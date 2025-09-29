ขีดจำกัดความเสี่ยงของ MEXC ฟิวเจอร์ส คืออะไร? มันมีประโยชน์ต่อการเทรดของคุณอย่างไร?

ในการเทรดสกุลเงินดิจิทัล สัญญาฟิวเจอร์สแบบถาวรได้รับความนิยมจากผู้เทรดเนื่องจากมีเลเวอเรจสูงและความยืดหยุ่น อย่างไรก็ตาม เมื่อความผันผวนของตลาดเพิ่มขึ้น ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเทรดล่วงหน้าก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้เทรดและรักษาเสถียรภาพของตลาด MEXC ได้นำกลไกการจำกัดความเสี่ยงของสัญญาเทรดล่วงหน้ามาใช้เพื่อจัดการกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในสภาวะตลาดที่รุนแรง
ขึดจำกัดความเสี่ยง MEXC ฟิวเจอร์ส เป็นกลไกแบบไดนามิกที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการเทรดฟิวเจอร์สแบบถาวร พวกเขาทำหน้าที่ในการบรรเทาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นระหว่างความผันผวนของตลาดที่ผิดปกติและสภาวะสุดขั้ว โดยการปรับระดับเลเวอเรจ ขีดจำกัดตำแหน่ง และอัตราส่วนกำไรขั้นต้น MEXC รับประกันเสถียรภาพของตลาดและลดโอกาสเสี่ยงในระบบที่เกิดจากความผันผวนของราคาอย่างรุนแรง
วัตถุประสงค์หลัก:
รักษาเสถียรภาพตลาด: ป้องกันการชำระบัญชีในปริมาณมากในช่วงสภาวะตลาดที่รุนแรง
ปกป้องผลประโยชน์ของผู้ค้า: ลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเลเวอเรจสูงและช่วยให้ผู้ใช้ปกป้องตำแหน่งของตน
เพิ่มประสิทธิภาพสภาพแวดล้อมการเทรด: สร้างความเป็นธรรมในตลาดและป้องกันความไม่สมดุลที่เกิดจากการดำเนินการฝ่ายเดียวของผู้ค้ารายใหญ่
โดยพื้นฐานแล้ว ขีดจำกัดความเสี่ยงคือชุดมาตรการที่กำหนดขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงและการสูญเสียในการเทรดที่อาจเกิดขึ้น ในตลาดที่มีความผันผวนสูง ผู้ค้าที่ถือตำแหน่งขนาดใหญ่พร้อมเลเวอเรจสูงอาจสร้างความเสี่ยงในการชำระบัญชีที่สำคัญได้ หากกองทุนประกันหมดลง ระบบลดหนี้อัตโนมัติ (ADL) อาจถูกเรียกใช้งาน ส่งผลให้ผู้เทรดรายอื่นต้องเผชิญความเสี่ยงเพิ่มเติม
เพื่อแก้ไขปัญหานี้ MEXC จึงนำกลไกจำกัดความเสี่ยงมาใช้กับบัญชีเทรดทั้งหมด ระบบใช้โมเดลมาร์จิ้นแบบแบ่งระดับเพื่อจัดการความเสี่ยง โดยขนาดตำแหน่งสูงสุดจะถูกกำหนดโดยระดับเลเวอเรจที่เลือก ยิ่งเลเวอเรจสูงขึ้น ขนาดตำแหน่งสูงสุดที่อนุญาตก็จะเล็กลง ผู้ใช้สามารถปรับเลเวอเรจได้ตามที่ต้องการ และข้อกำหนดมาร์จิ้นเริ่มต้นจะคำนวณตามเลเวอเรจที่เลือก
ในเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC คลิก ฟิวเจอร์ส จากแถบนำทางด้านบนเพื่อเข้าสู่หน้าการเทรด ฟิวเจอร์ส จากนั้นเลือกขีดจำกัดความเสี่ยง และคลิกดูขีดจำกัดความเสี่ยงฟิวเจอร์สทั้งหมด เพื่อเข้าถึงข้อมูลระดับขีดจำกัดความเสี่ยงโดยละเอียด ในหน้าข้อมูลขีดจำกัดความเสี่ยงของสัญญาเทรดล่วงหน้า ให้เลือกคู่สัญญาเทรดล่วงหน้าที่คุณต้องการดู จากนั้นหน้าจะแสดงรายละเอียดขีดจำกัดความเสี่ยงที่สอดคล้องกัน ตัวอย่างเช่น รูปด้านล่างแสดงถึงระดับขีดจำกัดความเสี่ยงสำหรับ BTCUSDT เพอร์เพทชวลฟิวเจอร์ส
1) บนหน้าแรกแอป MEXC แตะที่ ฟิวเจอร์ส
2) ในหน้าการเทรดฟิวเจอร์ส แตะปุ่มการตั้งค่า [...] ที่มุมขวาบน
3) เลือกข้อมูลฟิวเจอร์ส
4) สลับไปที่หน้าขีดจำกัดความเสี่ยง จากนั้นเลือกคู่สัญญาเทรดล่วงหน้าแบบถาวรที่คุณต้องการดู หน้าจะแสดงรายละเอียดขีดจำกัดความเสี่ยงที่สอดคล้องกัน ตัวอย่างเช่น รูปด้านล่างแสดงถึงระดับขีดจำกัดความเสี่ยงสำหรับ BTCUSDT เพอร์เพทชวลฟิวเจอร์ส
เลเวอเรจจะกำหนดปริมาณตำแหน่งสูงสุดที่ผู้ใช้สามารถถือไว้ได้โดยตรง ยิ่งเลเวอเรจสูง ปริมาณตำแหน่งสูงสุดก็จะยิ่งน้อยลง ตัวอย่างเช่น ขีดจำกัดความเสี่ยงของ ETHUSDT เพอร์เพทชวลฟิวเจอร์ส มี 6 ระดับ โดยมีปริมาณตำแหน่งสูงสุดที่แตกต่างกันตามระดับเลเวอเรจที่แตกต่างกัน เมื่อตั้งค่าเลเวอเรจเป็น 500x ปริมาณตำแหน่งจะอยู่ที่ประมาณ 671,829 USDT เมื่อปรับเลเวอเรจเป็น 20 เท่า ปริมาณตำแหน่งจะเพิ่มขึ้นเป็น 44,788,600 USDT
อัตรามาร์จิ้นการบำรุงรักษาของผู้ใช้จะถูกกำหนดโดยปริมาณตำแหน่งของพวกเขา ไม่ใช่เลเวอเรจ ซึ่งหมายความว่าอัตราส่วนกำไรขั้นต้นจะไม่ได้รับผลกระทบจากการตั้งค่าเลเวอเรจ
ตามที่แสดงในระดับขีดจำกัดความเสี่ยงของ ETHUSDT เพอร์เพทชวลฟิวเจอร์ส ยิ่งปริมาณตำแหน่งมากขึ้น อัตราหลักประกันการบำรุงรักษาที่จำเป็นก็จะสูงขึ้น ตัวอย่างเช่น หากปริมาณตำแหน่งของคุณอยู่ในช่วง 0~671,829 USDT อัตราหลักประกันการรักษาระดับที่ใช้ได้คือ 0.1% หากปริมาณตำแหน่งของคุณเพิ่มขึ้นเป็นช่วง 17,915,440~44,788,600 USDT อัตรามาร์จิ้นการรักษาระดับที่ใช้ได้จะเพิ่มขึ้นเป็น 2% สิ่งสำคัญที่ต้องทราบคือ MEXC อาจปรับเลเวอเรจสูงสุดสำหรับคู่การเทรดที่แตกต่างกัน รวมไปถึงปริมาณตำแหน่งสูงสุดที่อนุญาตภายใต้ระดับเลเวอเรจที่เฉพาะเจาะจง เพื่อตอบสนองต่อสภาวะตลาด โปรดติดตามข่าวสารล่าสุดของ MEXC
อัตราส่วนกำไรขั้นต้นมีผลกระทบโดยตรงต่อราคาการชำระบัญชี หากยอดคงเหลือมาร์จิ้นสำหรับตำแหน่งลดลงต่ำกว่ามาร์จิ้นรักษาระดับที่จำเป็น ตำแหน่งนั้นจะลดลงหรือถูกชำระบัญชี ดังนั้นขอแนะนำให้ผู้ใช้ตรวจสอบยอดคงเหลือมาร์จิ้นอย่างระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการชำระบัญชี
ในช่วงที่มีความผันผวนของราคาที่ผิดปกติหรือสภาวะตลาดที่รุนแรง ระบบอาจใช้มาตรการเพิ่มเติมเพื่อรักษาเสถียรภาพของตลาด ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการปรับเลเวอเรจสูงสุด ขีดจำกัดปริมาณตำแหน่ง และอัตราส่วนกำไรการบำรุงรักษาในแต่ละระดับ
เพื่อจัดการกับความผันผวนของตลาดที่รุนแรง กลไกการจำกัดความเสี่ยงของ MEXC ทำงานผ่านมาตรการหลักสามประการ:
