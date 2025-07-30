Heatmap คืออะไร? คู่มือผู้ใช้แผนที่ความร้อน MEXC

Futures Heat Map เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลภาพที่จัดทำโดย MEXC ช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์ของคู่การเทรดที่มีแนวโน้มบนแพลตฟอร์มได้อย่างรวดเร็วผ่านการแสดงผลกราฟิกที่ใช้งานง่าย โดยการใช้แผนที่ความร้อน ผู้ใช้สามารถดูคู่การเทรดที่เคลื่อนไหวมากที่สุด 10 อันดับแรกถึง 50 อันดับแรกภายในช่วงเวลาที่เลือก โดยจัดอันดับตามปริมาณการเทรดหรือการเปลี่ยนแปลงราคา ช่วยให้ระบุโอกาสทางการตลาดที่เคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็ว
ปัจจุบัน MEXC Heat Map รองรับเฉพาะข้อมูลสัญญาเทรดล่วงหน้าเท่านั้น ช่วยให้ผู้ใช้สามารถวิเคราะห์ประสิทธิภาพของสัญญาเทรดล่วงหน้าแบบ Perpetual Futures ได้โดยอิงตามปริมาณการเทรดหรือเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงราคา
บนแผนที่ความร้อนของ MEXC Futures คู่การเทรด Futures แต่ละคู่จะแสดงโดยบล็อกสี ยิ่งบล็อกใหญ่ ปริมาณการเทรดก็จะยิ่งมากขึ้น ยิ่งสีเข้มหรือสดใสมากขึ้นเท่าใด การเปลี่ยนแปลงของราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาก็จะมากขึ้นเท่านั้น จากการสังเกตตัวบ่งชี้ภาพเหล่านี้ ผู้ใช้สามารถระบุได้อย่างง่ายดายว่าสัญญาใดที่ดึงดูดความสนใจของตลาดอย่างมากและมีความผันผวนสูง
ตามที่แสดงในภาพด้านบน BTCUSDT Perpetual Futures จะปรากฏเป็นบล็อกสีแดงขนาดใหญ่บนแผนที่ความร้อน ในขณะที่ PENGUUSDT แสดงโดยบล็อกสีเขียวขนาดเล็ก ข้อมูลนี้บ่งชี้ว่าแม้ว่าสัญญา BTCUSDT จะมีราคาลดลงอย่างมากในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา แต่ยังคงมีปริมาณการเทรดสูง ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการดึงกลับหลังจากที่ BTC ทะลุ 120,000 ดอลลาร์ ในทางตรงกันข้าม สัญญา PENGU มีราคาเพิ่มขึ้นเล็กน้อยแต่มีปริมาณการเทรดต่ำ โดยการเปรียบเทียบทั้งสองสิ่งนี้ ผู้ค้าอาจพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับ BTC
แผนที่ความร้อนแสดงปริมาณการเทรดและความเคลื่อนไหวของราคา ช่วยให้ผู้ใช้สามารถมองเห็นสัญญาที่มีการเทรดมากที่สุดในตลาดได้อย่างรวดเร็ว ตัวอย่างเช่น บล็อกสีแดงขนาดใหญ่โดยทั่วไปแสดงถึงสัญญาที่มีปริมาณการเทรดสูงซึ่งมีมูลค่าลดลงอย่างมาก ซึ่งบ่งชี้ถึงโมเมนตัมขาลงที่รุนแรง ในทางตรงกันข้าม บล็อกขนาดใหญ่ที่แรเงาเป็นสีเขียวอาจบ่งชี้ถึงสัญญาที่มีปริมาณการเทรดสูงที่กำลังประสบกับราคาที่พุ่งสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งบ่งชี้ถึงกิจกรรมขาขึ้น
แผนที่ความร้อนช่วยให้สามารถกรองตามปริมาณการเทรดหรือการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วง 24 ชั่วโมง ทำให้เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการพัฒนาการติดตามแนวโน้มหรือการกลยุทธ์การกลับตัว เมื่อใช้ร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิค เช่น TradingView หรือรูปแบบแท่งเทียน ฟังก์ชันการกรองนี้สามารถปรับปรุงความแม่นยำของการตัดสินใจเทรดได้อย่างมีนัยสำคัญ
เมื่อเทียบกับตารางข้อมูลแบบดั้งเดิม แผนที่ความร้อนจะมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายกว่า การใช้สีและขนาดบล็อกทำให้สัญญาณการเทรดที่สำคัญมองเห็นได้ทันที ช่วยลดความจำเป็นในการคำนวณที่ซับซ้อน
ในแผนที่ความร้อน บล็อกขนาดใหญ่แสดงถึงปริมาณการเทรดที่สูงกว่า ซึ่งอาจบ่งชี้ถึงอารมณ์ตลาดที่สูงขึ้นและความผันผวนของราคาที่มากขึ้น สามารถยืนยันเพิ่มเติมได้โดยการเปรียบเทียบข้อมูลการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วง 24 ชั่วโมง การเน้นไปที่สัญญาที่แสดงโดยบล็อกขนาดใหญ่ จะทำให้ผู้ค้าสามารถระบุเครื่องมือที่มีการเทรดมากที่สุดได้อย่างรวดเร็ว ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างทั่วไปบางส่วน:
สัญญาจะปรากฏเป็นบล็อกที่ใหญ่ที่สุดบนแผนที่ความร้อนโดยมีสีแดงเข้ม ซึ่งบ่งบอกว่าโทเค็นมีราคาลดลงอย่างมากและมีกิจกรรมการเทรดที่สูงในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา
บล็อกขนาดใหญ่ที่มีเฉดสีเขียวเข้มแสดงว่าโทเค็นกำลังมีการเทรดอย่างคึกคักท่ามกลางราคาที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
บล็อกขนาดเล็กแต่มีสีเข้มอาจแสดงถึงสัญญาในระยะเริ่มต้นของการทะลุกรอบ หรือสัญญาที่ได้รับอิทธิพลจากเงินทุนที่กระจุกตัว สัญญาประเภทนี้อาจเหมาะสำหรับการเก็งกำไรในระยะสั้นโดยผู้ค้าที่มีความเสี่ยงสูง
คำเตือนความเสี่ยง: แผนที่ความร้อนสะท้อนเฉพาะข้อมูลในอดีตเท่านั้น และความรู้สึกของตลาดอาจเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากข้อมูลมีขนาดจำกัด จึงขอแนะนำอย่างยิ่งให้รวมแผนที่ความร้อนเข้ากับตัวบ่งชี้ทางเทคนิคและเครื่องมือวิเคราะห์อื่นๆ เพื่อให้การตัดสินใจเทรดมีความแม่นยำมากขึ้น
ปัจจุบัน MEXC Heat Map รองรับเฉพาะข้อมูลฟิวเจอร์สเท่านั้น
เยี่ยมชมเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC และเข้าสู่ระบบ จากแถบนำทางด้านบน คลิกตลาด จากนั้นเลือกแผนที่ความร้อนบนหน้าตลาดเพื่อดูแผนที่ความร้อน
คุณสามารถเลือกที่จะกรองแผนที่ความร้อนตามปริมาณหรือการเปลี่ยนแปลง 24 ชั่วโมง พร้อมรองรับการแสดง คริปโตสูงสุด 50 อันดับแรก หากคุณต้องการโซนเวลาที่เฉพาะเจาะจง คุณสามารถปรับเปลี่ยนได้ที่ด้านขวาสุดของแผนที่ความร้อน
สีที่แตกต่างกันแสดงถึงช่วงการเปลี่ยนแปลงราคาที่แตกต่างกัน เลื่อนเมาส์ไปเหนือมาตราส่วนสีทางด้านขวาเพื่อดูช่วงเปอร์เซ็นต์ที่แน่นอนที่แต่ละสีแสดง เมื่อคุณเลื่อนเมาส์ไปเหนือบล็อกใดบล็อกหนึ่งบนแผนที่ความร้อน มันจะแสดงชื่อคู่การเทรด ปริมาณการเทรด และการเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชั่วโมง การคลิกที่บล็อกจะนำคุณไปยังหน้าการเทรดที่เกี่ยวข้องโดยตรง ซึ่งคุณสามารถเริ่มเทรดคู่สัญญาฟิวเจอร์สที่เลือกได้
เปิดแอป MEXC แตะเพิ่มเติมบนหน้าแรก จากนั้นไปที่ฟิวเจอร์ส, ข้อมูลตลาด และแตะแผนที่ความร้อน เพื่อดูแผนที่ความร้อนของ Futures
ในหน้าแผนที่ความร้อน แตะตัวกรองที่มุมบนซ้าย คุณสามารถเลือกที่จะกรองตามปริมาณหรือการเปลี่ยนแปลง 24 ชั่วโมง พร้อมรองรับคริปโต สูงสุด 50 อันดับแรก
หากคุณต้องการโซนเวลาที่เฉพาะเจาะจง คุณสามารถปรับเปลี่ยนได้ในเมนูตัวกรองเดียวกัน สีที่แตกต่างกันแสดงถึงระดับการเปลี่ยนแปลงราคาที่แตกต่างกัน แตะปุ่มคำอธิบายการเปลี่ยนแปลงราคาสีเทาเพื่อดูช่วงเปอร์เซ็นต์ที่สอดคล้องกันสำหรับแต่ละสี
เมื่อคุณแตะที่บล็อกเฉพาะบนแผนที่ความร้อน มันจะแสดงชื่อคู่การเทรด ปริมาณการเทรด และการเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชั่วโมง แตะเทรดทันทีเพื่อไปที่หน้าการเทรดที่เกี่ยวข้องโดยตรง ซึ่งคุณสามารถเริ่มเทรดคู่สัญญาฟิวเจอร์สที่เลือกได้
เมื่อเทียบกับเวอร์ชันเว็บ เวอร์ชันแอปจะมีฟีเจอร์การแชร์ด้วย ในหน้าแผนที่ความร้อน ให้แตะไอคอนแชร์วงกลมที่มุมบนขวาเพื่อเปิดอินเทอร์เฟซการแชร์ ที่ด้านล่าง เลือกดาวน์โหลดหรือแชร์เพื่อดำเนินการแชร์ให้เสร็จสมบูรณ์
แผนที่ความร้อนของ MEXC Futures เป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าสำหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพการเทรด เมื่อเปรียบเทียบกับตารางข้อมูลแบบเดิม แผนที่ความร้อนแบบภาพจะให้การแสดงปริมาณการเทรดและการเปลี่ยนแปลงราคา 24 ชั่วโมงในคู่การเทรดฟิวเจอร์สที่ชัดเจนและใช้งานง่ายยิ่งขึ้น ทำให้มีประโยชน์อย่างยิ่งในการระบุจุดสำคัญของตลาดได้อย่างรวดเร็ว
การนำเสนอปริมาณและการเคลื่อนไหวของราคาในรูปแบบภาพ ช่วยให้ผู้ใช้กรองคู่ที่มีการเทรดอย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนากลยุทธ์การเข้าและออกที่สมเหตุสมผลมากขึ้น อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าแผนที่ความร้อนนั้นเป็นเพียงเครื่องมือเสริม ไม่มีตัวบ่งชี้ตัวใดตัวหนึ่งที่สามารถทดแทนการวิเคราะห์ตลาดแบบครอบคลุมได้
เราขอแนะนำให้ใช้แผนที่ความร้อนฟิวเจอร์สร่วมกับตัวบ่งชี้การเทรดอื่นๆ และเครื่องมือการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถตัดสินใจได้อย่างรอบรู้และรับมือกับความผันผวนของตลาดได้ดีขึ้น
แนะนำอ่าน:
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สื่อนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี ข้อกฎหมาย การเงิน บัญชี การให้คำปรึกษา หรือบริการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และไม่เป็นคำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC Learn ให้ข้อมูลเพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน โปรดแน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและลงทุนด้วยความระมัดระวัง การตัดสินใจและผลลัพธ์การลงทุนทั้งหมดขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว