวเจอร์สสกุลเงินดิจิทัลที่มีการเคลื่อนไหวรวดเร็ว การเปิดสถานะถือเป็นขั้นตอนแรกและมักจะเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จหรือความล้มเหลว นักเทรดหลายราย โดยเฉพาะมือใหม่ มักจะพึ่งคำสั่งเทรดพื้นฐานและคำสั

คุณสมบัติหลักที่สำคัญบนหน้าการเทรดฟิวเจอร์สของ MEXC เพื่อประสบการณ์ที่ราบรื่นยิ่งขึ้น

คุณสมบัติหลักที่สำคัญบนหน้าการเทรดฟิวเจอร์สของ MEXC เพื่อประสบการณ์ที่ราบรื่นยิ่งขึ้น

ในตลาดสกุลเงินดิจิทัล การเทรดฟิวเจอร์สได้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักลงทุนจำนวนมากในการปรับปรุงประสิทธิภาพของเงินทุนและคว้าโอกาสทางการตลาด เนื่องด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น เลเวอเรจสูงและการเทรดแบบสอง

กระดานการเคลื่อนไหวในตลาดของ MEXC คืออะไร?

กระดานการเคลื่อนไหวในตลาดของ MEXC คืออะไร?

1. กระดานการเคลื่อนไหวในตลาด คืออะไร?กระดานการเคลื่อนไหวในตลาดของ MEXC จะคอยตรวจสอบและแสดงคู่การซื้อขายที่ประสบกับความผันผวนของราคาอย่างมีนัยสำคัญภายในช่วงเวลาที่กำหนด การติดตามการเคลื่อนไหวของราคาและ

Aria Protocol คืออะไร? โปรโตคอล Web3 แรกที่ใช้โทเค็นสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของดนตรี

Aria Protocol คืออะไร? โปรโตคอล Web3 แรกที่ใช้โทเค็นสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของดนตรี

TL;DR1) Aria Protocol แปลงลิขสิทธิ์เพลงให้กลายเป็นโทเค็นที่สามารถซื้อขายได้ ช่วยให้นักลงทุนรายย่อยสามารถลงทุนในสินทรัพย์ทางปัญญาที่เคยจำกัดอยู่เฉพาะสถาบันเท่านั้น2) Aria Protocol ระดมทุนได้ 10.95 ล้าน

บทความที่เกี่ยวข้อง

คำอธิบายคำศัพท์ในหน้าเทรดฟิวเจอร์ส

คำอธิบายคำศัพท์ในหน้าเทรดฟิวเจอร์ส

สำหรับมือใหม่ การเทรดฟิวเจอร์สอาจดูซับซ้อนกว่าการเทรดสปอต เนื่องจากมีคำศัพท์เฉพาะทางมากมายที่ต้องทำความเข้าใจ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานหน้าใหม่สามารถเรียนรู้และเข้าใจการเทรดฟิวเจอร์สได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คำอธิบายคำศัพท์ในหน้าข้อมูลฟิวเจอร์ส

คำอธิบายคำศัพท์ในหน้าข้อมูลฟิวเจอร์ส

สำหรับมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้นเทรดฟิวเจอร์ส อาจยังไม่คุ้นเคยกับคำศัพท์ทางเทคนิคต่าง ๆ ที่ปรากฏบนหน้าการเทรดฟิวเจอร์สของ MEXC ในหน้าการเทรดฟิวเจอร์สของ MEXC จะมีข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับแต่ละคู่เทรดแส

คู่มือสำหรับผู้เริ่มต้น: คำสั่ง Stop-Limit คืออะไร และจะตั้งค่าบน MEXC อย่างไรเพื่อล็อกกำไรและป้องกันการขาดทุน

คู่มือสำหรับผู้เริ่มต้น: คำสั่ง Stop-Limit คืออะไร และจะตั้งค่าบน MEXC อย่างไรเพื่อล็อกกำไรและป้องกันการขาดทุน

ตลาดสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ราคาอาจเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และความล่าช้าเพียงเล็กน้อยก็อาจทำให้พลาดโอกาสหรือสูญเสียโดยไม่จำเป็นได้ คำสั่งหยุดการจำกัดราคาเป็นเครื่องมือการเทรดอัตโนมัติที่ใช้กันอย่า

คู่มือการป้องกัน Honeypot Token

คู่มือการป้องกัน Honeypot Token

โครงการใหม่และสกุลเงินดิจิทัลในตลาดสกุลเงินดิจิทัลกำลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนสูง จึงอาจซ่อนความเสี่ยงที่สำคัญสำหรับนักลงทุนไว้ด้วย “Honeypot Token&#34; หมายถึง สกุ

ลงทะเบียนบน MEXC
ลงทะเบียนและรับโบนัสสูงถึง 10,000 USDT