Ethereum Spot ETF คืออะไร?

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2024 (เวลาตะวันออก) สำนักงาน ก.ล.ต. ได้อนุมัติ Bitcoin spot ETF ชุดแรกจำนวน 11 รายการที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกา ซึ่งรวมถึงบริษัทต่างๆ เช่น Grayscale, Bitwise, Hashdex, iShares, Valkyrie, Ark 21Shares, Invesco Galaxy, VanEck, WisdomTree, Fidelity และ Franklin

การอนุมัติ Bitcoin Spot ETF ทำให้เกิดความหวังในการอนุมัติ Ethereum Spot ETF ได้อย่างราบรื่นสำหรับผู้คนจำนวนมากขึ้น เป็นที่เชื่อกันอย่างกว้างขวางในตลาดว่า Ethereum ซึ่งเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่เป็นอันดับสอง มีแนวโน้มมากที่สุดที่จะตามหลัง Bitcoin ใน ETF จุดต้อนรับ

1. Ethereum Spot ETF คืออะไร?


ETF ย่อมาจาก Exchange Traded Funds ซึ่งเป็นกองทุนการลงทุนที่คล้ายกับหุ้นและสามารถซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์

กองทุน ETF จะแปลงสินทรัพย์เฉพาะให้เป็นหลักทรัพย์โดยใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันทางกายภาพ ซึ่งทำให้นักลงทุนสามารถถือการเปิดรับความเสี่ยงต่อเป้าหมายการลงทุนที่สอดคล้องกันโดยทางอ้อมได้ด้วยการซื้อหุ้นกองทุนที่ออกโดยสถาบัน

Ethereum ETF หมายถึงกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่ถือ Ether เป็นสินทรัพย์อ้างอิง เมื่อผู้ใช้ซื้อ Ethereum spot ETF ก็เหมือนกับการซื้อ Ether แต่ในความเป็นจริงแล้ว พวกเขาไม่ได้ถือ Ether โดยตรง

2. ข้อดีของ Ethereum Spot ETF


2.1 เกณฑ์การลงทุนที่ต่ำกว่า: ไม่จำเป็นต้องเรียนรู้หรือเชี่ยวชาญทักษะการเข้ารหัสเช่นการใช้งานกระเป๋าเงิน ความคุ้นเคยกับวิธีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินแบบดั้งเดิมจะลดขีดจำกัดการลงทุนสำหรับนักลงทุน

2.2 การปฏิบัติตามกฎระเบียบ: Ethereum spot ETF ซื้อขายกันในตลาดหลักทรัพย์แบบดั้งเดิมและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสถาบันที่เกี่ยวข้อง ตลาดที่ได้รับการควบคุมทำให้ผู้ลงทุนมีความมั่นใจและปลอดภัยมากขึ้น

2.3 ต้นทุนต่ำลง: การซื้อ Ethereum spot ETF มักจะมีค่าใช้จ่ายต่ำกว่าเมื่อเทียบกับการซื้อ ETH โดยตรง ซึ่งน่าดึงดูดใจสำหรับนักลงทุนที่ใส่ใจต้นทุน

2.4 ลดความเสี่ยงของการโจรกรรมกระเป๋าสตางค์: ผู้ใช้ Ethereum Spot ETF ไม่ได้ถือ Ether โดยตรง ในขณะที่พวกเขาได้รับผลกำไรจากการผันผวนของราคา Ether พวกเขาได้รับการปกป้องจากความเสี่ยงของการสูญเสียหรือการถูกขโมยกระเป๋าเงินดิจิทัล

3. ความแตกต่างระหว่าง Ethereum Spot และ ETF Futures


ความแตกต่างที่ใหญ่ที่สุดระหว่าง ETF แบบสปอตของ Ethereum และแบบฟิวเจอร์สอยู่ที่เป้าหมายการลงทุน

Ethereum spot ETF คือกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่ถือ Ether เป็นสินทรัพย์อ้างอิงโดยตรง ประสิทธิภาพของ Ethereum Spot ETF เชื่อมโยงกับมูลค่าของ Ether ที่ถืออยู่ เมื่อนักลงทุนซื้อ Ethereum spot ETF ก็เหมือนกับการซื้อ Ether แต่ไม่ได้ถือ Ether โดยตรง

ในทางกลับกัน ETF ฟิวเจอร์ส Ethereum คือกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่ไม่ถือ Ether โดยตรง พวกเขาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับ Ether ซึ่งเป็นข้อตกลงการชำระเงินในอนาคตซึ่งมูลค่าได้รับอิทธิพลจากความผันผวนในตลาดซื้อขายล่วงหน้า

4. ใบสมัคร Ethereum Spot ETF


สถาบันทั้งหกแห่ง ได้แก่ Grayscale, ARK Invest & 21Shares, BlackRock, VanEck, Invesco & Galaxy และ Hashdex ได้ส่งใบสมัครขอ Ethereum spot ETF ติดต่อกัน

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2024 สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ชะลอการตัดสินใจเกี่ยวกับการสมัคร Ethereum spot ETF ของ BlackRock ตามไทม์ไลน์ล่าสุด SEC จะตอบสนองต่อแอปพลิเคชัน Ethereum spot ETF เหล่านี้ภายในสิ้นเดือนพฤษภาคม

5. ผลกระทบต่อตลาด


หลายคนเชื่อว่าปี 2024 อาจเป็นปีที่สำคัญสำหรับ Ethereum ภายในการอัปเกรด Dencun ช่วยขจัดอุปสรรคในการปรับขนาดและระบบนิเวศของ Ethereum ให้เจริญเติบโตต่อไปได้ ภายนอก หาก Ethereum Spot ETF ได้รับการอนุมัติ ก็จะสามารถดึงดูดเงินทุนจากตลาดดั้งเดิมได้มากขึ้น ทำให้อิทธิพลของ Ethereum ขยายวงกว้างมากขึ้น และให้การรับรองด้านกฎระเบียบเพิ่มเติม

แม้ว่าการอนุมัติ Bitcoin Spot ETF ที่ประสบความสำเร็จจะเป็นเกณฑ์มาตรฐาน แต่ตลาดโดยทั่วไปคาดการณ์การอนุมัติ Ethereum Spot ETF ด้วยความมองโลกในแง่ดี อย่างไรก็ตาม จนกว่าจะทราบผลขั้นสุดท้าย คำตอบก็ยังคงไม่ทราบ ก่อนที่ใบสมัคร Ethereum spot ETF จะเสร็จสิ้น โอกาสและความเสี่ยงมีอยู่คู่กัน และผู้เข้าร่วมควรเฝ้าระวังและจัดการตำแหน่งของตน ท้ายที่สุดแล้ว ไม่ว่าจะมี FOMO (ความกลัวที่จะพลาดโอกาส) จากภายนอก กำไรและขาดทุนก็ขึ้นอยู่กับความอดทนของแต่ละบุคคลในที่สุด

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้ไม่ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี การให้คำปรึกษา หรือบริการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และไม่ได้ถือเป็นคำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC Learn ให้ข้อมูลเพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน แพลตฟอร์มไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้