ในกรณีที่ตลาดมีความผันผวนผิดปกติ MEXC อาจปรับเลเวอเรจสูงสุดที่มีแบบไดนามิก ตัวอย่างเช่น:
กลไกนี้ช่วยลดความน่าจะเป็นของการชำระบัญชีภายใต้เลเวอเรจสูง และช่วยให้ผู้เทรดจัดการกับการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในสภาวะที่ผันผวน จึงช่วยเพิ่มความปลอดภัยของเงินทุนและการจัดการความเสี่ยงโดยรวม
MEXC ใช้การจำกัดตำแหน่งแบบแบ่งระดับตามปริมาณตำแหน่งเพื่อป้องกันไม่ให้ตลาดได้รับผลกระทบอย่างไม่สมส่วนจากตำแหน่งขนาดใหญ่ ตัวอย่างเช่น:
โครงสร้างนี้ป้องกันไม่ให้ผู้ใช้รายเดียวถือตำแหน่งที่ใหญ่เกินปกติซึ่งอาจรบกวนสมดุลของตลาด ขณะเดียวกันก็ควบคุมความเสี่ยงสภาพคล่องในระบบ รับประกันความเสถียรและความยุติธรรมในสภาพแวดล้อมการเทรด
อัตราหลักประกันการรักษาสภาพคืออัตราส่วนหลักประกันขั้นต่ำที่จำเป็นในการรักษาสถานะเปิดอยู่ MEXC อาจปรับอัตราเหล่านี้ภายใต้สภาวะตลาดที่รุนแรง:
ตลาดที่มั่นคง: อัตราส่วนกำไรขั้นต้นจะต่ำลง ทำให้ผู้ใช้สามารถเก็บเงินไว้ใช้ได้มากขึ้น
ตลาดผันผวน: อัตรามาร์จิ้นการบำรุงรักษาจะเพิ่มขึ้น เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้จะรักษามาร์จิ้นที่เพียงพอเพื่อรองรับตำแหน่งของพวกเขา
การปรับเปลี่ยนนี้จะเพิ่มเกณฑ์การชำระบัญชี ซึ่งจะลดโอกาสการชำระบัญชีลง ขณะเดียวกันก็ช่วยให้มีระดับมาร์จิ้นเพียงพอทั่วทั้งระบบเพื่อบรรเทาภาวะวิกฤตสภาพคล่องและรักษาเสถียรภาพของตลาด
กลไกจำกัดความเสี่ยงของ MEXC ไม่เพียงแต่เป็นเครื่องมือสำคัญในการรักษาเสถียรภาพของตลาดเท่านั้น แต่ยังมอบประโยชน์สำคัญให้กับผู้ค้ารายบุคคลอีกด้วย ข้อดีในทางปฏิบัติมีดังนี้:
ลดความเสี่ยงในการชำระบัญชี: ในขณะที่การใช้เลเวอเรจสูงสามารถเพิ่มผลกำไรได้ แต่ก็ทำให้ขาดทุนเพิ่มขึ้นได้เช่นกัน ขีดจำกัดความเสี่ยงจะปรับเลเวอเรจและข้อกำหนดมาร์จิ้นแบบไดนามิก ช่วยลดความน่าจะเป็นของการชำระบัญชีระหว่างที่ตลาดมีการแกว่งตัวอย่างรุนแรงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการเงินทุนให้เหมาะสมที่สุด: กลไกดังกล่าวช่วยให้ผู้ค้าจัดการตำแหน่งและมาร์จิ้นได้อย่างรอบคอบมากขึ้น ส่งเสริมกลยุทธ์ที่ยืดหยุ่นแทนการดำเนินการที่ไม่รอบคอบ ตัวอย่างเช่น เมื่อมีการจำกัดเลเวอเรจ ผู้เทรดจะต้องเพิ่มมาร์จิ้น ทำให้ต้องวางแผนการจัดสรรเงินทุนอย่างรอบคอบมากขึ้นก่อนเข้าทำการเทรด
เพิ่มความรู้สึกปลอดภัยมากขึ้น: ตลาดที่มีความผันผวนมักก่อให้เกิดความตื่นตระหนกในหมู่ผู้เทรด การจำกัดความเสี่ยงจะเพิ่มชั้นการป้องกันพิเศษ ช่วยลดโอกาสการชำระบัญชีอันเกิดจากความตื่นตระหนกที่เกิดจากความเคลื่อนไหวของราคาอย่างกะทันหัน
เพิ่มความเป็นธรรมให้กับตลาด: ขีดจำกัดความเสี่ยงจะใช้กับผู้ค้ารายใหญ่และรายย่อยเท่าๆ กัน เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้เข้าร่วมรายใดรายหนึ่งใช้อิทธิพลที่มากเกินไปต่อราคา และช่วยให้ตลาดพัฒนาได้ดีขึ้น
เมื่อเข้าใจกลไกการจำกัดความเสี่ยงของ MEXC อย่างสมบูรณ์แล้ว ผู้ค้าสามารถใช้กลยุทธ์ต่อไปนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเทรดของตนได้:
ใช้เลเวอเรจที่เหมาะสม: ในตลาดที่มีความผันผวนสูง ขอแนะนำให้เลือกใช้เลเวอเรจต่ำเพื่อลดความเสี่ยง แม้ว่าจะมีเลเวอเรจที่สูงกว่า แต่ควรเลือกระดับที่ตรงกับความสามารถในการรับความเสี่ยงส่วนบุคคลของคุณเสมอ
ขนาดตำแหน่งการควบคุม: หลีกเลี่ยงการมีตำแหน่งขนาดใหญ่เกินไป โดยเฉพาะในช่วงที่มีความผันผวนสูง กำหนดขนาดตำแหน่งที่เหมาะสมโดยอิงตามขีดจำกัดความเสี่ยงเพื่อให้แน่ใจว่ามีมาร์จิ้นเพียงพอสำหรับการเติมเงินที่อาจเกิดขึ้น
กำหนดระดับการหยุดการขาดทุนและการทำกำไร: กำหนดระดับการหยุดการขาดทุนที่ชัดเจนก่อนเปิดตำแหน่งเพื่อลดการขาดทุนที่ควบคุมไม่ได้ ในเวลาเดียวกัน ให้กำหนดเป้าหมายการทำกำไรที่สมจริง เพื่อล็อคกำไรเมื่อบรรลุเป้าหมาย
ติดตามข่าวสารอัปเดตเกี่ยวกับตลาด: MEXC อัปเดตการปรับขีดจำกัดความเสี่ยงเป็นประจำผ่านการประกาศอย่างเป็นทางการ ผู้ค้าควรติดตามการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อย่างใกล้ชิดและปรับกลยุทธ์ของตนให้เหมาะสม
กลไกจำกัดความเสี่ยงของ MEXC เป็นเครื่องป้องกันตลาดที่สำคัญที่ช่วยปกป้องเงินทุนของผู้เทรดระหว่างช่วงที่มีความผันผวนอย่างรุนแรง พร้อมทั้งรักษาเสถียรภาพของตลาดโดยรวมเอาไว้ MEXC มอบประสบการณ์ที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นให้กับผู้เทรดในสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงสูง โดยการปรับเลเวอเรจ ขีดจำกัดตำแหน่ง และอัตราส่วนกำไรการบำรุงรักษาแบบไดนามิก
สำหรับผู้เทรด การเข้าใจและนำกลไกนี้ไปใช้ไม่เพียงแต่จะช่วยลดความเสี่ยงในการเทรดเท่านั้น แต่ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเงินทุนและปรับปรุงผลกำไรในระยะยาวอีกด้วย ก่อนที่จะเข้าสู่การเทรดฟิวเจอร์สแบบถาวร ผู้เทรดควรศึกษากฎที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียด และออกแบบแผนการเทรดที่ตรงตามระดับความเสี่ยงที่แต่ละบุคคลยอมรับได้
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สื่อนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี ข้อกฎหมาย การเงิน บัญชี การให้คำปรึกษา หรือบริการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และไม่เป็นคำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC Learn ให้ข้อมูลเพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน โปรดแน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและลงทุนด้วยความระมัดระวัง การตัดสินใจและผลลัพธ์การลงทุนทั้งหมดขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว